Un hombre en busca de empleo comete un error viral al mandar su currículum a 195 empresas: «No me esperaba tanta humanidad»

El correo electrónico se ha convertido en una gran herramienta para encontrar trabajo. En la actualidad, cuando se busca empleo, la primera opción a la que recurren los trabajadores es enviar su currículum por email, pero hay que tomar ciertas precauciones si la empresa destinataria va a ser más de una. Para evitar que los receptores vean todas las direcciones a las que se ha enviado el correo, es necesario escribirlas en el apartado Con Copia Oculta (CCO), pero a veces las prisas o un despiste pueden hacer que este paso se olvide.

Esto es lo que le ha pasado a Sergio Corchuelo, un experto en marketing de Mérida que envió su currículum a 195 empresas, entre ellas algunas de Mallorca. El extremeño mandó el correo la mañana de este jueves y a las pocas horas ya se había convertido en viral cuando las empresas receptoras comenzaron una conversación que a día de hoy supera los 70 mensajes. «Ha habido de todo, algunos me han criticado, otros se han reído, pero ha ganado por mayoría la empatía de la gente. Somos humanos y nos equivocamos», explica Sergio a este periódico.

«No soy un genio de nada y no he querido hacer ninguna promoción. Ha sido un error y lo que quiero es dar un mensaje de ayuda, no hay que tomarse las cosas como personales, a los tres días la gente ya se ha olvidado», añade el extremeño. Sergio, a pesar de las críticas, ha sacado el lado positivo de lo ocurrido: «No me esperaba tanta humanidad y empatía». Tal ha sido el aprendizaje, que ha querido compartir una publicación titulada «Cuándo la cagas... pero aprendes» en su cuenta de Linkedin en la que explica cómo ha vivido lo ocurrido.

«Ayer cometí uno de los errores más grandes de mi vida profesional. En 5 segundos, el clic fue irreversible. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunas cargadas de humor y empatía. Otras, sorprendentemente interesadas en conocerme. Unas más serias, recordándome la importancia de la protección de datos. Alguna que otra dolida. Y sí, alguna crítica directa. Y todas, absolutamente todas, dejaron algo en mí. Me di cuenta de que un mismo error puede generar risa, compasión, enfado o conexión. Que cada respuesta refleja cómo somos», reflexiona en la red social de búsqueda de empleo.

Un fallo que le ha permitido ver que lo importante es cómo se actúa frente a la adversidades: «Equivocarse es profundamente humano… igual que lo es elegir cómo reaccionamos ante los errores de los demás. No voy a maquillar lo que pasó. Pero sí puedo decir que este fallo me hizo más visible que cualquier CV. Me recordó que la vulnerabilidad, la honestidad y la constancia son, al final, mis mejores herramientas. Gracias a todas las personas que respondieron. Incluso a quienes me señalaron el error. Porque de eso va la vida: de aprender, de avanzar… y de no rendirse por un clic».

Respecto a si ha conseguido oportunidades de trabajo tras este correo viral, Sergio confirma que tiene algunas reuniones pendientes: «He cerrado reuniones y gente que me ha ofrecido ayuda. También me han contactado para darme asesoría para mejorar mi currículo y yo encantadísimo. Estoy súper agradecido».