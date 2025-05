¡Bien por el bailarín Basilio González! l Las gafas de Mario Conde

El bailarín mallorquín Basilio González, copropietario y director de la escuela de baile Tandem Club, de Palma, se ha alzado con el tercer premio en la categoría profesional PRO, de la especialidad Mix&Match, en el campeonato celebrado hace unos días en Sitges. Y lo ha logrado en el marco de una prestigiosa competición internacional de balboa, que es un estilo de swing nacido en los años 30 del siglo pasado, en California, y que se caracteriza por su rapidez, precisión y elegancia.

Según nos contó Basilio a su regreso a Palma, «esta ha sido la primera vez que he participado en la máxima categoría del circuito, subiendo al podio, tras competir con bailarines de gran nivel, procedentes de países como Estados Unidos, Corea, Francia, Lituania o España, entre otros, por lo cual me siento muy satisfecho».

Según sigue contando Basilio, la especialidad Mix&Match es una de las más exigentes del mundo del swing, entre otras cosas porque los bailarines participan de forma individual y porque, para clasificarse a la final, deben realizar tres bailes distintos, con tres parejas escogidas al azar, procedentes de cualquier parte del mundo. Además, en cada ronda, el DJ seleccionaba la música sin que los bailarines conocieran de antemano la canción, el ritmo y la estructura. Se trata, por tanto, de una competición de pura improvisación, en la que se valora la musicalidad, técnica y la conexión con parejas completamente desconocidas.

Largo recorrido

Para la final, solo cinco parejas logran clasificarse. Basilio fue emparejado con Sophia, una bailarina procedente de Corea, con quien no había bailado nunca antes y juntos consiguieron una destacada actuación que les valió el tercer puesto, habiendo competido con algunas de las figuras más reconocidas del panorama internacional.

Este nuevo logro se suma a un amplio recorrido en el circuito europeo de balboa y otras danzas swing, con un palmarés que incluye primeros puestos y finales en eventos de referencia en Suecia, Alemania, República Checa, Italia y España, entre ellos el campeonato Bal Belt, donde se alzó con el título mundial en el año 2019.

Además de su carrera como competidor, Basilio, como hemos comentado antes, dirige e imparte clases de balboa, lindy hop y claqué en su escuela Tandem Club, desde donde promociona la escena local y forma a nuevos bailarines.

Otro alumno de la escuela, Carlos Fuster, también ha conseguido llegar a la final en la modalidad Open.

Muy útiles

Durante la conversación que mantuvimos hace unos días con Mario Conde, entrevista que le hizo el compañero y amigo Javier Jiménez a una hora temprana de la mañana, sentados en la cafetería del hotel Cappuccino, le invitamos a que saliera y se sentara en el banco de Cort para hacerle una foto. El lugar le encantó, seguramente porque jamás se había sentado en él y también porque desde él se tiene la mejor visión de cuanto ocurre en la plaza.

Mario, con sus gafas Meta.

Entonces nos llamó la atención las gafas que llevaba, unas Rayban Meta, que son lo último en gafas por su multiutilidad, pues hacen fotos, graban vídeos y a través de ellas escuchas los mensajes que te van llegando, la radio, canciones de Spotify, etc. Y todo con una calidad, tanto en la imagen como en el sonido, excepcionales. Son gafas que se cargan metiéndolas en la funda, que viene a ser la batería, que se alimenta conectándola a la luz. Aparte, a la hora de hacer fotos o vídeos, son discretísimas, pues ni te enteras de que a tu lado te están haciendo una foto o grabando un vídeo con ellas.

Adaptadas a su vista

Las suyas son de cristales tirando a azul claro, ajustados a sus dioptrías, porque las que compras en la tienda o son de cristales claros o azules oscuros. La ventaja de los cristales claros es que en la calle se convierten en azules y cuando entras en un local, vuelven a ser claros, con lo cual no das el cante que das si estás en, pongamos por ejemplo, en una exposición, o en un banquete, con gafas oscuras. En cuanto al volumen para escuchar música o cuando te llaman por teléfono, lo controlas a través de una serie de movimientos que haces en una parte determinada de las gafas. Algo muy simple, igual que cuando quieres trasladar las fotos de las gafas a tu móvil. Sí, en ellas todo es práctico y discreto, como el objetivo de la cámara, que ni le ves. ¡Y eso que está bien a la vista!

Imaginamos que Mario Conde las compró, no para hacer fotos y vídeos sin que le vean, sino, más bien, para hablar por teléfono y escuchar música o los wasaps y mensajes que periódicamente te van entrado a su móvil y alguna que otra cosilla más.

Pero si no los cuidas...

Un lector me envía las fotos que ilustran este comentario. Son del Paseo Marítimo de Palma. De los parterres que han construido en el citado lugar, han olvidado la mala experiencia de los gobiernos implicados: el municipal y el del Consell y ahora la Junta del Puerto. De lo contrario, no los hubieran diseñado en la cantidad y la longitud como los han hecho finalmente aquí. Y digo mala experiencia porque a dichas zonas ajardinadas las han de cuidar constantemente o bien sembrando plantas adecuadas en ellos, a las que también hay que regar y cuidar, o bien sembrando césped, al que idem de idem. Es una cosa que normalmente no suelen hacer; basta si no ver todo lo que cuesta conservar en buen estado los que hay frente al Palau de Congressos, por poner un ejemplo.

Qué mal estos parterres del Marítimo, repletos de plantas silvestres.

Información

El ciudadano en cuestión que me envía las fotografías adjunta el siguiente comentario sobre los parterres del Marítimo, y otros, señalando en primer lugar, «que demuestran la torpeza de las administraciones