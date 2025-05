«Creo que León XIV va a continuar la obra de Francisco, pero a su manera»

Jaume Santandreu, en el caso de no haber sido un cura rebelde, todo por estar desde que fue ordenado sacerdote al servicio de los pobres, y de no haber colgado los hábitos hace años, el martes de la anterior semana -el 7 de mayo-, posiblemente, hubiera formado parte del cónclave del colegio cardenalicio para elegir a León XIV.

Podría haber sido cardenal

Pensamos de este modo porque fue seminarista que estudió en la Sapiencia, que era donde estudiaban los seminaristas de mentes privilegiadas. Porque, luego, fue sacerdote, que desde el minuto cero pensaba más en los demás, y más si no tenían nada, que en él. Por eso, tal vez, se fue de misionero a Perú y luego a Burundi. Al regreso a Palma, fue cura obrero y, poco después, luchador incansable por los derechos de los ‘sin nada’, primero en la Sapiencia, reconvertida en espacio para los ‘sin techo’, y posteriormente en Es Refugi, ahí con el también cura Gaspar Aguiló. Se trata de una historia que ya contamos hace dos semanas, cuando recabamos su opinión respecto al cierre de este último centro de acogida.

Lugar donde reposan las cenizas de 'Chupitos'.

Jaime Santandreu, que habla latín tan bien como el catalán y el español, sonríe cuando oye lo de que pudo haber sido cardenal. «Pues otros, con menos, son cardenales», le digo. «Lo cierto es que -contesta, tirando balones fuera- soy el que soy, un viejo, que, gracias a los pobres, vive en Can Gazà, ya que sin ellos esta casa no hubiera existido como centro de acogida y si no hubiera existido, ¿dónde estaría yo ahora?».

Sí, claro. ¡Si no hubiera existido…! Pero es que existe y parte de culpa de que sea así la tienes tú, amigo, le replicamos a Jaume, quien vuelve a sonreír…

León XIV

-Hemos leído que has escrito en tu Facebook algo sobre León XIV -le preguntamos a fin de cambiar de conversación. Fue, entre otras cosas, misionero, como tú, y donde tú, Perú… Aunque después que tú…

-Sí, así es. Los misioneros que fuimos a Perú, de Lima hacia el norte del país, lo hicimos en tiempos de Juan XXIII. Y fuimos muchos, Cecili Buele, Parets, Tomeu Mulet, Bernardo Martorell, entre otros… Y muchos ya no están entre nosotros, pero sí, ahí estuvimos creando un vínculo, el de hermanos de parte misional, y, desde miércoles pasado, hermanos, también de parte misional, del Papa, ya que él y nosotros hemos pisado el mismo territorio, aunque él lo hizo después, por lo que podemos decir que el Papa vivió durante veinte años en territorio mallorquín peruano.

-Tengo entendido que cada misionero de tus tiempos tenía varias parroquias a su cargo...

-Sí, yo tenía siete, todas en el Valle de la Cheira. Hacía mi trabajo como podía, a pie, en burro... Porque las distancias eran largas.

-¿Es cierto que el día que mataron al Che Guevara sonaron a muerto las campanas de tus siete parroquias?

-Cierto. Y en la plaza del poblado Tomana celebramos un funeral por su alma.

-Volviendo a León XIV, ¿qué te parece?

-Bien. Me dio la impresión de que es un seguidor de Francisco, pero que no va a copiar lo que hizo este. Vamos, que no va a ser un repetidor de su obra social, sino que él la va a continuar, pero lo va a hacer de otra manera. Y pienso eso por varias cosas. Ha tomado el nombre de León, seguramente porque León XIII es el autor de la encíclica Rerun Novarum, dirigida a obispos y profesores, girando en torno a las condiciones de las clases trabajadoras. También fue el fundador la Doctrina Social de la Iglesia, relacionada con temas sociales, políticos, económicos, culturales y familiares y basada en el Evangelio, la tradición y el magisterio, por lo que me da la impresión de que él pretende ser su continuador. Es más, como agustino que es, debería de aplicar también la moral de San Agustín: Ame et fac quod vis (Ama y haz lo que quieras) o lo que es lo mismo: si actúas con amor, todo lo que hagas estará bien.

-Trump está encantado de que un norteamericano sea Papa...

-Me parece muy bien que opine eso, pero, que sea de EEUU, no significa que vaya a hacer lo que él hace, haría o hará. Trump, por ejemplo, está en contra de la inmigración y el Papa actual opina todo lo contrario.

La Biblia y el Corán

Otros de los motivos de la visita que hacemos a Jaume son para ver si sigue en Can Gazà el Cristo, cariñosamente llamado, del Cabreo, que donó una ciudadana de Palma. De por qué se llama Cristo del Cabreo y de por qué lo donó a Can Gazà es algo que contaré otro día, pues es una historia preciosa. «Pues sí, lo es -asiente el excura-. El Cristo está abajo. Con él hemos construido un pequeño altar.

«¿Quieres verlo?», me pregunta.

Descendemos a la planta baja de Can Gazà, llamándonos la atención ver sobre una mesa, junto a la puerta de entrada, la Biblia y, a su lado, el Corán. «¿Te extraña ver aquí el Corán? Pues no tienes por qué. Y es que por aquí vienen a vernos musulmanes, incluso a ayudarnos. Es más, algunos, los domingos, vienen a comer, trayendo ellos su comida, de la que dan cuenta sentados en torno a la mesa que está ubicada en el jardín». Es una mesa alargada, con un mantel de llengos, con colores azules y blancos, situada frente a la tumba en la que reposan las cenizas de alguien que durante tiempo vivió en el lugar. Se llamaba Algimero, pero fue conocido por ‘Chupitos’.

«Fue un personaje entrañable que murió hace unos meses. Devoto del Cristo del Cabreo, pidió, cuando se vio mal, que si moría, que le incineraran y que enterraran sus cenizas aquí, debajo del árbol, enfrente del Cristo». Es un lugar que cuida con mucho cariño otro residente, Antonio, que es quien nos lo muestra. «Yo también he dejado dicho -dice Jaume- que cuando muera, que mis cenizas sean enterradas al lado de las de ‘Chupitos’, porque, ¿qué mejor lugar que este, en el que he vivido durante tantos años, para ser enterrado? Además, el lugar es muy bonito, en plena naturaleza, ¿no te parece?».