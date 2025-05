‘Playing Dickens’, entre lo real y la ficción del teatro l La creatividad de Pilar García

Charles Dickens se prepara para hacer una aparición en Mallorca a la que calificaríamos de poco común, pues no será el Dickens que solemos conocer. Y lo hará a través de Playing Dickens, una obra ingeniosa e imaginativa, escrita y dirigida por la artista local, aunque nacida en Cambridge, Kathleen Bendelack, que se presentará el 21 de junio, en teatro de Palma Nova.

Playing Dickens, es una fusión entre la realidad y la ficción, ya que parte de ella está escrita por Dickens y otra parte creada por Kathleen, con el deseo de acercar los clásicos al público moderno.

Basada en Grandes esperanzas, Playing Dickens –apunta la autora– «no pretende contar toda la novela, sino rescatar sus momentos más conmovedores y combinarlos con diálogos originales, nuevos personajes y mucho humor, lo que la convierte en una obra emotiva, divertida y con muchas sorpresas».

Con música en directo

«No se trata, simplemente, de recitar a Dickens, sino de establecer un diálogo entre el pasado y el presente» –explica Bendelack–. «Como he dicho, la mitad del texto es original de Dickens y la otra mitad mío, adaptado a los actores con que contamos, y al enfoque que queremos darle».

Entre esos personajes se encuentran Miss Simpleton, un personaje completamente inventado que aparece junto a figuras tan conocidas como Pip, Estella, Magwitch y la inolvidable Miss Havisham.

Además, la función contará con música en vivo de guitarra clásica, que acompañará a la obra, aportando una dimensión sonora y única a la experiencia teatral. «Y es que la música es fundamental –añade Kathleen–, ya que da ritmo, profundidad y emoción a la escena. Y es que no es solo teatro: es una experiencia sensorial».

El reparto

Kathleen, además de autora, interpreta tres papeles: el de narradora, el del propio Dickens y el del joven Pip, completando el reparto, Paul Cemmick, como Magwitch y Mr. Pumblechook; Makayala Cummine, como Miss Havisham; Gia Xandru, como Estella y Cati Ross, como Miss Simpleton. La música es de John Latimer. ¡Ah!, y el nombre de la compañía de teatro que dirige es The Petite Production Company.

Con un enfoque accesible, un ritmo ágil y un tono cercano, Playing Dickens está pensada para públicos de todas las edades a partir de los 10 años. «Tanto para los amantes del escritor británico, como para quienes se acercan por primera vez a los autores clásicos, promete ser una propuesta tan entretenida como enriquecedora –señalando, además, Kathleen–, que los temas de Dickens, entre otros, la pobreza, la injusticia y la resiliencia humana, siguen estando presentes hoy. Y concluye: «Esta obra es una forma de recordar que la literatura no es solo para estudiar, o para estar en volúmenes, en una biblioteca, sino que ¡es para vivirla! ¿Y qué mejor qué hacerlo a través de teatro, en inglés y en Mallorca?».

Segunda oportunidad

La pintora Pilar García nos sorprende una vez más. Y lo hace, como en otras ocasiones, lejos del lienzo, y en esta en concreto, sobre soportes antiguos, tanto que algunos están olvidados, como, por ejemplo, una regadera o un embalaje de botellas de whisky. Y lo muestra, no en una galería de arte, sino en la boutique Coco África junto a la moda primavera-verano. «La dueña presentó sus modelos y yo mis trabajos».

Pilar, con dos amigos y una de sus esculturas con elementos marinos.

En cuanto al por qué de estos trabajos sobre viejos objetos, ya casi en el baúl de los recuerdos, nos dice que «pues, sencillamente, si soy mujer a la que gusta dar una segunda oportunidad a todas las personas, ¿por qué no hacer lo mismo con objetos que ya tuvieron una utilidad y que ahora yacen en el olvido, arrinconados, llenos de polvo, como puede ser esa regadora o un maniquí descolorido?». Y así, entre lindas y atractivas prendas de vestir que señalan que estamos viviendo la primavera y que anuncian la llegada del verano, Carmen muestra sus trabajos, en los que la creatividad ha jugado un papel importante, dando vida a viejos objetos a los que convierte en soporte de lo que le dicta su imaginación, lo cual, dicho sea de paso, no es nuevo para ella, pues no hace mucho utilizó abanicos como soporte.

Escultura de un pez, a su vez decorado con peces de diversos colores.

¿Que qué ha utilizado en esta ocasión para completar la obra? Peces, «que siempre están presentes en mis obras, entre otras razones porque vivimos bañados por el Mediterráneo. Peces de porcelana que encontramos adheridos a la regadera, a la que dan relieve y un nuevo sentido –sin dejar de ser regadera viene a convirtiesen un trozo de mar con peces–; peces que en el maniquí ocupan el lugar de los ojos, y que también aparecen a la altura de su corazón, boca, dedos… Incluso en una de sus manos, «como si lo llevara cogido», nos dice la artista.

Pero es que, además, utiliza otros soportes, como los cojines, 80x80, en los que pinta pulpos, corales, más peces… «Cojines que puedes colocar en muchos lugares de la casa, en los que siempre llamarán la atención».