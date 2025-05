El músico mallorquín que ha plasmado su esclerosis en una canción

Daniel Castro le ingresaron en el hospital de Son Llàtzer el día después de dar el primer concierto de su vida con su grupo Self Service. Poco después supo que padecía esclerosis múltiple. Tenía 20 años. Han pasado cinco desde entonces y el músico ha querido contar su experiencia con esta enfermedad mediante la canción 'Mil caras', que hoy se publica en varias plataformas de internet. Se calcula que cerca de 50.000 personas padecen esta enfermedad en España que afecta de manera diferente a cada víctima, de aquí el nombre del tema.

Castro explica a este periódico que «con esta canción quería dar mi punto de vista y experiencia. Forma parte de un proceso de aceptación, de cambiar tu vida sobre todo a nivel psicológico. Queria dar visibilidad a la enfermedad. La letra no es muy extremadamente poética pero si hay comparaciones y otras figuras literarias».

Self Service se encuentra terminando un LP que saldrá próximamente del que ya tiene finalizadas cuatro canciones, entre ellas la que protagoniza este reportaje. De hecho, el 30 de este mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Sobre su portada, el cantante y guitarrista afirma que «la portada es un ramo de margaritas un poco mustias creo que cuadraba con el espiritu de la cancion en referencia a alago que va deteriorándose con el tiempo».

El músico reconoce que «yo tengo la enfermedad en grado 1 lo pillamos a tiempo pero lo peor es no saber como va a evolucionar la enfermedad en un futuro. Se supone que a lo largo del tiempo te va deteriorando y no se puede revertir. Es jodido. Eso es lo que peor llevo» y añade que «a día de hoy hago vida totalmente normal Me tomo una medicación dos veces al día pero, en general, depende del grado de la enfermedad».

Para terminar le preguntamos qué aprendizaje ha sacado de esta situación. Él contesta: «sonará muy típico pero todo forma parte de un proceso: primero el shock, luego la aceptación y finalmente adaptarse a lo que hay. Decir ‘esto es lo que me toca y sigo con mi vida’: me levanto a las seis de la mañana para currar, tengo un grupo de amigos, la banda, pareja y, sobre todo, hay que rodearse de gente que te apoye».

Daniel comenta que ha creado esta canción «para concienciar a la gente de esta enfermedad» y agradece a todos los profesionales sanitarios que le han tratado.