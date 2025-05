Sor Lucía Caram: «Dios sacaría a latigazos de su templo a muchos»

Ejemplar e imperfecta, Sor Lucía Caram encarna un valor exótico. El del encuentro, el de la unidad. Una auténtica rareza botánica en un mapa social marcado por el egocentrismo. Esta amazona intrépida es una monja dominica e influencer que no entiende de colores políticos, su brújula apunta únicamente a las injusticias. Valiente, irónica, lúcida y trabajadora, su fuerte compromiso social ha sido distinguido con la Creu de Sant Jordi 2018. Caram fue una de las ponentes de El influencer responsable, una conferencia celebrada el pasado jueves en el Teatre Principal d’Inca en la que se analizó el papel que desempeñan los creadores de contenidos en la construcción de una sociedad más consciente.

¿Cree que León XIV iguala en carisma a Francisco?, un Papa que gustaba incluso a los ateos…

Creo que León no va a ser una fotocopia, tiene un carisma propio, pero va a saber dialogar con todos.

En materia social, ¿teme un retroceso con respecto a los avances que practicó Francisco?

No, en absoluto, este es un Papa misionero y tiene muy interiorizado el fundamento de la doctrina social de la iglesia.

Con la muerte de el Papa Francisco usted afirmó ‘me siento huérfana, he perdido a un padre’, ¿tan unidos estaban?

Mucho. He hecho 35 viajes a Ucrania y de camino siempre le visitaba, y él me daba mensajes de ánimo y regalos para los heridos.

¿Recuerda el día que sintió la ‘llamada divina’?

No, para mí fue un proceso de ir viendo lo que quería hacer con mi vida. Y en ese proceso no hubo truenos ni irrupciones sobrenaturales (risas).

Como en toda relación, ¿su vínculo con Dios tiene altibajos?

No, a lo mejor cuando era más joven... Hoy mi vínculo con Dios pasa por las causas que defiendo e inspiran el evangelio, además tampoco tengo tiempo para dudas de fe.

Una sierva de Dios como usted, ¿cree en la suerte o se encomienda a la Divina Providencia?

Pues alguna vez juego al Euromillón (risas). Yo palpo la providencia en estos tiempos más próximos al ‘a Dios rogando y con el mazo dando’ que al ‘pedir y se os dará’.

En su libro ‘Amar la vida y compartirla’ admite su ‘pasión por la justicia’. En plena era del egocentrismo y la codicia, ¿no le parece una causa quijotesca y naïf?

Es la causa más noble y grande, tiene que ser el contrapunto al egoísmo.

Afirmó que Vladímir Putin no irá al infierno porque Jesús lo ‘cerró por resurrección’, aunque sí le deseó una buena chamuscada... ¿A quien más pasaría por la ‘parrilla’?

(Risas) A unos cuantos. Trump, Maduro y Netanyahu merecen otro tanto. Y también otros como Yolanda Díaz, Pablo Iglesias y Santiago Abascal.

¿Su desencanto con las facciones menos progresistas de la Iglesia supera a su desengaño con la clase política?

Me he desengañado totalmente de la mediocridad de la política y la vida eclesiástica. Comulgo con ‘la globalización de la indiferencia’, como denunció el Papa Francisco. No puede ser que ante las injusticias de este mundo la política y la iglesia miren hacia otro lado.

En la política, ¿cuenta más el talento, la constancia o la manipulación?

Lamentablemente hoy el Dios dinero permite la manipulación y la mentira… ¡y no pasa nada!

¿No resulta contradictorio que una parte de la Iglesia viva en la opulencia, de espaldas a esa otra iglesia de la periferia que pone su centro de atención en los desheredados de la vida?

Creo que hoy Dios sacaría a latigazos de su templo a muchos que han convertido el mundo en una cueva de bandidos y ladrones.

¿La crisis de fe es mayor que la económica?

Puede ser que vayan corriendo de la mano, aunque hay gente que está tan desesperada que empieza a creer en algo o en alguien.

¿Cuál es el gran desafío que afronta la Iglesia hoy?

Ser un contrapeso de bondad y justicia en un mundo marcado por la injusticia, las guerras y el odio.

¿Le preocupa más el avance imparable del ateísmo o de la ultraderecha?

El de la ultraderecha, pero también el de la ultraizquierda, son ateísmos prácticos.

¿La realidad socio-política nos ha robado el derecho a la utopía?

Yo creo que sí, han querido matar la esperanza y los sueños de la gente; y sin libertad no hay sueños, que es lo que me dicen muchos soldados en Ucrania.

¿No le resulta inquietante que el ser humano siga cometiendo los mismos errores que William Shakespeare aireaba hace 5 siglos?

Tropezamos con la misma piedra, no mejoramos. Y eso que hay mucha gente buena...

¿El barcelonismo es la mejor religión alternativa?

(Risas) Sí, pero no se lo digas a nadie.

¿Qué piensa cuando oye a un madridista afirmar que Dios es el del Madrid?

Están totalmente equivocados, que vivan de la ilusión… Con esa creencia irán al infierno (risas).

Que un equipo apodado ‘el trampas’ acuse al Barça de hacerlas ¿es un ejercicio de cinismo o el mejor chiste del mundo?

Cinismo puro.

¿Dónde encaja la ‘justicia divina’ en los dos años de prisión preventiva que se comió Sandro Rossell (ex presidente del FC Barcelona)?

Ha sido una injusticia humana superlativa. Ha estado preso por ser del Barça, y ahora entregará la indemnización que reciba al capellán de la prisión. Sandro es un ejemplo.

¿Qué música escucha para quitarse una pena?

Folclore argentino.

¿Cuál es la mayor mentira que ha tenido que decir?

No acostumbro a mentir.

Defina con una palabra a Donald trump:

Ególatra.

Leo Messi:

Genio.

Javier Milei:

Loco.

Pedro Sánchez:

(Se lo piensa) Indefinible.

Rafa Nadal:

Referente.