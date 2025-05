Pep Pinya: «Se puede ser romántico pero no idiota»

En 'La gata sobre el tejado de zinc', Tennessee Williams reflexiona sobre el concepto del click, ya saben… ese lance similar a una Epifanía, una revelación, un cambio de rumbo. Podría decirse que la vida de Pep Pinya hizo click en el verano de 1969, cuando un tal Joan Miró entró en su vida, y con él la buenaventura para la galería Pelaires. Ya retirado, me recibe en su domicilio, lleno de cuadros y rodeado de jardines y silencio, como un Shangril.la moderno. Al confesarme su edad no doy crédito y visualizo en su desván una pintura suya envejeciendo. Las (casi) noventa primaveras de este anglófilo convencido, amante de los Beatles y el Mediterráneo, nos sirven de excusa para charlar sobre su significativa huella en el arte contemporáneo y, muy especialmente, para apreciar su visión global de la vida.

¿Sigue supervisando la galería o se recrea en la dolce far niente?

— Ahora es mi hijo quien lidia con los toros en la galería, pero no estoy del todo retirado, este año organicé una exposición de Carlos Mensa en Roma y el año anterior una de Miró, también en Italia.

¿Echa de menos la lucha diaria, levantarse con un propósito profesional?

— Sí, la galería ha sido una parte muy importante de mi vida.

Se dice que ‘Pelaires és més que una galeria’. La conexión con el Barça es innegable, ¿le gusta el fútbol?

— Esta frase es de un periodista catalán muy amigo. Efectivamente, la connotación con el Barça es evidente, y por cierto aún estoy disgustado, teníamos el pase a la final a tocar...

¿A qué afición dedica más tiempo?

— Al mar, siempre ha sido mi gran afición, pero lo que más me llena son mis nietos.

«Con la edad se van descubriendo cosas, pero cuanto más conoces, más desconoces

¿En su profesión son más importantes los contactos o tener olfato para el talento?

— Los contactos no te sirven para detectar el talento, un galerista nato ha de tener olfato. Los contactos sirven para la promoción.

Decía Bob Dylan que es importante no perder la visión amateur… ¿se puede aplicar a su campo?

— Exactamente, en cada una de sus etapas el artista debe comenzar de nuevo, y por cierto soy un gran admirador de Dylan.

¿Le siguen seduciendo las mismas cosas que hace 50 años?

— Con la edad se van descubriendo cosas, nuevas sensaciones, pero cuanto más conoces, más desconoces.

¿Hasta qué punto el arte habla de lo profundo del ser humano?

— Yo creo que más bien habla de la belleza del ser humano.

¿Cuál fue su mayor error?

— En la vida se cometen tantos... pero yo no he vivido pensando en errores sino en aciertos, y tampoco me he equivocado demasiadas veces.

¿Cómo le explicaría a un tipo pragmático que las ‘salpicaduras’ de Jackson Pollock se cotizan mejor que una estampa de belleza inmutable de Edward Hooper?

— Me gustan mucho los dos. Pollock destruyó muchas imágenes estereotipadas del momento y Hooper tiene una soledad en su pintura que solo él ha sabido plasmar. Yo creo que todos los artistas tienen algo especial.

¿El arte y la excentricidad conviven regularmente o son relaciones fugaces?

— Los artistas tienen una forma de visualizar la vida diferente del resto. Todos creen que son grandes artistas, si no lo creyeran sería horrible, pero eso no quiere decir que lo sean.

¿Son más puntillosas las excentricidades del autor o las del cliente?

— Es diferente, realmente hay un esnobismo particular en el cliente y cierta excentricidad en el artista.

¿Prefiere al artista cuya obra impone un tema, sigue un relato, o al que convierte cada pintura en un misterio?

— Creo que todos los artistas tienen un relato, aunque tú no te des cuenta. Caravaggio siguió un relato toda su vida, Miró también, y Picasso, todos tienen un relato, inconscientemente a veces.

Le han definido como un rebelde romántico, un tipo de hombre que ahí fuera, en el mundo real, suele estrellarse contra la burocracia y el poder…

— Así es, yo he luchado contra la burocracia y el poder, y el poder casi siempre oprime.

Los románticos aprecian la belleza en cualquier aspecto de la vida. Pero, si todo es arte ¿sugiere eso también que nada es arte?

— Dímelo tú... antes hablabas de Bob Dylan, ¿a tí te parece arte el horroroso reguetón que suena todo el día? y, por contra: ¿crees que Bob Dylan o Ray Charles son arte?

¿El arte nos hará libres?, como afirmaba Rostropóvich, o únicamente combate las miserias del mundo elevando el espíritu…

— Más bien lo segundo, una pena que no sea lo primero. El arte ayuda, pero viendo el panorama… Se puede ser romántico pero no idiota.

¿Qué momento describe mejor el sufrimiento en su carrera?

— Digamos que la etapa del final del franquismo fue dura.

¿Los escrúpulos mezclan bien con el arte? O es mejor dejarlos fuera de los negocios...

— Te puedo decir que alguna vez entraron a comprar cuadros muy caros y no los quise vender. No dejo que me pise nadie.

¿Cómo se le pone precio al arte?

— Esta es una de las preguntas que hace muchísima gente y que a veces nos la hacemos nosotros mismos. El precio de una obra lo define el mercado, si hay demanda sube, si no hay demanda ya puedes subir lo que quieras…

¿Prefiere contemplar un Tiziano extraviado o la emoción que le despierta una obra nueva?

— Es imposible responder. A lo mejor ver el Tiziano te ayuda a estudiar esa obra nueva, una cosa es fehaciente a la otra.

¿Cuáles son los rincones más excitantes que ha descubierto en sus viajes?

— Mi mejor viaje fue a Maldivas, alquilamos un barco primitivo, fue maravilloso.