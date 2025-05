Miquel Mestre y la historia de amor del mayor eurofan de Mallorca

Hay pocas personas que puedan decir que han visto todas las ediciones del festival de Eurovisión desde que España empezó a participar en él. Y en Mallorca, nadie que haya acudido a 15 ediciones del certamen, contando la fiesta especial de 50 aniversario. Riga, Estambul, Kiev, Atenas, Lisboa, Helsinki, Belgrado, Oslo, Moscú, Düsseldorf, Malmö, Copenhague, Viena y Estocolmo. Eurovision es mucho más que un fiesta para el artanenc Miquel Mestre. Es un símbolo de las cosas que más feliz le han hecho en su vida: la música y su marido Juan, fallecido en 2020.

Mestre cuenta a este periódico que la primera vez que asistió «fue cuando participó Beth en Riga (Letonia) en 2002. Fue un regalo de mi marido. Me dio una gran sorpresa por mi cumpleaños. Siempre había querido ir y él lo movió todo para organizar el viaje».

A partir de ese momento, solo se perdió la edición de Azerbaiyán. Acudió al festival hasta el 2018 acreditado por Ràdio Artà. A partir de ese año dejó de asistir. «Desde que se murió Juan se me han quitado las ganas» comenta y añade que «ya estoy muy mayor para estos trotes».

A pesar de no asistir en persona, el periodista no pierde el ojo de un mundo del que conoce sus entresijos gracias a ser, posiblemente, el periodista del medio más pequeño en cubrir de forma regular el certamen en los últimos tiempos.

«Hasta hace unos pocos años a Televisión Española no le ha interesado promocionar nuestra candidatura pero esto ha cambiado. Se ha hartado de pagar la promoción de la canción pero la han quemado un poco. Melody es una gran cantante» pero señala que antes iban a cumplir con el expediente. En los primeros años en los que fui los propios cantantes se tenían que pagar el vestuario o la comida».

Los favoritos

«Hoy en día las redes sociales han multiplicado por mil su impacto y se ha convertido en un monstruo juvenil imposible de manejar. En España ha pasado de ser lo más friki que podía haber a que todo el mundo pueda opinar. Ahora Eurovisión es 99 % gay», zanja.

Dejamos atrás su vida y su análisis de primera mano del festival para abordar algo parecido a un test para conocer a sus protagonistas favoritos de Eurovisión. La mejor edición para Mestre fue la de «Moscú en 2009 si hablamos del espectáculo en sí. Fue grandioso. Me impresionó mucho». En cuanto a experiencia personal, el experto eurovisivo apunta a la de «Atenas en 2006. Supongo que por el ambiente mediterráneo».

Cuando tiene que elegir nombres propios Mestre no duda en mencionar, en el apartado internacional a Johnny Logan, Celine Dion o a la sueca Loreen, ganadora de la edición de 2023. «Soy megafan», confiesa. A nivel nacional, el artanenc elige a Massiel, todo un símbolo y en el plano de las canciones escoge las dos de Raphael, la de Pastora Soler «más actual», pero sobre todo, Eres tú de Pastora Soler.

En un plano no tan positivo, el experto también apuntó a un polémico concursante del certamen del que no guarda un buen recuerdo en cuanto a las circunstancias que envolvieron su candidatura: Rodolfo Chikilikuatre. «Habría mucho que hablar de lo suyo pero prefiero no decir nada. Se rió de todos», concluye.