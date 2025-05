Así es el espectacular hotel de lujo favorito de Maxi Iglesias en Mallorca: 1.400 euros la noche y vistas al mar

El actor Maxi Iglesias ha disfrutado de unos días de descanso en Mallorca en los que ha podido disfrutar de las instalaciones del Four Seasons Formentor. «Gracias @fsrmallorca por hacerlo posible estos días», escribía este domingo junto a un carrusel de imágenes en las que se le podía ver en la piscina del hotel y en la terraza de su habituación. Con un total de 110 habitaciones, el precio de sus habitaciones standard oscila entre los 1.200 euros la noche por habitación y los 2.800 dependiendo de las fechas. Las suites pueden superar los 3.000 euros la noche.

El Four Seasons entró en funcionamiento en agosto del año 2024 después de una reforma de más de 80 millones de euros a cargo de Estudio Lamela y concebida para reposicionar el establecimiento en la oferta de lujo. La historia de este hotel, que abrió por primera vez en 1961, es de innovación continua, expansión notable y una dedicación constante a los más altos estándares. Las prioridades de la renovación del Four Seasons Resort Mallorca incluyeron la mejora de la estética, la eficiencia energética, el aislamiento térmico y acústico y la restauración de la fachada original, todo ello adaptándose a las nuevas disposiciones espaciales.

Ubicado en un gran entorno natural privado, cuenta con su propia playa de arena dorada a la sombra de sus emblemáticos pinos. El hotel ofrece a sus clientes la opción de conectar con la naturaleza haciendo senderismo, ciclismo o navegando. Además, sus huéspedes pueden saborear una variedad gastronómica y disfrutar de sus piscinas, spa y programa de recreación. Maxi Iglesias ha escogido la Isla para coger fuerzas, tal y como él mismo ha explicado a sus seguidores de Instagram: «Mayo es un mes que me gusta especialmente. Y este año viene cargadito... Para mí es tan importante dar el 100% en el trabajo y en la promoción del mismo, como saber parar y recargar energía».

En este viaje el actor también ha aprovechado para acudir al museo de la Rafa Nadal Academy, donde tuvo de anfitriona a Maribel Nadal: «¡Nos ha encantado recibirte en la Rafa Nadal Academy y en el Rafa Nadal Museum! ¡Nos vemos pronto!». El artista además recorrió en coche la Serra de Tramuntana, tal y como compartió en sus historias, y es que el madrileño es imagen de Jaeccoo, motivo por el que se ha decantado por un modelo de la marca para descubrir los «rincones de Mallorca». Esta escapada ha sido una buena forma de desconectar en este momento en el que Iglesias se encuentra inmerso en la promoción de Matices, serie que protagoniza y que se estrenará el próximo 5 de junio.

Lo que no ha trascendido es si Maxi ha estado acompañado en este viaje, ya que en sus imágenes aparece en solitario. Aunque es muy celoso de su vida privada, en el podcast de Vicky Martín Berrocal A solas con... el artista admitió que está enamorado: «Sí, estoy enamorado. Estoy enamorado de esa seguridad, de la seguridad que tiene y que me ha podido transmitir abriéndose en canal. Al principio no fue fácil, ella tenía que colocar cosas. Eso me enamoró más». Medios nacionales ha informado de que el madrileño mantiene una relación con Ione Astondoa, una empresaria del sector de las embarcaciones