La indignación de un mallorquín tras comer en un restaurante del Puerto de Pollença: «Ya te cobran hasta por no pedir entrante»

Cuando se sale a comer o a cenar conviene revisar bien el ticket para evitar sorpresas desagradables. Esto es lo que les pasó a dos mallorquines en un restaurante del Puerto de Pollença: al mirar la cuenta comprobaron que les habían cobrado 2 euros bajo el concepto «no starter». La pareja acudió al local el domingo al mediodía y pidió dos platos principales (cordero y pollo), dos panes y dos bebidas. «Pedimos la cuenta, pagamos, y al mirar el ticket mi acompañante se dio cuenta de que nos habían cobrado por no pedir entrante», explica el cliente visiblemente indignado a este periódico.

Entonces preguntaron al camarero por ese 'extra': «No entendía español y llamó a otra compañera. Ella nos dijo que a lo mejor esos dos euros eran porque éramos dos comensales o que podía ser el IVA». Pero los comensales ya habían hecho previamente sus cálculos y no les salían las cuentas. Finalmente la empleada decidió devolverles el importe: «Nos trajo los dos euros y nos pidió perdón. Dijo que como no sabía muy bien cuál era ese concepto y como no estaba su jefe prefería darnos el dinero».

Aunque lograron recuperar el importe, el mallorquín lamenta que se lleven a cabo estas prácticas: «Me dio la sensación de que era como 'si cuela, cuela'. Ya te cobran hasta por no pedir entrante». Resulta necesario destacar que en la carta del restaurante tampoco se hace ninguna mención a este extra y, en el caso de aparecer, tampoco sería legal. «No es legal cobrar por no pedir un entrante, a menos que este se sirva como parte de un menú o tarifa que incluya un apetitivo. Si el entrante no se ha solicitado y no se ha incluido en una oferta predeterminada, el restaurante no puede cobrar por él», señala la Organización de Consumidores y Usuarios.

Tampoco es legal cobrar un suplemento por 'cubierto' o 'servicio', salvo que haya una normativa autonómica específica que lo permita. En el caso de sufrir alguna de estas malas prácticas, bares y restaurantes deben tener a disposición de los clientes Hojas de Reclamaciones en las que poder dejar constancia de la queja: esta reclamación iniciará un procedimiento administrativo que puede culminar con la inspección del local y sus condiciones. En cualquier caso, es necesario conservar siempre pruebas del problema (fotos, la lista de precios...), así como el ticket, sin el cual no se podrá reclamar.