Una espectacular tortuga sorprende a unos pescadores frente a Sa Foradada

Una tortuga de gran tamaño sorprendió este fin de semana a un grupo de pescadores en la costa norte de Mallorca, a dos millas y medias de Sa Foradada. El encuentro fue captado en vídeo por uno de los protagonistas, Filippo Crocé, quien ha compartido las imágenes con este periódico.

«Vimos a un animal que se acercaba, resultó ser una tortuga y se fue acercando a nuestra embarcación», explica Crocé. Según su testimonio, el animal permaneció un buen rato alrededor del barco, moviéndose de popa a proa, como si inspeccionara la zona con curiosidad.

«Se quedó alrededor del barco, se veía bastante bien ya que es un animal bastante grande. Yo creo que buscaba algo de comer, miré si tenía alguna red o algún problema pero estaba perfectamente. Creo que simplemente estaba mirando, dio cuatro o cinco vueltas y finalmente se fue», relata el pescador aficionado.

Habitual en estas aguas, Crocé asegura que experiencias como esta son uno de los motivos por los que sigue saliendo al mar: «Soy pescador aficionado y voy habitualmente por allí para despejarme de la semana. Me relaja mucho, si pesco bien y si no, me da igual. Y si ya hay encuentros así es estupendo».

En su relato destaca también una reflexión sobre el estado del mar Mediterráneo: «Son eventos únicos tal y como está el Mediterráneo. Soy de un lugar costero en Italia y de pequeño era normal ver tortugas, pero ahora es más raro ver a estos animales».

No es la primera vez que este pescador encuentra fauna marina en la zona: ha avistado también delfines, emperadores y mantas raya. Las imágenes grabadas muestran a una tortuga de gran tamaño nadando con calma junto a la embarcación, en aguas cristalinas y en plena tranquilidad. Un momento poco habitual que, en palabras del propio Crocé, fue simplemente: «un encuentro bonito».