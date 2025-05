Las bodas de plata de la Fira del Caragol de Sant Jordi

Nadie mejor para hablar del pasado y del presente de la Fira del Caragol de Sant Jordi que Josep Landínez. Fundador, expresidente hasta este año y ahora coordinador de esta cita, a sus casi setenta años decidió dar un paso atrás para que su hijo cogiera el testigo de este proyecto sin estar del todo al margen. «Este año habrá varias novedades importantes como la feria gastronómica, artesana y de producto local del sábado. Será un mercado de venta directa, donde once agricultores locales podrán vender sus productos», explica Landínez.

El domingo será, como cada año, el día grande donde «organizaremos una degustación caracoles y tres cocineros de la Asociación de Cocineros y Reposteros Afincados en Balears (ASCAIB) prepararán platos con este producto como ingrediente principal. También habrá xeremiers, pasacalles y una exposición formada por varias fotografías históricas tomadas en el Pla de Sant Jordi».

La carrera anual de caracoles tampoco fallará a la cita y es que «a los niños los tenemos bien cuidados y es una actividad que les encanta. Cada año participan entre 120 y 130 personas entre los niños, los padres los y abuelos».

De hecho, «la escuela pública de Sant Jordi se implica mucho. Cada año hacen allí el dibujo que protagoniza el cartel», afirma el organizador, que también apunta que el origen de este evento fue a principios de este siglo «recuperar las granjas de cría de caracoles en el Pla de Sant Jordi. Entre aviones, el agua se volvió mala y se cerraron. En su momento hubo casi cuarenta criaderos y ahora solo tres o cuatro. Aquí había dos y ahora no queda ninguna. Una se encontraba en es Pil·larí y otra en la finca des Caragol.»

La supervivencia de la Fira del Caragol no ha sido un camino de rosas, ya que «ha habido momentos difíciles, pero es que han pasado 25 años desde que empezamos. Es normal. Hay una circunstancia que todavía que no hemos solucionado y es que todavía no contamos con una dotación fija, por lo que cada año tenemos que hacer malabares sobre la marcha. Es un desastre. Tendría que haber una ayuda fija. Es una feria declarada de interés municipal. Este año nos han prometido una dotación específica».

Recorrido

Landínez tuvo la idea de crear la feria junto a un grupo de amigos en el año 2001. Y hasta ahora solo se han suspendido dos ediciones por culpa de la pandemia del coronavirus. En esta edición, los asistentes podrán aparcar su coche en un terreno cedido por AENA en la entrada de Sant Jordi con la intención de mejorar la conectividad y la logística de una de las ferias más nostres de Mallorca.