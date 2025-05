Arte en movimiento

El arte cinético de Judit Benach tiene múltiples capas. Sus móviles suspendidos se asemejan tanto a un juguete de cuna como a un audaz experimento sobre el balance gravitacional. Son obras coloridas, de gran poesía y belleza, que desestiman su relación con el suelo, porque su escenario está en las alturas, donde sus finas varillas danzantes dibujan figuras geométricas con movimientos sutiles. Esta catalana establecida en Sant Llorenç des Cardassar crea diseños tan vanguardistas como contemporáneos, que reclaman nuestra atención para percibir su disparidad y articulación. Son diseños enigmáticos que evocan «la belleza natural de esta Isla». Pasen y vean, descubran el microuniverso particular de Solito Móviles.

La mayor parte de su vida profesional estuvo ligada a la industria del diseño contemporáneo. Su vena creativa se remonta a su infancia, cuando «pasaba el verano en una masía familiar cerca de la costa mediterránea, aquel era un lugar mágico donde descubrí la gratificante sensación de crear con las manos». En el año 2018 nuestra protagonista tomó la decisión de establecerse en la Isla. Aquí puso en marcha el proyecto Solito Móviles, «siempre me han fascinado, me atrae su movimiento pausado, casi hipnótico, y la manera silenciosa que tienen de seducir desde el aire, sorprendiendo con nuevas formas».

Imagen del taller de Judith Benach.

Reconoce la catalana que la huella de sus referentes artísticos tiene un peso fundamental en su trabajo. «Desde Alexander Calder (creador del móvil), cuya obra es única y magistral», hasta «los colores dominantes y las formas de Joan Miró, que los siento más cercanos a nuestra cultura mediterránea». También alude a otros artistas multidisciplinares del siglo XX como Kazimir Malevich, «por la fuerza de su geometría», y Bruno Munari «por su ingenio e ironía diseñando». Con todo, la omnipresencia espiritual de la Isla es el gran torrente en el que abrevan sus diseños. «Las formas y movimientos de elementos autóctonos me inspiran, me gusta ‘convertir’ especies locales de nuestro paisaje como pájaros, olivos, posidonia, espigas de trigo, etc., en móviles, recreando su movimiento natural a través de sus piezas flotantes».

El tiempo que invierte en cada pieza «difiere en cada diseño, algunos pasan tiempo ‘conviviendo’ con nosotros en el taller o en nuestra casa hasta que se consigue la forma y el movimiento deseado. El equilibrio es básico en el proceso creativo de los móviles, no sólo por su condición de contrapeso o armonía, sino en el sentido de que todas sus partes deben funcionar juntas sin que ninguna destaque demasiado, buscando la belleza del movimiento en cada uno de sus múltiples giros. Por ello el proceso creativo suele ser lento». Puede observar los hipnóticos movimientos que dibujan sus diseños en la cuenta de Instagram @solitomobiles.

Talante

Más allá de su talante decorativo, ¿qué aporta el móvil a una estancia? «Hacen mucha compañía y transmiten serenidad y buen rollo, es un elemento de gran belleza visual que añade un toque alegre al hogar o en cualquier rincón. Su movimiento silencioso evoca una agradable sensación de calma, ¡no te cansas de mirarlo!», exclama Benach. Que asegura que sus principales clientes son «particulares, estudios de arquitectura e interiorismo y tiendas, mayoritariamente de la Península, Europa y Estados Unidos, aunque cada vez más móviles se quedan en las Baleares». Además de en su página web y en algunos comercios de diseño contemporáneo, concept stores y tiendas de mobiliario y decoración, los diseños de Solito móviles «estarán en breve en tiendas en Palma y en Valldemossa», concluye.