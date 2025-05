Pablo Chiapella, Amador Rivas en La que se avecina, ¿con su 'Mandanga Style', rumbo a Eurovisión?

Pablo Chiapella, conocido por su personaje Amador Rivas en la serie 'La que se avecina', ha vuelto a sorprender a sus seguidores tras aceptar una propuesta que ha encendido las redes sociales: llevar su icónica canción 'Mandanga Style' al Festival de Eurovisión 2026. La pieza, que mezcla dance, hip-hop y electro, fue un fenómeno viral en 2015 y ahora busca conquistar el escenario europeo.

El actor comentó un video en TikTok donde se le pedía que llevara el tema al festival. El manchego, con su característico estilo, respondió que «200.000 seguidores y lo gestiono». La respuesta del público no se hizo esperar: miles de usuarios han mostrado su apoyo a través de memes y comentarios para que 'Mandanga Style' sea la propuesta española en el certamen.

Tras el gran apoyo recibido en apenas unas horas, Chiapella alcanzó rápidamente esa cifra, por lo que se vio obligado a extenderla por tal de ganar margen de maniobra para gestionarlo: «Bueno, alargo la cifra de seguidores a 400.000 porque necesito bastante tiempo, y espero que lleguemos cuando ya lo tenga más o menos listo. Si se puede, genial… y si no se puede, os prometo que intentaré hacer una locura, ¡algo rollo Eurovisión! Una competición de canciones donde todo el mundo pueda verlo. ¡A lo grande!», sentencia el actor.

El éxito de 'Mandanga Style' no es casualidad. La canción, compuesta por el DJ Wally López, se convirtió en un fenómeno en la serie, alcanzando más de 6 millones de visitas en YouTube en su primer mes. Su pegajoso estribillo y letras irreverentes, como «Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena», la hicieron un éxito en redes y discotecas.

La propuesta de Chiapella llega en un momento en que el Festival de Eurovisión busca propuestas frescas y originales. Tras la participación de Melody en 2025, muchos consideran que es el momento de apostar por algo diferente, y 'Mandanga Style' podría ser la carta ganadora. Las redes sociales han reaccionado positivamente, calificando la idea de «legendaria» y «genial».

Me estoy imaginando esto apareciendo en la televisión de una familia finlandesa y se me están cayendo unos lagrimones de calibre 50 pic.twitter.com/vtQaK2sE9g — C Pillón | ALSAMR25 🚌🟢 (@FranAR002) May 21, 2025

Mientras RTVE evalúa las opciones para el próximo festival, la propuesta de Pablo Chiapella ha puesto en evidencia el poder de las redes sociales para influir en decisiones culturales. ¿Será 'Mandanga Style' la sorpresa de Eurovisión 2026? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, la «locura» de Chiapella ha conquistado a miles de fans.

Letra completa del ‘Mandanga Style’

Ladies and gentleman

Dedicado a todos los vividores folladores y borderlines

Amador Rivas, Capitán Salami is in the house

Eh, pibitas del mundo

¡Merengue, merengue!

¡Espartaco!

¡Todo el mundo bailando el Mandanga Style!

Dime que te gusta, dilo, nena

Te voy a dar salami aquí en la arena

Me da igual si eres rubia o morena

Tengo pa ti mandanga de la buena

¡Sácalo todo!

Dime qué te gusta, dímelo a mí

Te voy a dar salami a ti y a ti y a ti

Túmbate en la arena y hagamo' la croquette

Que luego te doy una vuelta en mi Corvette

Descapotao, descapotao, ¡descapotao!

Dime que te gusta, dilo, nena

Te voy a dar salami aquí en la arena

Me da igual si eres rubia o morena

Tengo pa ti mandanga de la buena

En mi yate o en mi limusina

Te voy a poner fina, filipina

Vente conmigo un rato al camarote

Que estoy tomando el sol todo palote

¡Ar mai!, ¡esto es el Mandanga Style!

Tómalo, móntaselo, siéntelo, gózalo, pásalo

¿De qué me hablan?, de la mandanga

Porque tú quieres mandanga

Ella quiere mandanga

¡Todos quieren mandanga!

¿Qué pasa con la mandanga?

¡Que todo el mundo quiere mandanga!

¡Todo el mundo quiere mandanga!

¡Todo el mundo quiere mandanga!

Dime que te gusta, dilo, nena

Te voy a dar salami aquí en la arena

Me da igual si eres rubia o morena

Tengo pa ti mandanga de la buena

Vente conmigo un rato al chiringuito

Unas gambitas, siesta y pinchito

En Japón y en Ibiza, o en Miami

Tengo siempre en oferta (¿el qué?) el salami

¿Verdad que habéis sudado la mandanga?

¿Habéis sentido la mandanga?

¿Habéis bailado la mandanga?

Os ha gustado la mandanga ¿verdad?

Pues si queréis contratarnos, tenéis que mandar un mail

A fermintrujillo@espetomail.com