Primo: «Si llevo la muerte conmigo es porque no es malo tenerla presente»

Estábamos la otra mañana en el bar de la pastelería de Ángel Cortes, a donde solemos ir en los fines de semana, ya que allí te encuentras con gente que, a veces, te cuenta algo noticiable, aparte de que uno se siente como en casa. Y en esta ocasión, además de disfrutar del ambiente, encontramos tema, porque...

De Son Gotleu y del Betis

Conversábamos con Ángel sobre la bolsa, sobre todo de los up&down que está dando desde que Trump ha vuelto a ser huésped de la Casa Blanca, cuando me dice, señalando hacia detrás de mí, mira quién está ahí. Con la indiscreción que me caracteriza, me doy la vuelta y veo que es Primo, agente de seguridad que presta sus servicios en los juzgados de Avenidas, tipo mediático dónde los haya, por tanto conocidísimo allá a dónde vaya. Está sentado con su mánager, Moisés, y un amigo, que conozco, que se llama Sebastián.

José Antonio Nieto -ese es su nombre, pero si dices que está ahí sentado José Antonio Nieto, nadie sabrá quién es, pero si dices Primo sí sabrán quién es-, viste camiseta, cuya mitad es la bandera de España, y la otra mitad un batiburrillo de colores asimétricos. Colores verde, blanco, gris, negro… Lo del verde y el blanco lo tengo claro, le digo a Ángel, pues él, aunque nacido en Son Gotleu, es del Betis manque pierda… Y ni te cuento si gana…

¿Por qué Primo?

Por cierto, Ángel, que le conoce desde hace años, pregunta que «lo de Primo, ¿por qué es?». Pues según sé -le digo a Ángel-, hace años, entrenaba en un gimnasio al que también iban unos diez primos a entrenar y… Él en lugar de llamarlos por su nombre siempre decía «primo, ven», «primo, vamos a entrenar»... Por lo que su maestro, Emilio, le dijo «a partir de hoy tu mote será Primo», y con Primo se quedó.

También nos llama la atención la gran cantidad de anillos que lleva en los dedos de ambas manos, así como los abalorios, también de metal, como aquellos, que cuelgan de su cuello.

Vamos, que desapercibido, aun queriendo, no pasa. ¡Imposible! Así que nos acercamos a su mesa que comparte con otras dos personas, y…

-Como comprenderás, siempre que nos hemos visto, cosa que solemos hacer varias veces al año desde que estás en los juzgados, nunca te había visto así… Por eso me ha llamado la atención el Primo que acabo de descubrir…

-Bueno, sí. Solo visto así en los fines de semana, en que estoy fuera de servicio. Porque yo, en el trabajo, al que respeto mucho, voy siempre de uniforme… Aunque a todo esto lo llevo en el corazón…

Todo tiene un significado

-Veo que llevas muchas cosas…

-Y todas con sentido -con una mano se frota los anillos de la otra y luego el collar con los abalorios-, puesto que creo en todo lo que ves. Sí, todo tiene un sentido para mí. La camiseta porque, aunque nacido en Son Gotleu, y respetando todas las creencias e ideales, me considero español.

-Me llama la atención ver la cantidad de muertos que llevas en los dedos y cuello…

-Llevo la muerte porque por mucho que quieras no puedes dejar de pensar en ella, ya que un día u otro, te llegará. Por tanto no es malo tenerla presente. Como te he dicho, todo esto me lo pongo los días que no voy a al trabajo, que me lo quito, como también me lo quito los días que lo llevo puesto cuando me voy a dormir, que lo dejo, ordenado, sobre el aparador del comedor de casa, diciéndoles, sobre todo a la muerte, que por un día más le he ganado la partida.

-Veamos las manos, que decora cada anillo que llevas en tus dedos…

-Mano derecha: Del meñique al pulgar se alternan la muerte con el yin y el yan, puesto que también tengo muy presente lo bueno y lo malo que nos rodea. Mano izquierda: meñique, yin y yan, desde el índice al corazón, los colores rojo, verde y negro, que simbolizan la felicidad, la suerte y las malas influencias, a las que también tengo en cuenta, mientras que en el anillo del pulgar se ve al lobo luchando con la muerte.

-¿Y en el cuello?

-La muerte, y tres medallas: Cristo del Gran Poder, Cruz de Caravaca y escudo del Real Betis Balonpié.

-Veo que también llevas abalorios en tus muñecas

-Sí, en la mano derecha una pulsera con dos calaveras y en la derecha, una pulsera con quince calaveras de color verde. Pero es que hay más…

Estampas de Santos

Primo saca del bolsillo del pantalón la cartera, de la que extrae varias estampitas de vírgenes y Cristo.

-¡Jo! ¿No es eso mucha superstición?

-De superstición, nada. Llevo todo esto conmigo porque creo en ello, porque lo tengo presente siempre.

Primo, que tiene en su poder numerosos títulos en cuanto a artes marciales, lucha, defensa personal, entre ellos un subcampeón del mundo de lucha Sambo, campeón de España de lucha libre y campeón de Balears de Buguei, kick boxing y judo, colabora con el Sindicato Unificado de Policía como instructor de defensa personal policial y también es instructor de defensa personal femenina, todo ello homologado por la Federación Balear de Lucha. Vamos, que entre una cosa y otra, siempre está activo…

-Por cierto -le decimos en la despedida-, me han dicho que te casas.

-Sí. El 25 de octubre, en Binissalem, y nos casará el alcalde, celebrando la fiesta en Llubí… Sí, veo la próxima pregunta que me harás… Veo que preguntarás en qué dedo llevaré el anillo, puesto que todos están ocupados por anillos…

-Pues sí. Es obvio

-No llevaré anillo. La que será mi mujer y yo hemos acordado que en vez de anillo nupcial lleve una pulsera o un collar nupcial.

Buscadores

Por otra parte nos dice que su manager, Moisés, le está moviendo Buscadores, la serie que hizo hace unos años en Mallorca. «Por una parte está trabajando en ello Manu Blanco, amigo nuestro, y por otra yo -nos dice el mánager-. Es una serie de siete capítulos, en la que Primo es Julián Cuervo, un hombre rico que ha conseguido amasar una gran fortuna gracias a su pasado delictivo. Cuervo le cuenta a Marta, que es la protagonista, papel que interpreta Alycia Alba, que trabajaba con su abuelo, muerto ya, al que acusa de haberle robado una espada muy antigua, para él de gran valor, tanto sentimental como económico.

«¿Qué cuándo la presentaremos? Primero hay que colocarla, pero creo que a IB3 le podía interesar. Vamos, es una opinión, porque, ya digo, Manu Blanco la está moviendo por su parte. Y en cuanto al papel de Primo -añade su mánager- ... Pues lo hace muy bien, ya que tiene talla de actor, prueba de ello es que ha participado en la serie The Crow, para Netflix.

Y en cuanto al resto del reparto de Buscadores, me refiero a la citada Alycia Alba, Juan Guasp y Arturo Cadenas, son grandes actores, muy bien metidos en sus papeles».