El restaurante italiano de Mallorca que dará de comer al equipo de Eurovisión

El fervor eurovisivo ya se hace sentir en Basilea, donde el próximo día 17 de mayo un total de 26 países se disputarán el codiciado micrófono de cristal. Y aunque de inicio las quinielas situaban a la representante española lejos de la terna favorita, en las últimas horas la sevillana Melody está experimentando un repunte que la aleja del vagón de cola en las apuestas. Cabe recordar que somos un país tradicionalmente gafado en este certamen, sonados fueron los batacazos de Víctor Balaguer, Conchita Bautista y Remedios Amaya, a quienes no votó ni el tato. Tremendo.

A pocos días del despegue en Suiza y mientras los eurofans comienzan a perfilar a sus favoritos, el restaurante italiano Mamma Teresa baja la persiana y desplaza a todo su personal a Basilea, inmersos en una excitante ‘misión eurovisiva’.

«Organizamos el catering de Eurovisión, llevamos focaccia, que es como una pizza pero con más pan, salchichas cocinadas al horno y dulces como el rollo de canela, también vino y spritz de naranja y limón, entre otras muchas cosas», explica Nicola Violante, pizzero y propietario de este restaurante de Palma. Me atiende al teléfono desde el país helvético, habla ‘seseando’, no como Raphael sino con esa dulce dicción que caracteriza a sus compatriotas. «Mi padre y yo nos vinimos antes; mi madre, mi novia y mi hermana vendrán el próximo miércoles». Pero, ¿cómo surgió esta iniciativa? «Mi primo vive en Suiza, es productor de licores y conoce a los miembros de la organización de Eurovisión. Nos recomendó para el catering y al poco nos contactaron y dijimos que sí».

Una gran experiencia

En total se desplazarán una docena de trabajadores. «Somos uno de los pocos restaurantes seleccionados para llevar el catering y queremos volcarnos». No bromea: «Trabajaremos desde las nueve de la mañana hasta las dos de la madrugada, haremos todos los turnos de comida durante las semifinales y la gran final», apunta Nicola.

Tanto los artistas como el equipo, organización y público podrán saborear sus platos, cocinados por Francesca Violante, madre del entrevistado. «Yo me encargo de las pizzas, del resto se ocupa ella, cocina en la forma tradicional italiana». La familia Violante lleva un año y medio en Ciutat, llegaron de Hamburgo, donde regentaban otro restaurante. «Somos de Bari, en el Sur de Italia, y echábamos de menos el sol, la playa y la calidez de la gente. Aunque aquí hay casi tantos alemanes como en Hamburgo», apunta con ironía.

Pese a llegar de la Isla, nuestro protagonista no esconde que sus preferencias eurovisivas se decantan por Italia. La familia Mamma Teresa animará a Lucio Corsi, «no conozco al artista aunque espero poder saludarlo, me gusta mucho la canción (Volevo Essere Un Duro)». No obstante asegura que no perderá de vista a la representante española, una Melody que con Esa diva -un himno con tintes flamencos y una arriesgada puesta en escena- se postula con más ilusión que argumentos para la victoria.

Canción ligera, petardeo y tensión se mezclan en la gala de Eurovisión, pero si quiere saber qué sucede detrás de las cámaras, Nicola nos invita a observar la trastienda del festival desde su página de @mammateresa_pm.