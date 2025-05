El mallorquín Criterioh y los 20 años de las batallas de gallos

Hace veinte años el mundo del rap en España cambió para siempre. La conocida empresa de bebidas energéticas Red Bull decidía revolucionar este género musical y apostaba por crear la primera edición de un torneo nacional de batallas de gallos, un formato en el que dos raperos compiten entre ellos usando la rima para burlarse y desacreditar a su oponente. El público y un jurado especializado dicta sentencia.

El primer evento fue con una lista cerrada a la que algunos de los artistas más conocidos del momento accedieron por invitación. Al año siguiente, la convocatoria se abrió al público en general. Uno de los ‘gallos’ que más destacaron esa primera generación fue el mallorquín Fernando Fernández (Palma, 1988), más conocido como Criterioh. Nos atiende por teléfono desde Badajoz, lugar en el que reside y desde donde reparte su vida laboral trabajando en la obra por las mañanas e impartiendo talleres de rap en cárceles y centros de menores por la tarde.

Fernández, criado en el barrio de El Terreno de Palma hasta los 12 años, recuerda aquella época y da su opinión acerca de como ha evolucionado un formato cuyo éxito en los estadios solo es superado por su presencia en plataformas como YouTube. Solo el video de su enfrentamiento con Joanarman en 2006 cuenta con 3,7 millones de visitas en el portal. Criterioh participó en las cuatro primeras ediciones abiertas: 2006, 2007, 2008 y 2009 llegando a actuar delante de casi 25.000 personas.

«El recuerdo de mi primera experiencia es muy bonito porque fue muy rápido. Había solo un mes de plazo para apuntarte online y no me pude inscribir. Mandé un email quejándome y me llamaron dos días antes del torneo. Me hicieron una prueba por teléfono, me cogieron y tuve que sacar un billete para las semifinales de Zaragoza», rememora el artista antes de añadir que «quedé campeón regional y pasé a la final nacional en la sala Fabrik de Madrid donde llegué hasta cuartos».

Fernández explica que el ambiente de esos años era «una pasada. Era mucho menos tóxico de lo que es a día de hoy porque, obviamente con el tiempo y la profesionalizacion de la disciplina han crecido mucho las críticas y el ego. En ese momento era mucho más disfrutable. Ten en cuenta que éramos chavales que hacíamos música. Hoy en día hay muchos chavales que no hacen música, simplemente les gusta participar en batallas. En esa época era más artístico y menos competitivo».

Los cambios

Criterioh reconoce que «a mi tampoco me llenan mucho las batallas a día de hoy. A veces con mi pareja las vemos un poco por el gusanillo. No me llaman como antes ni mucho menos. Crecemos y tenemos otro tipo de inquietudes que nos llenan más. Prefiero ponerme una canción que a dos tíos pegando berridos. Es verdad que el nivel ha subido mucho pero no es tan auténtico como antes. Debe haber un mensaje y una idea detrás».

En esa época, Fernando no solo se enfrentaba sus rivales sobre la tarima, sino también a un considerable sobrepeso; situación que ha cambiado radicalmente a día de hoy. «Es así», reconoce «pero igualmente no estoy como en las última fotos que tengo en redes. Llegué a perder 150 kilos pero en los últimos dos años he cogido 40 a raíz de algún tema personal. Lo pude mantener durante siete años y ahora estoy bajando otra vez».