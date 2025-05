El pueblo de Mallorca en el que se escondió Amber Heard con una identidad falsa: un remanso de paz en el corazón de la Isla

Amber Heard vive un bonito momento personal: la actriz ha sido madre de mellizos, una niña llamada Agnes y un niño llamado Ocean, que se suman a Oonagh Paige, nacida en 2021. «El Día de la Madre de 2025 será uno que nunca olvidaré. Este año estoy más que encantada de celebrar la culminación de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a mellizos a la pandilla Heard», confirmaba el domingo en sus redes sociales.

«Cuando hace cuatro años tuve a mi primera hija mi mundo cambió para siempre. Pensé que ya no podía reventar más de alegría. Pues bien, ¡ahora reviento por tres! Ser madre por mí misma y en mis propios términos, a pesar de mis problemas de fertilidad, ha sido la experiencia que más me ha llenado de humildad», añadía en la publicación en la que se podía ver una fotografía de los pies de sus mellizos. Aunque no ha dado detalles del método por el que ha optado para lograrlo, dijo estar «eternamente agradecida por haber podido elegirlo de forma responsable y meditada». La estadounidense de 39 años, que estuvo casada de 2015 a 2017 con Johnny Depp, protagonizó un mediático conflicto legal con su exmarido. Una disputa que afectó a Amber hasta el punto que decidió mudarse a España para llevar una vida más familiar: actualmente reside en Madrid donde la discreción marca su día a día. Tal y como informa Vanitatis, la actriz vive en un chalet de cuatro plantas ubicado en El Viso, una lujosa zona del centro de la capital, que estaría valorado en más de un millón y medio de euros. Pero antes de instalarse definitivamente en Madrid, Amber se refugió en un pueblo de Mallorca. Fue el verano de 2022, cuando alquiló durante tres meses una casa en el pueblo de Costitx: lo hizo bajo el pseudónimo de 'Martha Jane Cannary', nombre de la conocida como Calamity Jane o Juana Calamidad, una defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense, famosa por haber luchado contra los amerindios. Durante su estancia en la Isla la modelo aprovechó para conocer más de la cultura y tradiciones locales. Costitx es un pequeño municipio de interior, de ambiente tranquilo y reposado, que se encuentra en el centro de la isla, en la comarca del Pla de Mallorca. Presenta una gran cantidad de yacimientos arqueológicos, hasta el punto de ser el pueblo de Mallorca con más restos arqueológicos por kilómetro cuadrado. También destaca la iglesia parroquial de Santa Maria, del siglo XVIII; la capilla de la Mare de Déu; el aljibe del año 1886, donde se almacenaba el agua para los habitantes del pueblo y el pozo y la noria de época musulmana, a las afueras del pueblo. En cuanto a las fiestas, cada primero de mayo se celebra la Feria Costitx en Flor, un evento muy especial donde el pueblo se engalana con flores y plantas, convirtiéndose en un auténtico jardín, de ambiente primaveral, alegre y colorido. Además la muestra se complementa con puestos con productos típicos y objetos de artesanía, actividades culturales y bailes tradicionales.