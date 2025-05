El maestro Bokar Rimpoché visitará El Jardín del Dharma

La lama Drolma Palmo (Mireia Viñes), lama responsable del centro El Jardín del Dharma, nos da la noticia de la visita del maestro Bokar Rimpoché a dicho lugar, y lo hace de la forma sutil y fácil que la caracteriza.

¿Quién es Bokar Rimpoché?

«Siguiendo la estela luminosa de su maestro, el precioso y venerable Kalu Rimpoché, que en octubre de 1985 visitó por primera vez el El Jardín del Dharma -fundado en enero de dicho año- dejando en él las huellas de su infinita bondad y su indecible sabiduría, por lo que sus devotos discípulos supieron ver en él la luz profunda e inagotable de la Perfección Espiritual, tras años de espera feliz e ilusionada, su precioso cuerpo de Emanación (Tulku), reencarnado en el precioso joven Yangtsi Choktrul Bokar Rimponcé, encontrado hace 19 años en el Reino de Sikkim, reconocido por las Autoridades Espirituales de los Linajes Bokar, Shangpa y Kagyu, y entronizado el pasado noviembre 2024, llegará al centro El Jardín del Dharma, mañana, jueves, 15 de mayo, para bendecirlo y bendecirnos a todos los presentes, trayendo consigo su luz y perfecta compasión. Tener frente a si a un luminoso maestro es algo realmente afortunado y muy difícil de encontrar en la vida», afirma Mireia.

Este miércoles, tras la llegada al aeropuerto de Palma, que será a las 14.10, «le presentaremos nuestro amor y respeto ofreciéndole una Katas blancas, o especie de foulards».

Este jueves, el recibimiento



«Y mañana, jueves, 15 de mayo, por la mañana -de 10 a 12- el Maestro, acompañado por varios monjes, lamas y khempos, o maestros de filosofía, será recibido por la Sangha, o comunidad budista, con un alimento tradicional llamado Dresi, o arroz, con pasas y azafrán, y posteriormente bendecirá el centro (sala, jardín y demás), y dará unas valiosas enseñanzas acerca de Chenresi, el Budha del Amor Incondicional, realizando el ritual correspondiente». (Chenresi, nos aclara Mireia, es una divinidad de color blanco, que significa pureza y perfección y que tiene cuatro brazos, que simbólicamente representan el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad). «Recitar su mantra nos purifica y nos libera en la muerte: Om mani Hung».

La lama Drolma Palmo (Mireia Viñes).

La Toma del Refugio

«Por la tarde, de 17 a 19 horas, el Maestro impartirá, en primer lugar, la denominada Toma del Refugio, «que es el voto para hacerse budista -añade Mireia-, consistente en tomar el compromiso de desarrollar a lo largo de nuestra vida las cualidades espirituales, como bondad, compasión y sabiduría, y eliminar las emociones y actos negativos, todo a través de las prácticas budistas y la meditación, para así convertirnos en seres más puros, altruistas y bondadosos y de esta manera poder con más capacidad servir de alivio, consuelo y ayuda a todos los seres que sufren en el mundo».

La divinidad Tara Verde

Asimismo, concluye Mireia, el lama director del centro, el venerable lama Dubgyu Tempa, nos dará enseñanzas de la divinidad Tara Verde durante el fin de semana (viernes: Charla abierta a las 20.00 horas, y sábado y domingo, mañana y tarde). Para más información inscripción (es necesario inscribirse con antelación): web: palma.dskbudismo.org, email: eljardindeldharma@gmail.com.

Cristina con El Chopo y Diego antes de comer 'el brasero uruguayo'.

Cristina Ramos, lejos de los escenarios

El pasado fin de semana cantó en el Auditorio de Palma la canaria Cristina Ramos, la mujer que nos sorprendió a todos aquella noche en la que intentó dar el salto a la fama a través del Got Talent, saliendo vestida de largo y cantando con una voz increíble de soprano un fragmento de ópera, para, cuando nadie se lo esperaba, despojarse del vestido oscuro y quedarse vestida con ropa de cuero negro, además de botas del mismo material, cantando ahora rock… ¿Recordáis? Porque fue algo increíble.

Una sólida formación

Naturalmente, Cristina, con un largo recorrido musical a sus espaldas, producto de una sólida formación en el Conservatorio de Las Palmas, que a nada que pudo llevó a la práctica al convertirse en una de las componentes de los coros de cantantes conocidos, como sus paisanos, Braulio y José Vélez, no solo fue premiada por su actuación en el Got Talent español con el botón de oro que la mandaba directamente a la final, sino que cuando se celebró esta, con otra exhibición clásico-moderno, ópera-rock, ganó el concurso.

Gran artista, gran mujer

Y ya puestos, recordar también que participó en La Voz, de México, que ganó, que fue, además, una de las cinco cantantes del Top 5 de America's Got Talent the Champions, que se emitió en la NBC, y que reunió a los mejores artistas de los 15 años de historia del programa en sus más de medio centenar de versiones en el mundo, y que también fue botón dorado en el World's Got Talent de China, y… Bueno, pues que desde entonces no ha parado, aclamada por donde haya ido, sea en España, Asia, Europa y América.

Pues bien, Cristina, además de ser una gran cantante, lejos de los focos de los platós y escenarios es una de las personas más sencilla y modesta que nos hemos encontrado en nuestra vida, cosa que no podemos decir de otras/os, que a nada que suben los primeros peldaños de la fama se hacen poco menos que inaccesibles.

Almuerzo uruguayo

Y decimos eso, porque Cristina, horas antes de su actuación en el Auditorio de Palma, junto con su grupo, mánager y marido, estuvo almorzando en El Alpendre como cualquier otro cliente, degustando el brasero uruguayo de carne con ensalada, uno de los platos más solicitados, y probando la rica pizza de a metro, típica también de la casa. Es más, tras el almuerzo, se sentó con El Chopo, frente a los micrófonos de la emisora que tiene el citado restaurante, para hablar sobre cómo había llegado hasta donde está ahora, poco menos que en la cumbre, y también de proyectos, que los tiene, siempre en torno a la ópera, como soprano, y a la música moderna, entre ella el rock, además de la interpretación de las canciones de Whitney Houston, que las borda. ¡Vamos que si las borda...! Es que cierras los ojos, la escuchas y te crees que es esta la que canta.

Pues sí, fue muy interesante conocer la faceta humana de esta diva que sale a relucir a nada que se sube al escenario, pero que lejos de él es una mujer sencilla, amena y cercana, de lo cual dejó constancia en el restaurante, propiedad de Diego Huerta.