Franco de Mulero, premiado en Eivissa l Negreira y el desembarco de Alhucemas

Franco de Mulero, referente clave de la música electrónica, ha recibido un prestigioso reconocimiento en los premios IMFO 2025, otorgados en Eivissa

Y es que Mulero, DJ y productor mallorquín, con 36 años de trayectoria, fue homenajeado en Eivissa por su aportación histórica a la música en España y en el mundo. Sí, Franco de Mulero, referente clave de la música electrónica balear y nacional, ha sido galardonado en los premios IMFO 2025 (Ibiza Music Fórum) por su extensa trayectoria profesional.

Lo bueno empieza ahora

Con 36 años dedicados íntegramente a la música, De Mulero se ha consolidado como una referencia indispensable en la escena nacional e internacional, llevando su arte a las cabinas más emblemáticas del mundo. Dicho reconocimiento, no solo premia su excelencia artística, sino también su papel como embajador de una cultura musical que traspasa generaciones y fronteras. Desde sus inicios hasta su consagración internacional, De Mulero ha defendido siempre una filosofía basada en la pasión, la autenticidad y la constante evolución de su sonido.

Durante su discurso en la gala, De Mulero anunció que tras 36 años detrás de los platos, «lo bueno empieza ahora», a la vez que dedicó el premio a su mujer e hijo «y a toda la gente que me ha apoyado a lo largo de este maravilloso viaje».

Pues como muy bien dijo Nietzche, si ya estás en la cima, sigue escalando.

Navega fuera de órbita

Como casi siempre, los encuentros con el escritor Juan Negreira son casuales, como ha sido en este ocasión. Y como sabemos que siempre está haciendo algo, le preguntamos…

–Literariamente, ¿en qué anda metido ahora?

–Actualmente llevo a cabo una nueva labor de investigación sobre temas relacionados con la Guerra Civil en Menorca, gracias a una sorprendente y muy significativa documentación inédita que he podido por fin consultar. También llevo a cabo un gran trabajo de recopilación bibliográfica en torno a uno de mis temas, con la intención de publicarlo a finales de año. Otro proyecto en marcha es el segundo volumen de una investigación de campo, desarrollada entre el año pasado y este, en los Países Bálticos.

–Pues ya puestos, le digo que he leído que el Gobierno de España ha prohibido cualquier celebración sobre el desembarco de Alhucemas. Y como sé que, actualmente, está colaborando sobre este tema para un futuro libro, le pregunto ¿a qué puede ser debida esa prohibición?

-Efectivamente, corren malos tiempos para la libertad de expresión y para formular tesis en el ámbito historiográfico que contradigan la versión oficial, y no hablemos ya sobre quiénes se atrevan a ejercer la libertad de cátedra. El Gobierno central actual está llevando a cabo un ‘amordazamiento’ en base a la ley de memoria democrática, no sólo en las propias instituciones, sino también en todo el ámbito académico e historiográfico digamos «subvencionado». Por poner un ejemplo, el Ministerio de Defensa ha prohibido a sus centros de Historia y Cultura Militar que se conmemore historiográficamente, es decir en sus publicaciones, o con conferencias y exposiciones a lo largo del año, el centenario del desembarco de Alhucemas que se realizó entre el 8 de septiembre y el 13 de octubre de 1925. Este fue, dicho sea de paso, un hito histórico del Ejército español, pues fue la primera vez en la historia que se llevaba a cabo una operación militar (hispano-francesa) marítimo-aéreo-terrestre de tal envergadura, sobre la que luego se basarían los aliados para desarrollar la de Normandía en junio de 1944. Afortunadamente, aquellos quiénes, como yo mismo, navegamos fuera de la órbita de esta ‘influencia gubernamental’, seguimos desarrollando nuestras investigaciones de forma totalmente libre e independiente. Eso sí, con la consiguiente ‘censura’ por parte de ciertos institutos y entidades que nos niegan sistemáticamente sus locales para dar a conocer nuestros trabajos. Por otra parte –apostilla–, no deja de ser curioso que mientras aquí, en España, el mismo presidente que celebra el Año Franco (fin de la Dictadura e inicio de la Democracia) con generosas subvenciones, en su reciente visita a Vietnam incline repetidamente la cabeza en muestra de respeto ante la imagen de Ho Chi Minh, uno de los mayores autócratas de la historia, responsables de millares de muertes bajo su mandato, para luego ese mismo presidente trasladarse a la propia China, nación no precisamente respetuosa con la carta de derechos humanos, pero, ya se sabe, poderoso caballero es don dinero...

–Por último, díganos qué ha estado leyendo en Semana Santa

–Tenía ganas de poder leer a uno de mis autores preferidos, del que hace un tiempo adquirí sus obras completas. Me refiero al periodista y escritor, Manuel Chaves Nogales, hombre de convicciones republicanas, liberales y democráticas. Hace unos años leí una de sus obras sobre la Guerra Civil española ,A sangre y fuego, todo un ejemplo de ecuanimidad, honestidad y principios democráticos, que le llevarían a tener que huir de España y refugiarse, inicialmente, en París, y posteriormente en Inglaterra, porque tanto los sublevados, como los ‘suyos propios’ le hubieran matado, tal como describe en su magnífico prólogo de este libro, cosa que literariamente sí hicieron durante décadas, ocultando sus trabajos bajo la alfombra del silencio y la marginación.

Más de lo mismo

Y acabemos por hoy. Entre las asignaturas pendientes que tiene el Ajuntament está la de limpiar los hierbajos que crecen en los alcorques de los árboles de muchos lugares de Palma, afeando a los mismos, y a la vez poniendo en evidencia a los servicios de mantenimiento.

Las fotos que ilustran el comentario han sido tomadas por una vecina de la calle Pau Casals, de Santa Catalina, se ve que harta de velos crecer.

PD/. Eso no solo pasa ahí, sino también en otros lugares.