Problemas varios para los perros en el parque Wifi

El parque Wifi, en Palma, es una de las joyas del gobierno municipal de José Hila. Dispone de una zona para perros en la que corretean y juegan a lo largo del día, dentro de un horario establecido, puesto que dicho espacio cierra y abre a diario a unas horas determinadas.

A simple vista, es un terreno normal y corriente. Parte de él es de tierra y en otra zona crecen hierbas silvestres.

Las peligrosas espigas. A través de un vecino, recibimos una invitación para que nos acerquemos a dicho lugar y veamos. Nos acercamos, ¿y qué vemos? ¿Qué nos encontramos? Pues a numerosos vecinos, con sus perros, dispuestos a hablar con nosotros con el fin de denunciar ciertas anomalías que hay en el citado parque de perros.

¿Que cuáles son estas? En primer lugar, los vecinos señalan la suciedad que hay en el recinto, sobre todo en la zona de hierbajos. «Si se fija –nos dice la propietaria de un pequeño perro–, hay numerosas espigas, lo cual es un peligro para ellos, ya que como se las claven en un ojo o en cualquier parte del cuerpo se producen heridas. Y si se las tragan, como no se le lleve rápidamente al veterinario, pueden morir. Por todo ello, no estaría de más que los operarios de mantenimiento del parque limpiaran esta zona y eliminaran las mencionadas espigas. Y si limpia, de paso, se eliminarán también las garrapatas, que tienen a los perros martirizados».

Observamos, por otra parte, que en el terreno de tierra de la zona de perros hay numerosos agujeros hechos por ellos mismos. Algunos son profundos, incluso bastante profundos. «Y como apenas hay luz por la noche, alguien que pase por aquí y no los vea, puede lesionarse», se advierte al servicio de mantenimiento municipal del parque. Otro vecino nos dice que por temor a que alguien meta un pie en ellos, «a veces los tapamos nosotros. Pero si no lo hacemos, ahí se quedan días y más días».

Los vecinos se quejan de que en el recinto destinado a los perros, «de seis bancos que había para sentarnos –se pronuncia ahora otro vecino–, solo quedan dos». Señalan que han pedido que repongan los cuatro que han quitado, pero, por lo que vemos, ha sido en vano.

«Aquí, a veces, viene gente mayor, ya bien trayendo su perro, ya bien acompañando a alguien que lo trae y esa gente, al rato de estar aquí, quiere sentarse y como no hay bancos suficiente, se tiene que quedar de pie. Además –apostilla la vecina–, si antes había seis bancos, y ahora hay dos, lo normal es que repongan los que se han llevado, ¿no?».

También se escuchan quejas respecto a que «no hay una zona aislada para perros agresivos, por lo cual están todos juntos. Eso significa que los más fuertes pueden atacar a los débiles. Aparte, en cualquier parque para perros, hay esa zona marcada y limitada. ¿Por qué aquí no…?».

Brilla por su ausencia una fuente de agua para que beban los canes. Es una barbaridad, pues estos, y más con el calor que empieza a hacer, tienen que beber, pero no pueden.

¿Más problemas? Pues que en la citada parte del parque Wifi no hay papeleras, de ahí que haya papeles por todas partes «y como la valla que rodea el parque, en algunas partes, está rota, los perros se escapan a la calle a través de ella».

Botellón y otros problemas

Pero es que en ese parque hay otros problemas, de los que los vecinos están también más que hartos. Y todo, por falta de vigilancia. «Porque policías dándose una vuelta, a pie, por el parque, no los vemos. Como mucho, y de vez en cuando, en moto y por fuera de él», dice una vecina.

Y la falta de vigilancia policial, según los vecinos, se traduce en que bastantes personas, transeúntes o usuarios del parque, orinen y defequen donde les viene en gana, sin cortarse ni un pelo. Y que como la valla está rota en según qué tramos, la gente, de noche, se cuela y monta botellones. «O no se cuela, sino que se queda dentro sin que nadie, cuando cierra el parque, les diga que salgan».

Lo suyo sería que a quien corresponda se dé una vuelta por allí, observe, hable con los vecinos que llevan a ese lugar los perros, saque conclusiones y actúe en consecuencia. De lo contrario, pasarán los meses y estaremos en las mismas.

PD

Ya que estábamos allí, preguntamos a algunos vecinos sobre cómo les van las cosas en cuanto a seguridad. También sobre cómo es el ambiente a partir de ciertas horas de la tarde-noche, en el párking... Y contesta que «muy mal». Y se lo preguntamos porque en el invierno pasado, una noche que entré para hacer un reportaje sobre la seguridad que hay en sus escaleras. En esa situación me encontré a un par de camellos que me ofrecían droga. También había otro, muy colgado, tirado en un rellano. Todo ello hizo que, al salir, me comprase un espray en la armería que hay cerca del lugar por si acaso. Pues bien, por lo visto, nada ha cambiado.