Koldo Royo, todo un superviviente: «Me apetecería ir a 'Pekín Expréss', pero nunca participaría en 'MasterChef'»

Ha sido la gran sorpresa y el concursante más querido del reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2025’. El popular cocinero, Koldo Royo (San Sebastián 1958), aunque mallorquín de corazón, nos relata su aventura en Cayos Cochinos (Honduras). Una experiencia inolvidable que volvería a repetir y en la que se ha puesto a prueba él mismo. Una vez que la organización y productora de ‘Supervivientes’, le han dado permiso, concede su primera entrevista.

Durante su visita ayer a la redacción de Ultima Hora, donde Koldo tiene su propio apartado en la web con ‘Las recetas de TitkTok’, charló con los compañeros sobre como han sido esos dos meses en el programa. «Se pasa mucha hambre, pero cuando tienes mi edad se lleva algo mejor. Además ¿para que te sirve quejarte y estar enfadado? Sinceramente, no lo he llevado ni tan mal», comenta.

Koldo con parte del equipo de publicidad de GBM.

A falta de pocas semanas para que la audiencia vote y conozca quien será el ganador o la ganadora de esta edición, Koldo, lo tiene muy claro. «Es complicado decir quien puede ganar, y más como está el mundo a día de hoy. Yo creo que puede haber sorpresa. A mi me gusta como ganador y superviviente Álvaro Escassi. Es un hombre con valores y un superviviente nato. Y si tuviera que decir otra persona sería Yoshua. Es más, a una isla desierta me iría con ellos dos y con Nieves. Me parece una mujer con principios». A lo que, ¿con quién no se iría a una isla?, también lo tiene muy claro. «Con el ‘tridente’ Anita, Montoya y Carmen Alcaide. Hay gente especializada en realities que generan más morbo que supervivencia».

El motivo por el qu’e Koldo Royo fue elegido para Supervivientes 2025’, fue una iniciativa de «mi manager, ya que al ser conocido en TikTok me gustaba la idea de participar en algún programa, especialmente en ‘Peking Express’ al que sigo y tengo aprecio. E incluso, ahora que conozco el concurso de Supervivientes volvería a repetir la experiencia. Sin embargo no participaría en ‘MasterChef’. Considero que es un programa para gente desconocida y otros famosos, no como yo que ya me dedico a la profesión».

Una profesión de la que no se ha olvidado de sus compañeros durante el programa y de los que siempre enviaba saludos a los «cocineros, cocineras, pasteleros y pasteleras de Balears. Claro que sí. Yo como presidente de Ascaib valoro lo mucho que hacen todos los profesionales y compañeros de la profesión. Ahora ya estoy preparando los eventos culinarios y concursos gastronómicos que tenemos en Mallorca como el próximo Campeonato Nacional de Cocina, aquí en nuestra Isla».

Junto a su inseparable mascota, Jakie, el chef pasea por Palma tras la salida del reality.

Al preguntarle, ¿qué es lo que más echó de menos en Cayos Cochinos?, Koldo no lo piensa mucho. «Pues además de mi mujer y mi buen amigo Rafa, de El Barito, que también está superando un cáncer, de mi oficio, pero de nada más porque me fui a vivir la experiencia. Ten en cuenta que una persona como yo que ya lo ha hecho todo, pues bienvenido sea lo que venga. También te diré que como activo que soy tengo muchos planes y proyectos por hacer, como el más inmediato hacer un museo o biblioteca de la cocina, donde estarían todos los libros de recetas, incluso que la gente pudiera participar en talleres y aprender ha hacer esas recetas que se pierden». Y, hablando de recetas. A Koldo no le dio tiempo a demostrar su talento entre fogones, tampoco era el sitio ni el momento, ni los productos y condimentos le acompañaban. «Te confieso que no eché de menos el cocinar. Cuando hay poca comida hay que ser práctico».

Lo primero de lo que disfrutó, una vez abandonar la isla de Cayos Cochinos, fue una buena ducha. «Los concursantes no huelen mal, como pueda pensar la audiencia. Ten en cuenta que estamos continuamente en el agua del mar. Eso sí. Hay cosas que no ven los espectadores y tiene tanto valor como los concursantes y es todo el equipo de profesionales de la productora. Al igual que nosotros nos mojamos, ellos están bajo la tormenta, o con el neopreno puesto dentro del agua, también cuando hace frío o calor. Esa gente tiene mucho mérito y mi respeto».