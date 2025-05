Eurovisión defiende sistema de televoto ante dudas de RTVE: «Es el más avanzado del mundo»

La organización del Festival de Eurovisión defendió este lunes el sistema de televoto usado para elegir al ganador del certamen y aseguró que es «el más avanzado del mundo», después de que Radiotelevisión Española (RTVE) le pidiera detallar la distribución de los votos españoles, que dieron la máxima nota a Israel por segundo año consecutivo.

«Los resultados de cada país son revisados y verificados por un amplio equipo de personas para descartar cualquier patrón de votación sospechoso o irregular», señaló el director del festival, Martin Green, en respuesta a preguntas de EFE.

Agregó que la empresa que apoya a la organización en la supervisión de las votaciones, la firma neerlandesa Once.net, confirmó que el televoto había sido válido en todos los países que participaron en la final de este año, así como en el resto del mundo. Además, un supervisor independiente de cumplimiento revisó tanto los votos del jurado como los del público «para garantizar que el resultado fuera válido», subrayó.

Aunque Israel ocupaba una posición discreta en las apuestas y sólo estaba en el decimoquinto puesto tras el voto del jurado, fue el país que logró más puntos en el televoto, lo que le aupo a la segunda posición final.

Además de España, el televoto le otorgó 12 puntos en Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, así como en la votación popular agrupada en «resto del mundo», correspondiente a los votos de los países no participantes en la final y las semifinales.

Green confirmó que la organización del festival está en contacto con RTVE desde la final del sábado en relación con la polémica votación. «Mantenemos un contacto constante con todos los emisores participantes en Eurovisión y nos tomamos en serio sus preocupaciones», aseguró el director del festival. Indicó que una vez concluida la edición de 2025 «se mantendrá un debate amplio para reflexionar y obtener comentarios sobre todos los aspectos del certamen de este año» de cara a la edición de 2026, que se celebrará en Austria.

La UER no sancionará a RTVE por el mensaje en favor de Palestina

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) no sancionará a RTVE por la emisión este sábado de un mensaje en favor de Palestina justo antes de iniciar la retransmisión oficial de la final de la 69ª edición del Festival de Eurovisión.

«RTVE es responsable de cualquier contenido emitido fuera de la retransmisión del Festival de Eurovisión», han indicado a Europa Press fuentes del organismo organizador del certamen preguntadas sobre si la Corporación pública está siendo investigada y si será sancionada por emitir el mensaje: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

El vídeo —sin sonido, con el mensaje en letras blancas sobre un fondo negro y de 16 segundos de duración— se emitió por La 1 en los instantes previos al arranque de la final del festival.

Previamente, la Unión Europea de Radiodifusión había advertido por carta a RTVE de posibles sanciones en el caso de que durante la final se repitiesen los comentarios realizados en la presentación de la canción de la representante israelí, Yuval Rapahel, durante la segunda semifinal del certamen.

Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) están «evaluando» lo acontecido. No obstante, su presidente Miguel Ángel Noceda ha asegurado que «no parece sancionable que los comentaristas del evento hagan alusión a una realidad que se está viendo, no se vulnera ningún principio ético ni periodístico que atente a la libertad de expresión».

«Por lo tanto, cualquier amenaza de sanciones está fuera de lugar. De la misma forma, cualquiera puede hacer las críticas que le parezcan oportunas», ha manifestado a Europa Press el presidente de la FAPE.