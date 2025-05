«La muerte te quita la tontería de un zarpazo»

Silvia Fernández-Campos (Madrid, 1980) es psicóloga especializada en duelo, muerte y crecimiento postraumático. Durante su investgación, que comparte junto a experiencias personales, ha llegado a vivir un año en Varanassi, la ciudad india de la muerte. Este viernes ofrece la conferencia ‘Amor y muerte’ en el centro de espritualidad Espai Buit de Palma donde dará su visión personal de una de las incógnitas más universales de la humanidad desde varias tradiciones de pensamiento.

¿Cómo definiría su línea de estudio acerca de la muerte?

He estudiado muchas tradiciones como el budismo o el induismo con la idea de observar la impermanencia dentro de nosotros y nuestros seres queridos para vivir mejor. Estamos aquí de pasada y no deberíamos malgastar el tiempo. En especial cuando recuerdas que tus seres queridos se van a morir. Cuando en una relación a alguien le queda poco tiempo surge una gran conexión con cuanto les queremos y cuanto deseamos pasar tiempo de calidad con ellos.

¿Qué es la impermanencia?

El cambio constante de todas las cosas. En mi investigación me centro en dos facetas. Una es la conciencia: darnos cuenta que nuestro cuerpo cambia, el pelo se vuelve más blanco y nuestra piel más caída. Igual pasa con nuestros seres queridos. Todo cambia a nuestro alrededor. Luego está la aceptación: encontrar cierta calma y apertura al cambio.

¿Cree en el alma?

Algunos días sí y otros no. Mi madre se murió en el COVID y hay veces que me siento muy atea y otros que me voy a dar un paseo por el parque y hablo con ella a través de los árboles. En esos días creo en el alma y que hay algo que nos conecta.

¿Qué opina cuando el Doctor Manuel Sans Segarra cuenta sus vivencias con las experiencias cercanas a la muerte?

Apasionante. De hecho escribí un libro titulado ‘Más allá’ donde intentábamos explicar a los niños qué sucede después de la muerte. Me fijé mucho en las diferencias creencias. Ante la muerte se abre un mundo de misterio que nos conecta con lo profundo de la vida. Estoy muy abierto a ello pero no me he muerto y vuelvo. Aunque haya investigaciones que apunten a ello quiero trabajar la impermanencia para saber como trabajo el aquí y el ahora.

Vivimos en una cultura y una sociedad que, a diferencia de otras, le tiene miedo a la muerte. ¿Cómo eso nos condiciona?

Nos lo pone más difícil. No solo para calmar el sufrimiento, sino también para calmar el sufrimiento y poder vivir mejor y en calma. No solo llevamos mal la muerte, también el sufrimiento. No nos enseñan a gestionarlo, entenderlo o acariciarlo. Deberíamos quedarnos con él un rato y ver qué podemos aprender. Vivimos en una sociedad tan rápida que pasamos página deprisa, ponemos parches, buscamos soluciones instantáneas que no nos permiten profundizar en el sufrimiento.

No es igual estar vivo que vivir.

El problema que también veo que solemos ir a las profundidades de la vida cuando algo dramático pasa. Cuando se muere un ser querido, ante un trauma o un accidente. Haríamos muy bien en tener pequeños recordatorios de impermanencia que es un tipo de muerte pequeña para despertarnos.

El niño interior.

Hay una escritora que me gusta mucho que se llama Bronni Ware que acompañó a muchas personas en su tránsito a la muerte. Iba a sus casas y en base a esta experiencia escribió un libro muy bonito que se llama ‘Los cinco arrepentimientos’ sobre los moribundos. Uno de ellos padecía que ojalá hubiera vivido la vida que quería y no la que otros esperaban de mi. La muerte ayuda en eso. Te quita la tontería de un zarpazo.