«Todos tenemos derecho a amar a la persona que queremos»

El próximo 7 de junio, el municipio de Muro será escenario de un evento sin precedentes: la primera edición de Unity Colors, una Fira Pride inclusiva, diversa y familiar, que se celebrará entre las cuatro de la tarde y la media noche en Playa de Muro. Se trata de un evento organizado por Unity Colors y Have Fun Promotions que forma parte de una iniciativa que ya ha recorrido otros municipios de Mallorca y ciudades de toda España, promoviendo el orgullo y la visibilidad del colectivo LGTBIAQ+. Marta Romero, fundadora de Have Fun Promotions y creadora de eventos como Lady’s Lab, junto a Elena Munné lideran esta propuesta que llega al norte de la isla con fuerza, tras haber sido acogida con entusiasmo por el Ajuntament de Muro.

Señalando, además, «que en un contexto donde se han vivido episodios de intolerancia, como la quema de banderas LGTBI en la zona, esta feria – nos decía Marta-quiere ser un espacio de reivindicación, amor y unión, demostrando que el orgullo también vive en los pueblos, por lo cual será un evento abierto a todo el mundo, inclusivo y apto para toda la familia».

Hablamos con Marta más allá de este acontecimiento, puesto que todo es por algo. Y ese todo -que ella es lesbiana-, «es porque todos tenemos derecho a amar a la persona que queramos… Por tanto, ¿qué mal hago amando a la persona que amo? Por eso, a fin de reivindicar nuestros deseos ante la sociedad, es por lo que pretendemos expresar púbicamente el amor que nos profesamos, pero que otros no nos dejan que lo hagamos».

-Echemos la vista mucho más atrás, a cuando eras niña, o más bien adolescente, en que empezabas anotar que por tu forma de ser, algunos, o más exactamente, bastantes, te rechazaban y amenazaban, incluso en el colegio…

-Sí, fueron años duros. Por mi condición, a los 15 años, casi nos quemaron mi casa con mi madre y hermanos dentro. Iba a tercero de ESO… En el instituto había un chico que quería algo conmigo, pero como a mí no me gustaba, lo rechacé. ¿Y qué hizo? Una noche incendió mi moto que había frente a mi casa, esta pasó el fuego a otra, y esta otra al coche de mi madre, del que salió una gran llamarada que prendió fuego a mi casa. Recuerdo salir a la terraza y que mi madre quedó en shock, que me solté de ella, y que cogí a mi hermana de 3 años que se había quedado dentro … Recuerdo que para llegar hasta donde estaba la pequeña, muy asustada, me arrastré por el suelo, gateando…. Logramos salir fuera, a la calle, a donde también llegó mi madre. A poco aparecieron los bomberos y lograron apagar el incendio que dejó el balance de dos motos y un coche quemados y una casa a punto de arder, con nosotros dentro, pues cuando nos enteramos, el incendio estaba muy avanzado.

-¿Qué otros problemas tuviste?

-Pues que con algo más de 14 años durante el verano, estando aún en el armario, le di un beso a una amiga… En el instituto se enteraron y a partir de ahí aparecieron pintadas contra mí, incluso me pegaron en la calle. Todas esas movidas encabezadas por ese chico, que a nada que podía me tocaba sin yo consentírselo, por lo que le amenazaba con decírselo a su novia. Por eso me quedaba en casa… Porque también a mi madre la llegaron a amenazar con un bate de béisbol, todo por tener a una hija lesbiana.

-¿Tomó cartas en el asunto, cartas a tu favor, claro, el instituto al que ibas?

-No, nada. No salió nunca en mi ayuda. Me dejo sola, ...

-Qué más…

-Pues que tiempo después, a los 20 años, conocí a una chica que se convirtió en mi pareja, con la que me fui a vivir lejos de Mallorca, lo cual me ayudó mucho en entender que no tenía porque ocultar mi condición sexual, hasta, llegado a un punto, me daba igual la opinión de la gente, pues lo único que quería era ser feliz y en ningún momento esconder mi amor hacia otra mujer. Tras sepárame de ella, y de nuevo en Mallorca, me paseé por ambientes, como el Isi, en Gomila, donde conocí chicas que me ayudaron mucho a seguir liberándome.

-Me has contado que fundaste Lady’s Lab. ¿Qué es?

-Pues que viendo que había muchas chicas y chicos homosexuales, que por el simple hecho de serlo, lo estaban pasando mal, sobre todo porque se sentían rechazados, humillados y marginados, creé Lady’s Lab, no como negocio, que no lo es, sino como un lugar de ayuda para chicas que sus padres no aceptan su condición sexual, o que no tienen amigos, o que son rechazados por estos, o que acaban de salir del armario y quieren sentirse cómodos dentro de un espacio, con gente favorable, sin juicios a su condición sexual. A Lady’s Lab lo cree el 11 el 11 del 22, una fecha que no deja de ser curiosa, entre otras cosas porque 11 más 11 son 22.

Marta Romero y Elena Munné.

-Y más tarde creaste los Pride.

-Sí, lo creamos Elena y yo, y con los Pride viajamos a muchas ciudades españoles, de hecho estamos en diez de ellas. Y en ellas organizamos fiestas, o participamos en ellas, como ha ocurrido en el Pride de Maspalomas, el Pride más grande en cuanto a asistencia, de Europa, celebrado recientemente, que ha sido un éxito, y donde nos hemos divertido como nunca, a la vez que hemos reivindicado nuestra condición. Porque, repito, pese a que algunos, como la extrema derecha, que ya no sabe que argumentar en contra de nuestro colectivo LGTBI… Y como no puede con nosotros, se mete ahora con el colectivo trans. Pero no conseguirán nada, ya que, a cada día que pasa, estamos más unidos, por lo que nos sentimos más fuertes.

-¿Tengo entendido que también, Elena y tú, sois Dj?

-Pues sí, somos EXÓTICAS DJS. y pinchamos en nuestra fiestas con la intención de que, aparte de socializar, todos nos lo pasemos bien.

-Volvamos a la Pride de la Playa de Muro… ¿Por qué ahí?

-⁠ Pues porque ahí, en Muro, se han vivido episodios de intolerancia, como la quema de la bandera LGTBI, colgada en una ventana del IES Albuhaira de dicha localidad, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, y porque esta feria quiere ser un espacio de reivindicación, amor y unión, demostrando que el orgullo también vive en los pueblos. Un evento abierto a todo el mundo, inclusivo y apto para toda la familia.

-Por último, ¿qué va encontrar el visitante en la Pride Playa de Muro?

-Entre otras cosas, diversos shows en directo, zonas tematizadas y, sobre todo, un ambiente festivo y seguro. Y es que pretendemos que sea mucho más que una fiesta. Pretendemos, además, que sea una reivindicación alegre y empoderada, donde la diversidad se celebre con orgullo y sin prejuicios. Por supuesto, en ella, Elena y yo.