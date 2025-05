El decorador Losa García se querella contra Marta López | La ‘Unity Colors’ es una ‘Fira Pride’ inclusiva

Pues, efectivamente, el asunto entre Juan Carlos Losa García, decorador de eventos (Adamotions, se llama su empresa), y Marta López, tertuliana de Tardear (Tele 5) e influencer, trae cola. Sí, porque Juan Carlos –a la vista está– ha presentado, a través de su abogado, una querella contra ella.

Así que, enterados por la mañana del asunto, le llamamos, y al preguntarle si era cierto lo de la querella, nos dijo que sí. Por lo que, como había tema, nos citamos para vernos a media tarde y que nos lo contara, cosa que hizo mostrándonos, además, el documento. «Está claro que he presentado la querella», dijo.

O sea, que sí, que trae cola…

– Pues sí, ya que por lo pronto, a través de mi abogado, he interpuesto, como ve, una querella contra Marta López en el Juzgado nº 10 de Palma.

Querella, ¿basada en qué?

– Querella por injurias y calumnias hacia mí persona y a la profesión que ejerzo, además por poner en duda delante de millones de telespectadores, en el programa Tardear, todos los argumentos que expuse. Intenté, con ella, solucionar lo del cobro por el trabajo que hice, pero como no hemos llegado a un entendimiento, he decidido llevarlo por la vía judicial, aportando los datos y documentos necesarios que acreditan que estuve trabajando para la boda de ella con Alejandro, su pareja.

Lo intentó por las buenas

A Carlos le notamos muy tranquilo, muy seguro de si mismo, además de convencido de que la querella era el único camino para dejar las cosas claras.

¿No puede haber marcha atrás? Porque hablando se entiende la gente…

– No, ya que está presentada. Como ya conté en su momento, intenté solucionarlo por las buenas, a través del diálogo, pero no fue posible. Así que he optado por la vía judicial.

Marta López, a la derecha, en 'Tardear'.

Supongamos que le llaman de ‘Tardear’ para tratar el asunto, ¿iría?

– Consultaría con mi abogado. Pero en principio yo no tendría ningún inconveniente en ir al programa sabiendo lo que me iba a encontrar, pues de acuerdo con lo que sucedió en el anterior programa, todos, excepto Miguel Ángel Nicolás, se pusieron en mi contra. Acudiría al plató porque trataría de defenderme y responder a todas las falsedades que se han dicho de mi, entre otras como las que me echaron del programa, lo cual, como ya conté, no es verdad, sino completamente falso.

La gente puede pensar que si va es porque quiere protagonismo y, encima, sacar un posible provecho económico.

– En absoluto. La vez anterior fui a Tardear sin cobrar. Eso sí, Telecinco me pagó los pasajes Palma-Madrid-Palma y el taxi de Barajas a Mediaset y regreso a Barajas. Nada más. Y si me llaman ahora iré, sin pensar en el dinero, solo para defender mi postura. No necesito la televisión para vivir, entre otras cosas porque vivo de mi trabajo, y también porque hago colaboraciones con Canal 4, canal que seguramente ella no conoce, pero yo ahí me siento muy a gusto.

Recapitulando

Pues visto lo visto les seguiremos informando.

Ante lo dicho en la anterior entrevista que le hicimos hace unos días sobre su colaboración profesional en la boda de Marta López con Alejandro, que esto iba a traer cola, la ha traído.

La ‘Unity Colors’ es una ‘Fira Pride’ inclusiva

El próximo 7 de junio, el municipio de Muro será escenario de un evento sin precedentes: la primera edición de UNITY COLORS, una Fira Pride inclusiva, diversa y familiar, que se celebrará en Platja de Muro, desde las cuatro de la tarde hasta la media noche, evento organizado por Unity Colors y Have Fun Promotions, que forma parte de una iniciativa que ya ha recorrido otros municipios de Mallorca y ciudades de toda España, promoviendo el orgullo y la visibilidad del colectivo LGTBIQIA+.

Cartel de la ‘Fira Pride’ inclusiva, a celebrar en Platja de Muro.

Para todos los públicos

Marta Romero, fundadora de Have Fun Promotions y creadora de eventos como Lady’s Lab, junto con Elena Munné, lideran esta propuesta que llega al norte de la Isla con fuerza, tras haber sido acogida con entusiasmo por el Ajuntament de Muro.

La Fira ofrecerá carpas de artesanía, asociaciones, gastronomía, food trucks y un escenario desde el que pincharán DJ sets, habrá pregón, actuaciones de drag queens y de artistas locales.

En un contexto donde se han vivido episodios de intolerancia, como la quema de banderas LGTBI en la zona, esta feria quiere ser un espacio de reivindicación, amor y unión, demostrando que el orgullo también vive en los pueblos. Por ello, es un acto abierto a todo el mundo.

La fiesta seguirá...

Además, la celebración del Orgullo no terminará en Muro. Como colofón a los actos del Pride en Mallorca, Unity Colors, junto a las reconocidas marcas Lady’s Lab y Euphoria, organizarán una gran fiesta de clausura para más de 1.000 personas en la discoteca Selva, en el polígono de Son Castelló (Palma). Esta cita, que será el sábado 28 de junio, comenzará justo después del Pride de Palma, en plaza España, convirtiéndose en el punto de encuentro para quiénes deseen continuar la celebración durante toda la noche.

Marta Romero y Elena Muné son las organizadoras de este evento.

Así, pues, desde las 00.00 hasta las 06.00 horas, el público podrá disfrutar de una experiencia única que fusionará música, libertad, performance y comunidad. DJ del colectivo LGTBIQIA+ llegarán desde Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas para ofrecer sesiones vibrantes, con estilos que van desde el pop y el house hasta los ritmos más urbanos y electrónicos. El evento, que contará con shows en directo, zonas tematizadas y un ambiente festivo y seguro, busca ser mucho más que una fiesta: una reivindicación alegre y empoderadora, donde la diversidad se celebre con orgullo y sin prejuicios.