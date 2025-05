«Como un hijo no hay na, que su madre lo cura con un beso que le da». Esta frase de María López, madre del cantautor cómico Riki López bien podría ser una de las estrofas de su canción Madre no hay más que una... y me tuvo que tocar a mí. Hoy Día de la Madre reunimos a tres progenitoras con hijos que resultarán familiares para nuestros lectores. López afirma que «es la matriarca de la familia. Lo controla todo. Pase lo que pase, ella ya lo sabía. Acierta siempre porque no deja ninguna línea de investigación sin abrir. Es mujer de una generación de hierro, forjada a base de carencias» mantiene Riki y remata que «la objetividad no ha lugar en este caso: tengo la mejor madre del mundo».

María por su parte le devuelve el cumplido recordando que «es un encanto de niño. De pequeño era un poquito tímido pero muy cariñoso. No hacía trastadas. Lo único que he querido es que estudiara e hiciera lo que le apeteciera. Ellos tienen que hacer lo que quieran porque es su vida». Matriarca es también la palabra que los hijos de Inmaculada Mir, los empresarios y DJs Jaume y Paco Colombàs y su hermana, Tonina gestora de cuentas, usan para definirla. «Es La Paca de nuestro Son Banya», exclama Jaume provocando carcajadas en los demás. A la hora de definirla, Paco aporta que «es un referente que tenemos totalmente idolatrado. El nexo de unión imprescindible. Ha ejercido de matriarca desde que nuestro padre nos dejó hace unos años y lleva el mando». Tonina añade que «es un ejemplo como mujer fuerte y valiente que me enseñó que una mujer no es menos que nadie». Mir afirma que «mis hijos son lo primero. Intenté enseñarles las cosas bien hechas y las malas para dejarles hacer. No els he duit a retxa mai. No quise darles la educación estricta que tuve a yo» y añade que «me gusta mucho juntarlos a todos que es una cosa que ya no se hace mucho». Jero Mut, periodista del magazin Cinc Dies de IB3 no duda que su madre, Jero Campaner «es la mejor. Un ejemplo en todo. Ser buena persona hace que todo tenga sentido. Da sin esperar nada. Eso es para mi el amor más bonito. Mientras cumplo años le doy más importancia a esto». Campaner define a su hija como «una persona muy especial con mucho carácter pero también muy cariños y 'aguda'. Es mi primera hija y la que abrió camino a la otra. Con su personalidad y manera de ser es fantástica y preciosa. La quiero mucho».