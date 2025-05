Reino Unido causa controversia en Eurovisión al hacer apología del ‘balconing’ en su canción

Llega una nueva polémica a Eurovisión a pocos días de celebrarse la final, y en esta ocasión se trata de una controversia muy cercana a la sociedad mallorquina. El grupo Rememeber Monday, que se encargará de representar a Reino Unido en el certamen musical, están en el ojo del huracán por hacer apología al balconing en la letra de su canción What the Hell Just Happened?, una práctica muy peligrosa vinculada al turismo británico y que se ha cobrado decenas de vidas.

El punto crítico que ha generado todo este eurodrama se encuentra en la segunda estrofa de la canción, donde el grupo canta Went up on the roof, jumped into the pool. You should do it too, too, too, too que, traducido al español, vendría a significar lo siguiente: «Me subí al tejado y salté a la piscina. Tú también deberías hacerlo». Ni el grupo ni la delegación británica se han pronunciado respecto a esta polémica, pero la letra habla por sí sola y lo cierto es que describe muy bien la actividad que llevan a cabo ciertos turistas en los hoteles de la isla.

Se trata de una letra que ha denunciado en redes sociales la Federació Balear de Balconing, una cuenta en X que contabiliza todos los casos que se llevan a cabo en las islas a lo largo de la temporada tal y como si fuera una liga. Dicha publicación se ha viralizado en redes sociales, donde muchos mallorquines no han dudado en comentar la situación y volver a poner el foco en la problemática de esta práctica. «A ver qué excusa ponen está vez el Daily Mirror y el embajador británico» o «Después se enfadan cuando les decimos que hacen el ridículo» son algunos de los comentarios más sonados en la publicación.

Sa cançó que presenta es Regne Unit a Eurovisió 2025 menciona i promou es #balconing? Sí és que ho duen a sa sang... pic.twitter.com/F9HaplqyaY — Federació Balear de Balconing (@Botquebota) May 14, 2025

Según lleva contabilizada la cuenta, este año han ocurrido cinco casos de balconing en lo que va de año. El más reciente sucedió el pasado 12 de mayo en Ibiza, donde un turista británico se precipitó de un tercer piso en Sant Antoni de Portmany. Por fortuna, el joven, de 18 años, sobrevivió a la caída, pero tuvo que ser trasladado a Son Espases donde permanece estable pero en estado crítico.