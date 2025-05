Dua Lipa arrasa en su concierto en Madrid: la chaqueta con la que la cantante homenajeó a Mallorca

Dua Lipa arrasó este domingo en Madrid en el inicio de su gira 'Radical Optimism' en Europa, una hazaña que repetirá esta noche. Con todo el aforo agotado del Movistar Arena, la artista interpretó ante 15.000 personas temas como Prisoner, Cold Heart, Scared to Be Lonely o Blow Your Mind (Mwah). La británica con ascendencia kosovar estuvo acompañada en el escenario por cinco músicos, dos coristas y doce bailarines en un concierto que duró casi dos horas y que estuvo dividido en cuatro actos con un tramo final de bises.

Con motivo de estos conciertos recordamos el día en el que Dua Lipa rindió homenaje a Mallorca. Fue en el año 2019, cuando la artista lució un abrigo de la marca 3.Paradis de lana cien por cien con la bandera de la Isla. «Mi colección otoño-invierno 2019 se titula Calaviñas, que explora la nostalgia», explicaba el diseñador de la prenda, el francés Émeric Tchatchoua. «La idea de incluir la bandera de Mallorca surgió de una conversación sobre la nostalgia con mi mejor amigo Zaki. Me transmitió este sentimiento y decidí crear estas piezas celebrando la dulzura de estas memorias como tributo a Baleares, uno de los lugares más bonitos del mundo». Noticias relacionadas Dua Lipa: embajadora de Baleares Más noticias relacionadas Zaki, que es socio del diseñador, residió de pequeño en Cala Vinyes y regresa a Palma cada verano: «Es un placer rendir homenaje a la Isla después de todo lo que me ofreció. Estoy enamorado de Mallorca desde pequeño». Pero este no ha sido el único guiño de Dua Lipa a Mallorca: el verano del año pasado compartió en sus historias de Instagram un artículo en el que se repasaban los mejores alojamientos vacacionales en las Islas Baleares. El artículo de la autora Pia Brynteson, recogía los «doce mejores hoteles» del archipiélago para visitar en busca de «naturaleza, relax y cultura». Para introducir el tema, la periodista narraba sus primeros veranos en Ibiza, y se remontaba a las visitas de su madre a la Isla. En un principio, el hedonismo de la zona sur, de discotecas, era lo que más le atraía. Pasado un tiempo, se enamoró del norte, dónde desarrolló una vibrante pasión por la escena más tranquila que ofrece la Pitiusa.«Cada isla tiene una energía única, y mucho más que explorar de la famosa escena de fiesta», aseguraba la autora. Tal es el amor de Dua Lipa por las Islas Baleares que la cantante suele celebrar sus cumpleaños en Ibiza. De hecho el año pasado estuvo en la isla ibicenca celebrando sus 29 años junto a su pareja, Callum Turner, amigos y familia. En el evento se respiró cultura española, con tablao y grupo de flamenco incluido. De hecho, la cantante compartió en su cuenta de Instagram varios ‘post’ de la fiesta al aire libre en una lujosa villa con vistas al mar Mediterráneo.