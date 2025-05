El descuido de Jennifer López en Mallorca: el vestido que le jugó una mala pasada en la Plaza de Toros de Palma

Jennifer López vuelve a España en julio de este año para presentar su gira Up All Night Live In. La artista no parará en Mallorca, pero actuará en Pontevedra el día 8, en Cádiz el 10, en Málaga el 11, en Madrid el 13, en Barcelona el 15, en Bilbao el 16 y en el Puerto de Santa Cruz, Tenerife, el 18. Con motivo de esta gira recordamos uno de los momentos que vivió la cantante en Mallorca: su percance durante un rodaje en la Plaza de Toros de Palma.

En junio del año 2011 Jennifer López viajó hasta la Isla para participar en la grabación del programa televisivo Wetten, das...? que se emitía en directo desde el Coliseo Balear ante más de 9.000 personas. La artista, que estaba acompañada por la actriz Cameron Díaz y el piloto de Fórmula Uno Sebastian Vettel, se convirtió en la protagonista de la jornada sin pretenderlo por un descuido con su atuendo. Para la ocasión López escogió un vestido estampado cruzado que le jugó una mala pasada. Un momento del rodaje en Palma. FIRMA: J. AGUIRRE Cuando estaba en pleno rodaje se agachó y la prenda le dejó un pecho al descubierto, momento que captaron los fotógrafos que se encontraban en la Plaza de Toros de Palma y que se emitió en directo en la televisión alemana. Este percance tuvo una gran repercusión y la instantánea dio la vuelta al mundo, hasta el punto que se publicó en medios como el Bild. El programa en cuestión, Wetten, dass..?, en español ¿Apostamos que...?, era uno de los más populares de Alemania y se emitió desde el 14 de febrero de 1981 hasta el 25 de noviembre de 2023. Este formato se transmitía de 6 a 7 veces al año y el programa rodado en Mallorca formaba parte de sus especiales de verano. Al margen de esta visita a Mallorca, la presencia de Jennifer López en la Isla ha sido nula. La artista ahora llega España con su tour mundial y las entradas ya se pueden comprar en la página web enterticket. Los precios van de los 79 a los 395 euros, pero el producto más exclusivo que pueden adquirir sus fans es el 'Meet & Greet' con la propia artista. Este encuentro tiene un precio de 1.700 euros e incluye un momento personal con la cantante y una foto profesional, aunque no ofrece entrada para el concierto. El lunes López sorprendió al no pasar por la alfombra de la Met Gala 2025, algo llamativo ya que suele ser una de las artistas más esperadas en esta cita por sus impactantes elecciones estilísticas. Aunque no reveló el motivo de su ausencia, publicó esa misma noche en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía con ropa deportiva y una gorra de los Yankees acompañada por el texto: «Dale duro hoy para que puedas brillar mañana…». De este modo demuestra que está completamente volcada en la preparación de su show.