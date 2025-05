«Estoy encantado de poder ser yo quien dirige»

El día en el que se llevó a cabo esta entrevista Pascu Orti se encontraba en Basilea, ciudad donde estaba trabajando como bailarín y coreógrafo en la ópera Turandot. El teatro de la ciudad suiza ha sido la penúltima parada de un reputado profesional que también firma todo lo referente a la danza en el último espectáculo de la abuela más conocida de Mallorca en 25 anys sa revista de Madò Pereta. Antes, transitó como capitán de baile por casi 20 musicales de la talla de Chicago o My fair lady. Sobre la obra y el ‘sobrino’ de la protagonista, Joan Carles Bestard, hablamos en esta entrevista.

¿Cómo conoció a Joan Carles Bestard?

— Lo conocí en el año 2019 gracias al director de teatro Ricard Reguant mientras hacíamos la obra La corte del faraón en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Luego, también trabajamos en el montaje de Titanes dos años después y desde entonces seguimos en contacto hasta que me propuso trabajar con él en esta obra por primera vez.

¿Qué es lo más importante a la hora de trabajar con Madò Pereta?

— Ha sido un cambio de registro radical en comparación a lo que estoy haciendo ahora. Totalmente lo contrario (ríe). Me encanta toda la comedia. La ópera es rigidez y aquí son muy cuadriculados: de diez en punto a diez y cuarto se hace una cosa, de diez y cuarto a diez y media otra… y así todo el tiempo. Muy rígido. Pero bueno, Madò Pereta y Joan Carles son maravillosos los dos.

«La obra tiene un punto que, sin ser lacrimógeno, es un poco sensible»

¿A veces es más personaje Joan Carles que Madò Pereta?

— (Ríe) Efectivamente. Además, con el proceso de creación de esta revista estamos en contacto día sí y día no. Empieza a hablar del guión, luego pasa a otro tema y luego me empieza a contar cosas que le pasan y me manda audios de whatsapp que son como podcasts. Le digo ¿pero, Joan y este audio?

¿Qué tenéis preparado en esta última función del personaje?

— En principio, hay una versión para el verano más cortita con la idea de que se pueda mover por toda Mallorca en una pequeña gira y luego una versión expandida a partir de enero. En diciembre tenemos planeado hacer los ensayos. El espectador encontrará un poco de comedia juntado con coreografías y las transiciones. Lo definiría sobre todo como entretenimiento y comedia. Sí que tiene un punto, no lacrimógeno, pero si sensible porque se mira atrás a toda su carrera y hay puntos sensibles. En mi caso nos hemos ceñido al music hall de toda la vida. Entretenimiento puro.

¿Para quien no lo conozca, quien es Pascu Orti?

— Aparte de actor, coreógrafo y bailarín, en muchos montajes he hecho de capitán de baile. En las grandes producciones internacionales muchas veces viene el equipo creativo original de fuera. Esto significa que trabajas directamente con ellos, aparte de formar parte del elenco. Lo que hacen es montar la función hasta el día del estreno y cuando ha terminado la fiesta desaparece todo el mundo. Pero antes tienen que dejar a alguien que haya aprendido y bebido de su esencia para darle continuidad y que las cosas salgan como toca. Afortunadamente, siempre me ha tocado a mi y el curriculum se ha ido alimentando el solo.

Y ahora es su criatura.

— Si y estoy encantado pudiendo decir ‘ahora haremos esto’ ‘ahora haremos lo otro…’. Estoy en una época de mi vida que me encuentro haciendo de todo; arriba del escenario, fuera... Coreógrafo, bailarín, dirijo cositas. No paro.

«Lo más importante e interesante es saber no dejar respirar al público»

Fuera de esta obra, ¿en qué consiste su trabajo?

— El cuerpo de baile son seis bailarinas y también voy a hacer bailar a los actores y a Madò Pereta para que todos los elementos de la obra se fusionen y quede un montaje sólido: número de baile, comedia, gags. Lo más importante e interesante es que todo sea una fusión y no dejes respirar mucho al público entre una cosa y otra. Encontrar un camino que fluya durante la hora y media de espectáculo. Debe tener mucho ritmo bien hecho porque sino se convierte en un copiar-pegar y eso no es interesante.

¿Qué me puede contar del equipo de baile de la obra?

— Están establecidas aquí y han trabajado con Madò Pereta antes. Fui a Palma en enero y conocí al elenco para tener una toma de contacto pero no las conozco realmente como bailan. Les he enviado vídeos para que vayan haciéndose una idea de qué tipo de coreografías vamos a trabajar hasta que nos pongamos de manera presencial a terminar de darle forma.