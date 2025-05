‘Cocinaconxino’, recetas cercanas

La pasión por la cocina y la vocación de enseñar son los dos ingredientes que han propiciado la elaboración en Mallorca del suculento y exitoso canal ‘Cocinaconxino’, una amena y asequible guía de recetas con base en la comida asiática auspiciada por Julen Collantes y que cuenta con 111.000 seguidores en Facebook y 98.000 en TikTok.

Desde el restaurante de sus padres Yuki+q, aquel que ayudó a salir a flote gracias a un llamamiento que realizó desde su canal, Julen nos explica cómo fueron sus inicios en el mundo de los fogones que se fraguaron tras graduarse en Cocina: «Estaba un poco perdido y siempre había consumido vídeos en redes sobre esta temática y vi que con ganas y un móvil yo también podría hacerlo y mostrar la cocina con la que he crecido».

Julen Collantes posa ante el restaurante de sus padres.

Sus inicios fueron en TikTok «con vídeos de prueba y cuando la cosa fue cogiendo vidilla decidí ponerme en plan más serio hasta llegar al día de hoy». Sobre la gran aceptación obtenida explica que «ha sido complicado pero también he tenido algo de suerte. Siento que una de las claves en el mundo de las redes es estar en el momento exacto ante las personas exactas y ahí es cuando empieza a rodar el proyecto».

El nombre del canal surgió «uniendo ‘xino’, que es lo que siempre me llamaron en el cole tanto de forma despectiva como amigable, con ‘cocina’, mi pasión, así que si he de enseñar a cocinar que mejor que hacerlo conmigo».

Filosofía sin edad

La idea principal del canal es que «con lo que tengas cocina, no pretendo que la gente calque las recetas, busco que se inspiren y que cada uno haga lo que quiera en su casa».

Es una filosofía que no tiene edad y abarca un público amplio: «Al principio pretendía llegar a un público joven, estudiantes que comparten piso o gente que cocina por primera vez, pero me di cuenta que podía contactar con distintas edades y un público amateur, pero sin irnos al profesionalismo, por que al final son recetas para hacer en tu casa».

Una de las tantas recetas que prepara.

El concepto es: «Cómo le explicarías a un amigo, a un familiar o a tu pareja a hacer el plato que yo te hago en directo». Sus recetas se centran en la comida asiática, pero «intento hacer un poco de todo, me gusta el rollo fusión, aunque tiro más por lo asiático adaptado al paladar occidental, pero nunca descarto hacer cositas guays como un bao relleno de butifarra, abarcando otras gastronomías y mezclarlas, no todo será pollo con almendras». Tiene raíces vascas y se nota ya que uno de sus platos pendientes es «un marmitako y prometo hacerlo en la próxima temporada de bonito».

Lo que más se le resiste «es la repostería, ya que intento salidas cortas y eso no funciona». Y lo que no le gusta son las coles de bruselas: «Las hago muy ricas pero yo no puedo con ellas».

Platos populares

Entre sus platos más populares apunta la sopa de miso, el pollo teriyaki o el curri japonés. Del que está más orgulloso «es uno con fideos de trigo del pueblo de mi madre con un rollo ramen con contraste de texturas y color». Y de creación propia destaca unas «burballes a la carbonara con panceta y mahonés».

El recetario de su canal tiene su base en la comida asiática, pero en más de una ocasión fusiona distintas gastronomías para presentar sus singulares platos.

Pero aparte de todo su recetario, también acepta peticiones «en función de lo que yo sepa hacer». Es una propuesta amena con el objetivo principal de enseñar e inspirar.