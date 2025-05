Comensales de cuatro patas

Desde hace pocas décadas compartir tu vida con una mascota, especialmente un perro, es una manera de entender el mundo que se ha disparado en prácticamente todos los países favorecidos. España y Mallorca, evidentemente, no son una excepción, por lo que los usos y costumbres cambian paulatinamente con el paso del tiempo. Hoy nos detenemos en una de ellos para contar dos casos de restaurantes que permiten (casi fomentan podríamos decir) la presencia de ‘chuchos’ en sus establecimientos.

Novella Medina es la cocinera y propietaria de la pizzería ‘Dadalia’. De hecho, el nombre del establecimiento bebe de una de las protagonistas de este reportaje, Lía, que unido al estilo dadaista sirvió para bautizar el negocio. «Desde que abrimos hace dos años los perros son bienvenidos», cuenta Medina antes de añadir que «es un tema que nos gusta cuidar porque somos amantes de los animales. En Italia tuve una pizzería durante diez años y siempre han podido entrar».

La cocinera cuenta como es esta experiencia y los procedimientos que sigue para que todo salga según lo previsto: «Las personas que traen a su perro se portan muy bien. Ellos y los perros (ríe). Cuando la gente llama para reservar siempre hago un par de preguntas para que todo vaya bien: si es un perro grande, si acostumbra a dar problemas o si ha comido antes. Tenemos un local pequeño con capacidad para unas 30 personas y no hay terraza por lo que se tiene que estudiar muy bien como lo hacemos. Nunca hemos tenido ningún problema».

Juan Mina forma parte del equipo del restaurante ‘La Mujer de Verde’. «Desde el primer momento aceptamos animales, no hay ningún tipo de problema a la hora de trabajar», explica Mina sobre este establecimien to palmesano abierto en junio de 2021. «De hecho», agrega que «tenemos para darles de comer galletitas para perros y siempre son bienvenidos. Aceptamos perros y otros tipos de animales». Pregunta por si los perros y otras especies causan algún tipo de contratiempo a su establecimiento, el trabajador contesta que «no hay ningún problema. La gran mayoría de clientes lo acepta. Al final siempre hemos tenido un público muy bueno y no hay problemas. Además, suelen venir perros que no son para nada conflictivos, son animales tranquilos que no molestan en absoluto».

Los perros han llegado a los restaurantes para quedarse y prueba de ello son iniciativas como la de los Soletes de la Guía Repsol, un distintivo que la guía gastronómica de referencia en España otorga a negocios de restauración singulares. Recientemente, esta ha tenido en cuenta a establecimientos como los dos que han participado en este reportaje a la hora de poder incluirlos en su listado. En Balears hay en la actualidad más de un centenar de negocios con este sello, la mayoría en Mallorca.