Dos exposiciones de pintura y un estreno l Dice que está de paso l Feria para niños

Fernando Martín es pintor. Bueno, tiene otra profesión, pero su vocación es la de pintor y actor.

A Fernando le conocí hace años, siendo alumno de Malena Tous, de cuya escuela han salido muchos y buenos pintores. Posteriormente, descubrí su faceta de actor y componente, si mal no recuerdo, de la escuela de teatro de la Sala Delirius, con la que hizo algunas representaciones, mientras que ahora –los próximos 10 y 11 de mayo, a las 20 y 19 horas, respectivamente– se presenta como autor de la obra La vida es una paleta de colores, dos brazos y un bastón. Un viaje de Colores que además, y en solitario, representa.

Por tanto, doble prueba a lo largo de una hora que es lo que dura la obra. «A la obra la he escrito basada en mi experiencia a la hora de ir descubriendo los colores, primero estando en el vientre materno, luego como niño, más adelante, como artista y, por último, como adulto. He tardado en escribirla alrededor de año y medio, partiendo de la canción de Rosana Llegaremos a tiempo, y más concretamente de uno de sus pasajes: ‘La vida son dos trazos y un borrón’.

Fernando Martín.

Cuando tuve la idea, se la propuse a Luis Venegas, el director, quien me sugirió que la hiciera a modo de tesis del teatro que aprendí en dicha escuela, y… Pues que el 10 y el 11 veremos los resultados».

No nos cabe la menor duda que la obra, igual que su interpretación será un éxito.

Carlos Penas expone

Y hablando de artistas, Carlos Penas, que no hace mucho presentó en el Artmadans su libro La regla crítica, el próximo día 8 de los corrientes reaparece en escena, o mejor, en la sala de exposición Studio Gallery Mallorca, en Velázquez, 6, Palma, presentando sus últimos trabajos, Moléculas. Para ello se ha sumergido en los últimos meses, pico y pala, en su estudio, que hace esquina con la plaza de Quadrado, donde tiene su vaca paciendo en el pequeño prado y, a escasos metros, su piano y la batería de música. Que la cocina igual la tiene por ahí, en lugar no visible, entre sus moléculas, que para verlas no se precisará de un microscopio, pues son moléculas made in Carlos Penas.

Carlos Penas.

...y Aranda, también

Y siguiendo con artistas, Roman Hillman, el hombre que está en todas partes, nos invita a que nos pasemos el 8 de mayo –por tanto, tenemos doblete– por la Cut Art Studio 58, galería que está en Isidoro Antillón, 58, propiedad de los hermanos holandeses, De Swaf, Joren y Olaf, ya que en sus paredes colgarán cuadros de nuestro querido e inolvidable José Aranda, fallecido hace casi tres años, pero que seguimos recordando, ya sea como pintor, escritor y buena gente. Y excolega nuestro, pues durante años trabajó en Ultima Hora.

El ya fallecido José Aranda, cuyas obras se podrán ver en Palma.



Pronto se irá a la playa

La plaza Comtat del Rosselló va camino de convertirse en un asentamiento de sin techo, entre otras razones porque está en el centro de Palma, desde donde las distancias no son muy largas entre sí, lo cual es muy importante para ellos.

El comentario viene a cuento porque, desde hace dos o tres días, se ha instalado en la parte de atrás de lo que fue un bar, pero de cara a la fachada trasera del Mercat de l’Olivar, un músico callejero que se ha montado poco menos que una habitación con dos colchones, una silla, varios palés, un cochecito de bebé y algunas cosillas más, que, como lo veis en la foto, llama la atención por lo ordenado que está, lo cual no ocurre siempre, sobre todo por las mañanas, cuando se levanta.

Esta especie de dormitorio con vistas al Mercat de l’Olivar lo ha montado un cantante callejero, que nos cuenta que está ahí de paso, pues dentro de nada se instalará en la Platja de Palma para tocar para los turistas.

El hombre nos contó que había estado viviendo en Ca l’Ardiaca, pero que se fue, «porque mejor que ahí se vive en cualquier parte». Eso sí, los días que le pilla de paso, pasa y se da una ducha.

Su intención es cambiar de aires en un par de días, una vez que haya resuelto dónde guardar tanto cachivache que tiene, pues –nos dijo– ahora que viene el buen tiempo, y con él los turistas, puede que la Platja de Palma sea el lugar más apropiado para ganarse unos euros tocando para los guiris, y que una vez que esté allí se las ingeniará, como ha hecho otras veces, para encontrar un rincón dónde meterse, a ser posible sin molestar a nadie, «como pretendo en los días que estoy aquí».

El domingo por la tarde, sentado frente a su dormitorio, en pantalón corto, tomaba el sol plácidamente.



Jornada de aprendizaje

Nuestra buena amiga, escritora, madre de pintor y hermana de artistas, Victoria Fullana, nos anuncia que el próximo sábado, día 10, se celebra en Campos la Fira de ses Vaques, organizada por Quinze són Quinze, en la que Formatges Artesans de sa Vinya presentará un evento para los peques de la casa, que les permitirá hacer queso, ordeñar vacas y otras muchas actividades. «Al menos a mí me parece interesante –señala Victoria–, y a la vez, una experiencia muy didáctica, puesto que algunos de los niños de hoy en día todavía creen que la leche viene en botella, cuando realmente, para llegar a esta ella –hasta la botella– hay todo un proceso».

Cartel de Petits grangers.

Pues no le falta razón… Aparte de que en el evento en sí, los más pequeños de la casa, además de instruirse, se van divertir mucho.