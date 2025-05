Revilla, tras la demanda del rey emérito: «Tengo la conciencia tranquila y acataré lo que diga la justicia»

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que tiene «la conciencia tranquila» tras conocerse que el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda contra él en los juzgados de Madrid. En declaraciones ofrecidas en el programa televisivo El Hormiguero, Revilla subrayó que respetará la decisión de los tribunales, aunque también reafirmó sus palabras sobre el monarca.

La demanda llega después de que fracasara el acto de conciliación celebrado el pasado viernes en Santander, al que Juan Carlos I no acudió personalmente, aunque sí lo hicieron su abogada y su procurador. Revilla, por su parte, se negó a retractarse de sus afirmaciones, lo que ha precipitado la vía judicial. «A mí no me hace ninguna gracia, yo no he originado esto», afirmó.

El líder regionalista hizo hincapié en que no goza de ningún privilegio judicial, a diferencia de otros cargos públicos aforados. «He querido pasar por esa prueba del juzgado de a pie, como van los demás, porque yo nunca me he saltado una cola, porque yo nunca he tomado ningún privilegio», señaló.

El expresidente de Cantabria reconoció que debería haber utilizado el término «presunto» en sus declaraciones, y admitió que en un par de ocasiones se le escapó la palabra «corrupto». Sin embargo, insiste en que no faltó a la verdad: «En el acto de conciliación me piden que reconozca que mentí, y eso es muy grave. Yo nunca he dicho una mentira en mi vida», afirmó. Sobre la ausencia del rey emérito en el evento, comentó que no fue una sorpresa, aunque dejó claro que tendrá que comparecer en el juicio: «Hay preguntas que deben hacerse, y no vamos a ir a Abu Dabi con ese calor para hacérselas allí. Si no se presenta, nuestras probabilidades de ganar son altas».

Revilla sostiene que no ha difamado, sino que expresó una convicción compartida por muchos ciudadanos. «No tener una sentencia no excluye tener la convicción de que una persona es corrupta», ha defendido, al tiempo que ha indicado que la Casa Real no ha intentado contactar con él.

Con un tono sereno pero firme, Revilla ha reiterado que está preparado para afrontar el juicio, aunque reconoce que no es un proceso habitual. «Sé que la gente está agradecida de que haya alguien que diga lo que muchos no pueden decir», afirmó. Y entre risas, remató: «Si pierdo el juicio, tendré que venir a El Hormiguero siete veces a decir que he mentido».