La nueva vida de Jorge Lorenzo alejado de Mallorca: de pentacampeón del mundo de motociclismo a productor de un podcast de éxito

Jorge Lorenzo ha sido uno de los nombres del motociclismo más importantes de la historia. Nacido en Mallorca en el año 1987, ha ganado cinco títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo, galardones que han hecho que sea conocido en todo el mundo. Unos éxitos profesionales que le llegaron cuando era muy joven: su padre le fabricó su primera moto cuando tan solo tenía tres años y a los 14 abandonó la Isla para trasladarse a Barcelona. Su primera victoria le llegó tan solo dos años después en el Gran Premio de Río de Janeiro de Motociclismo de 2003.

Tras cosechar diversos éxitos en la categoría de 250 centímetros cúbicos dio el salto a MotoGP en 2008 y en su primer año logró varias poles y victorias. Unos años en los que fueron muchas las alegrías deportivas, pero también las caídas y lesiones, y en los que estuvo vinculado a Yamaha, Ducati y Honda. En noviembre de 2019, cuando tenía 32 años, el mallorquín anunció su retirada poniendo así fin a tres lustros de gloria: «Sabéis lo perfeccionista que soy, y eso requiere mucha motivación», lamentó.

El mallorquín con dos portadas de Ultima Hora en 2006. FIRMA: J. MOREY

Pero cuando parecía que ya estaba complemente alejado de las pistas, en 2022 sorprendió al pasarse a los vehículos de cuatro ruedas al participar en la Porsche Supercup y en 2024 compitió en la GT3 con Aston Martin; no ha trascendido si tiene prevista alguna competición en 2025. Mientras se dedicaba al motociclismo Jorge también tuvo tiempo para otra de sus pasiones: la escritura. En 2009 publicó Lorenzo's Land, un cómic de tintes autobiográficos con el deporte como telón de fondo y con ilustraciones de estudio Fenix, y en 2018 Lo que aprendí hasta los 30, un libro donde comparte consejos prácticos, anécdotas y vivencias personales que le han marcado a la hora de conseguir llegar al éxito.

Jorge también demostró su interés por los medios de comunicación y fue uno de los entrevistados por Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. En 2020 participó en Mask Singer: el palmesano se escondía tras la máscara de Cuervo y logró llegar a la final del concurso, y en 2022 se convirtió en uno de los participantes de El desafío. Lorenzo concursó junto a rostros tan conocidos como Boris Izaguirre y Laura Escanes: el exdeportista mostró sus habilidades a la hora de ejecutar las pruebas pero se quedó a las puertas de la final en la edición que finalmente ganó Ana Guerra.

Unos programas gracias a los que consiguió una experiencia televisiva que le ha sido de gran utilidad, ya que actualmente ejerce como comentarista de DAZN. Además, su última aventura ha sido el podcast de éxito Dura la vita, formato que produce en el que se ofrece tertulias y análisis de MotoGP, Fórmula 1 y Superbikes. En la actualidad Lorenzo reside en Lugano, una ciudad ubicada en el cantón de Tesino, en el sur de Suiza, aunque también es un habitual de Dubái. Tal es su amor por la ciudad de los Emiratos Árabes que incluso pasó allí el confinamiento por la COVID-19. Eso sí, el exdeportista explicó en una entrevista a este periódico que no viene más a la Isla por motivos de agenda: «No es porque no me encanten Mallorca y las Islas Baleares es porque no ha coincidido. Me gustaría venir mucho más».