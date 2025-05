Cuando, dónde ver y en qué posición actúa Melody en la gran final de Eurovisión

La representante de España en la 69ª edición del Festival de Eurovisión, Melody, actuará este sábado 17 de mayo en la sexta posición de la gran final del concurso que abrirá Kyle Alessandro (Noruega) y cerrará Shkodra Elektronike (Albania). Así lo ha dado a conocer a las 2,18 horas de este viernes la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que ha comunicado a los países participantes en el Festival de Eurovisión 2025 cuál será este sábado el orden de actuación de la gran final. La televisión suiza SRG SSR y los productores de la UER han asignado un puesto a cada país. Melody se subirá al escenario del St. Jakobshalle en Basilea (Suiza) para defender 'Esa Diva' en torno a las 21.35 horas, después de Lituania y antes de Ucrania.

«Hay que cantar en cualquier momento y hacerlo con buena actitud», afirmaba la sevillana el pasado martes. Se trata de la quinta edición consecutiva que España actúa en la primera mitad de la gran final que podrá verse a partir de las 21,00 horas en La 1 y RTVE Play. El país encargado de abrir fuego será Noruega con Kyle Alessandro y la canción 'Lighter', una propuesta inspirada en la madre del joven, quien recientemente superó un tratamiento contra el cáncer.

A continuación, Laura Thorn defenderá la candidatura de Luxemburgo con la canción 'La Poupée Monte Le Son'. La artista es profesora en el Conservatorio de Escher y domina varios instrumentos, incluyendo el piano, el violonchelo y el teclado. Estonia actuará en la tercera posición de la gran final con su representante, el popular rapero Tommy Cash, y su tema 'Espresso Macchiato', una divertida canción en inglés e italiano, que se ha hecho viral.

En cuarto lugar llegará la actuación del polémico Israel, con Yuval Raphael y 'New Day Will Rise'. Varios sectores de la ciudadanía han cuestionado su participación en el certamen por su ofensiva sobre Gaza. En España, Izquierda Unida (IU) ha solicitado que TVE no emita la participación de Israel en el festival. La banda Katarsis --formada por Lukas Radzevicius (guitarra, voz), Andrius Gruodis (guitarra, coros), Emilija Kandrataviciute (bajo) y Eivin Laukhammer (batería)-- representará a Lituania con la canción 'Tavo Akys'. Son conocidos por su mezcla de música alternativa oscura y post-punk. La representante española se subirá al escenario en sexto lugar para intentar hacerse con el ansiado micrófono de cristal gracias a su energía, pasión y potencia vocal, y trasladar el mensaje de empoderamiento de 'Esa Diva'. Tras la actuación de Melody llegará el turno del grupo Ziferblat, que representa a Ucrania con su canción 'Bird of Pray'.

El tema es una reflexión profunda y emotiva sobre las realidades que enfrenta el pueblo ucraniano a diario, y que habla de esperanza en el futuro. El segundo miembro del 'Big Five' en actuar será Reino Unido con Remember Monday. El trío británico, seleccionado internamente por la BBC, defenderá su canción 'What The Hell Just Happened?'. El género principal del grupo es el country. Johannes Pietsch, bajo el nombre artístico de JJ, representará a Austria en la novena posición de la final de Eurovisión con 'Wasted Love', una canción que destaca la gran capacidad vocal del joven intérprete y que ellos mismos definen como ópera-pop.

Después será el turno de Islandia y la banda Vaeb con la canción 'ROA' ('Remar'), un tema con el que animan a remar pase lo que pase, firmado por los hermanos Matthías Davíd y Hálfdán Helgi, en colaboración con Ingi dór Gardarsson y la participación de Stefan, el representante de Estonia en Eurovisión 2022. Tautumeitas --la banda formada por Asnate Rancane, Aurelija Rancane, Laura Marta Licite, Laura Liepina, Kate Slisane y Gabriela Zvaigznite-- defenderá la canción 'Bur Man Laimi' íntegramente en letón para representar a Letonia. Es una canción folk con múltiples armonías y coros con una letra pacifista. El representante de Países Bajos, Claude, interpretará 'C'est La Vie', principalmente en francés, mientras que Erika Vikman representará a Finlandia en decimotercera posición, con la canción 'Ich Komme', producida por Chisu y Jori Roosberg. Por parte de Italia --miembro del Big Five-- actuará Lucio Corsi, con su tema 'Volevo essere un duro'. La canción aborda la presión constante de la perfección que la sociedad impone, utilizando la metáfora de las flores, a pesar de su belleza, siempre penden de un hilo.

Después defenderá su propuesta Polonia, con la actuación en polaco e inglés de Justyna Steczkowska y su 'Gaja', un manifiesto de poder personal y trascendental, donde la Madre Tierra se convierte en un símbolo de divinidad, fuerza y amor. Los hermanos austriacos Abor & Tynna representarán a Alemania con la canción 'Baller' y, seguidamente, Grecia saldrá al escenario con Klavdia, quien interpretará 'Asteromáta'. Seguidamente, Parg (Pargev Vardanian) representará a Armenia con la canción 'Survicor'. Es un artista conocido por combinar elementos tradicionales armenios con paisajes sonoros modernos. Suiza Zoë Më representará a Suiza, la anfitriona, con 'Voyage' y, desde Malta, llegará Miriana Conte, con la canción 'Serving'.

En el puesto 21 actuará el representante de Portugal, el grupo NAPA, con el tema 'Deslocado' ('Desplazado'), una canción que habla del desarraigo y la búsqueda de pertenencia. Sissal representará a Dinamarca con 'Hallucination'. Sissal se inspira en el pop-electrónico escandinavo y artistas como Ariana Grande y forma parte del grupo de compositores de su candidatura. Al escenario de Basilea llegará después el grupo finlandés-sueco KAJ, para representar a Suecia con 'Bara Bada Bastu' ('A la sauna'), la primera en sueco que Suecia envía desde 1998. Detrás de estas siglas se encuentran Kevin Holmström, Axel Ahman y Jakob Norrgard. Su música se caracteriza por ser humorística, principalmente de estilo tecno, con canciones entre el folk nórdico y el pop más moderno.

Louane representará a Francia en Eurovisión 2025 con 'Maman', una balada potente y emotiva, compuesta por la misma Louane bajo la producción de Tristan Salvati. Con una carrera de más de 25 años, el DJ y productor multiplatino y nominado al Grammy Gabry Ponte defenderá 'Tutta L'Italia' como representante de San Marino. Es una de las figuras más importantes de la música dance. En último lugar actuará Albania, representada por Shkodra Elektronike, con 'Zjerm' ('Fuego'). El dúo está formado por el compositor y productor Kolë Laca y la cantante y compositora Beatriçe Gjergji. La canción, muy personal, aborda la compasión humana, en un mundo libre, lleno de bondad. Se trata de un canto a la esperanza.

¿Cómo votar?

Además de los votos de los jurados profesionales, el público de los países participantes, podrá hacerlo a través de la app oficial del festival, de llamadas telefónicas, de SMS y de la web www.esc.vote. A través de esta última modalidad, podrán votar hasta 20 veces por su país favorito. Las votaciones empezarán cuando acabe la primera canción y estarán abiertas hasta aproximadamente 40 minutos después de la presentación de la última canción.

Los países que no participan en Eurovisión ('Rest Of The World') pueden emitir sus votos a partir de las 00.00 horas del 17 de mayo y contabilizan como si fuesen un solo país. Para estos, la forma de votación es través de la app oficial de Eurovisión o en la web www.esc.vote. Estos países no participantes podrán volver a votar durante la gala. Las votaciones se abrirán de nuevo justo antes de la primera actuación y unos 40 minutos después de haber presentado la última canción.