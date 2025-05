A ‘Coco’ le sacaron una espiga que inhaló en el parque de Son Dameto| Lo que da de sí un paseo por Palma en domingo

Ayer asomamos a esta ventana de Ultima Hora el problema que tienen los amos de los perros que utilizan la zona acotada para animales del parque Wifi, de Palma. En esta área, entre otras cosas, faltan bancos –de los seis que había, quedan dos–, faltan papeleras, falta una fuente con agua en la que los perros puedan beber, falta vigilancia y sobran matorrales silvestres en las denominadas zonas verdes. Son hierbajos que, además de afear el entorno y evidenciar que el jardinero hace tiempo que no ha pasado por allí, ponen en peligro la vida de los canes, pues al haber también espigas, al olisquearlas se las meten por la nariz o por la boca, creándoles graves problemas. Eso les obliga a sus dueños a llevarlos al veterinario.

A todo esto, como digo, lo denunciamos ayer, en esta misma página. (Seguramente en Cort pensarán: ¡Bah, tonterías del periodista... O se ve que el periodista poco tiene que hacer...)

Un ejemplo

Vale. Puede que piensen eso, pero es que ayer mismo, a través de una tercera persona, me puse en contacto con Juan Carlos Alcina, vecino de Son Dameto, y propietario de ‘Coco’, un galgo Whippet, de año y medio, usuario de la zona para perros de dicho parque, denominado Parque de Convivència Son Dameto d’Alt. És me estuvo contando que «’Coco’, olisqueando en la zona verde, inhaló por la nariz una espiga que le creó un mal estar cada vez mayor. El pobre perro movía su hocico hacia la derecha, pues por la fosa nasal de ese lado fue por donde había entrado la espiga. Como vi que Coco estaba cada vez peor, lo llevé al veterinario, quien lo sedó para ver si podía extraerle la espiga, pero no lo consiguió, ya que el perro, aunque adormecido, se movía nerviosamente, por lo cual tuvo que dormirle totalmente. Entonces, así, logró extraerle la espiga».

‘Coco’, con su amo, tras la intervención en la que le extrajeron la espiga que había inhalado en los matorrales silvestres de la zona para perros del parque de Son Dameto de Palma.

Al rato, ‘Coco’ y Juan Carlos salían del veterinario, el can sin la espiga, pero muy nervioso y algo débil y Juan Carlos sin 157 euros, que es lo que costó el servicio al animal. «Desde entonces, no hemos vuelto por el parque porque el perro no quiere entrar en él y porque yo tampoco quiero que entre hasta que no hayan quitado las plantas y, sobre todo, las espigas. Pero lo peor –añade– es que siguen llevando los perros, por lo cual a alguno le puede pasar lo que al mío, todo por tener esa zona hecha una porquería».

Que Cort espabile, pero ya

Si ayer contamos lo que puede ocurrir, hoy, a través de este testimonio, contamos la realidad, la cual se resuelve podando toda esa maleza, cosa que es obligación de los servicios de mantenimiento de Parques y Jardines de Cort. También, en este parque, los problemas no terminan en las espigas. Y es que resulta que el parque, con los perros dentro, permanece con las puertas abiertas, lo cual, al menor descuido del amo, permite al can salir a la calle, exponiéndose a ser atropellado por un coche.

Por tanto, es hora de que el Ajuntament de Palma y, más concretamente, el área de Parques y Jardines, asuman su responsabilidad, llevando a cabo una actuación inmediata: limpieza de las zonas verdes, poda de las plantas silvestres, eliminación de las espigas y solucionar lo de las puertas de los parques.

El espiga, una vez extraída.

Asimismo, hacemos un llamado a las asociaciones de protección animal y medioambientales para que presionen a Cort para que actúe. La vida de muchos perros depende de ello.

Lo que da de sí un paseo por Palma en domingo

Lo que da de sí –periodísticamente hablando– un paseo por Palma en domingo es mucho. El pasado domingo, dándonos una vuelta en plan tranquilo por el centro, más que nada por estirar las piernas y, de paso, ver lo que pasaba, nos llevamos la gratísima sorpresa de ver que ya no estaba la cabina telefónica instalada en la entrada de la plaza Mayor, viniendo de Colom.

Nos frotamos varias veces los ojos antes de volver a mirar hacia allí. Efectivamente, ya no estaba, con lo cual el lugar ha ganado tanto en estética como en limpieza. Ya no hay cagarrufas de palomas por ninguna parte. Por tanto, bien por el Ajuntament. Como también, bien por haber desvandalizado la bella fuente de la plaza d’en Coll, tantas veces denunciada por las pintadas que había en sus cuatro lados. Desde hace unos días está limpia y eso es lo que vale.

La vieja cabina de teléfonos de la Plaça Major, ¡por fin! retirada .

El monopatín y la rampa

Por cierto, echando un vistazo al hueco que había dejado la susodicha cabina telefónica, me llamó la atención el ruido que hacía el monopatín pilotado por un joven en dirección a un desnivel que tenía que superar para salvar los escalones que hay en la entrada de dicha plaza. Y lo más curioso es que, además de que siempre que lo intentó alcanzó su objetivo, es cómo montaron el desnivel.

¿Os lo cuento? Pues levantando la tapa de hierro, no sé si de Emaya o de otra empresa, que hay delante de los escalones. La colocaron de manera inclinada, como una rampa de lanzamiento. Para ello se apoyó sobre un monopatín y, por lo que vimos, bien fijada, ya que en ningún salto se resintió, sino todo lo contrario: aguantó, convertida en rampa de lanzamiento.

Aun así, me pregunto cómo es posible que una tapa que hay en la vía pública se pueda abrir tan fácilmente –o que esté abierta– para convertirla en un obstáculo de una prueba de monopatín.

Los chavales del entorno, ya digo, con este sistema lograron su objetivo. Eso sí, el rodar del monopatín, así como el golpe que producía al caer sobre la parte alta de los escalones, originaba bastante ruido. Los vecinos no estarán muy contentos. Pero, ¿y lo bien que lo estaban pasando?

Y para acabar...

De regreso ya a casa, observamos que el paso de peatones que hay en el cruce entre la vía peatonal Blanquerna y la calle Antoni Marqués –lugar muy transitado por toda clase de vehículos–, está cada vez más deteriorado. Tiene los ladrillos muy hundidos, lo cual, entendemos, que puede ser un peligro tanto para quienes circulan sobre él como para los viandantes, que pueden tropezar con algunos de los desniveles que producen y caerse. Es la tercera vez que advertimos sobre este asunto, pero hasta la fecha, ni caso.

También observamos las velocidades que algunos imprimen a su monopatín circulando por el carril bici de Blanquerna. Efectivamente, lo confunden con un circuito automovilístico. E incluso, a veces, van tres en un monopatín. Y lo peor, que el carril bici sigue estando a algo más de medio metro de las sillas de los bares y restaurantes que hay en dicha calle, que no son pocos, lo cual es otro peligro claro.