¡Buen trabajo, chicos y profesores! l ¿Se puede aparcar ahí, en la plaza?

Días atrás estuve en la imprenta de Xisco, la Xisco Art Grafic, que está en es Rafal.

Xisco es un impresor de los de antes, que aprendió el oficio de su padre, gracias a las enseñanzas que este le inculcó, y al frente del cual está ahora.

La imprenta no es muy grande, pero tiene lo suficiente para hacer bien el trabajo que le encomiendan, muchos de ellos relacionados con colegios y libros a publicar.

Fotografías ilustrativas

Pues bien, estando allí, la vista se me fue a un cuadernillo que reposaba sobre una estantería. Me acerqué, lo cogí y le eché un vistazo. Era un cuadernillo plegable sobre la vida y obra del Arquitecte Bennazar. Algo que en poco espacio resumía mucho como fue su vida y el gran, y valioso, legado que nos dejó. Y no solo lo resumía, sino que, a través de un mapa de Palma, situaba el edificio en el lugar en que está. Es más, a todo ello, añadía 16 fotografías de otros tantos edificios, puentes y escalinatas que construyó, con la explicación correspondiente de cada uno de ellos, además del nombre de la calle o plaza dónde se ubican. ¡Ah!, y bajo el titular de Bennazar, s’Arquitecte de Palma, se puede leer su biografía, escueta, pero muy completa. Vamos, que nunca cupo tanto en tampoco.

Por cierto, el encargo de lo que sin duda es un gran trabajo divulgativo, se hizo desde el Col·legi Públic Cas Capiscol.

Trabajo de los alumnos del colegio público Cas Capiscol.

Diremos que el texto es de Viçenç García, que la portada, en la que, bajo el título De la mà de s’Arquitecte, aparece el arquitecte Bennazar junto a algunas de sus obras, es de Vero Mezquida y la maquetación de G. Domenici.

Y ahora, ‘rondalles’

Por todo ello, nuestra enhorabuena al citado colegio por este trabajo sobre la vida y obra de un insigne palmesano, que pueden leer tanto niños como mayores. De hecho, la acogida de este por unos y otros ha sido grande.

Otra muestra del trabajo de los estudiantes.

¡Ah!, y por lo que tenemos entendido, los alumnos y profesores de dicho centro, están preparando algo parecido sobre las rondalles. Todo –texto e ilustraciones– obra de ellos. Nos cuenta Xisco, de Xisco Art Grafic, que ya tiene hecha la portada de lo que será un bonito libro de rondalles interpretades por los alumnos ¡Genial, ¿no?!

¿Se puede ahí...?

El jueves pasado, día de pleno en Cort, estuvimos tomando un café en una de las terrazas de la Plaça de Santa Eulàlia, de Palma. Permanecimos tres cuartos de hora. Cuando llegamos, vimos que el Lexus del alcalde, con las luces de posición encendidas estaba aparcado donde usted, o yo, no podemos. Vamos, que lo dejamos ahí y nos cae una multa. Pues bien, al del alcalde no. Puede estar ahí el tiempo que le plazca. ¿Será eso porque la ley es igual para todos, excepto para algunos?

Lo decimos porque a diario, en la misma plaza, pueden verse furgonetas y coches aparcados dónde no se pueden aparcar, pero como son coches y furgonetas de mayordomía o de empresas vinculadas con Cort, pues lo dicho: la ley es igual para todos, excepto para algunos.

Demasiados coches en Santa Eulàlia, zona en la que... ¿se puede aparcar?

PD/ Viendo el cochazo que tiene el alcalde, o los coches que usan los concejales, o los del Govern y Consell, me pregunto ¿por qué ellos hacen tanta publicidad para que los ciudadanos usemos el transporte público en favor del medio ambiente, entre otras cosas? Porque ellos, que son los que predican, y no con el ejemplo, no los utilizan, sino todo lo contrario: aparte de que no pisan la calle para ver lo que pasa en ella, cuando salen a algún sitio van en coche oficial. Porque, ¿ha visto alguien al alcalde, o a concejales o a consellers, yendo y viniendo en bus o en bici? Porque servidor, no. Y es que, como digo, no todos somos iguales, los que menos los políticos respecto a los ciudadanos.

Prolongar el horario

Anteanoche regresamos a la Platja de Palma a echar otro vistazo y nos llevamos una mejor impresión respecto a la visita que hicimos la semana anterior. Y es que se ve a la Policía Local, más que nunca, patrullando, dejándose ver, sobre todo en las calles más conflictivas. Por tanto, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Quiero decir que es justo reconocer que la vigilancia ha mejorado, que están ahí, y que mientras están, no pasa nada. Ahora bien, nos dicen algunos empresarios, que este servicio, a partir de la una de la madrugada, mengua, bastante, no es tan visible, y como los maleantes se dan cuanta de que ahí en adelante apenas hay vigilancia, vuelven a las andadas. Por tanto, si por una parte el incremento de efectivos policiales funciona hasta poco después de media noche, hay que reforzarlo de ahí en adelante, como mínimo hasta las cuatro de la madrugada, con lo que se logrará: a) impedir que los delincuentes puedan actuar, y b), que al no poder actuar, y viendo que allí no hay nada que hacer, se marcharán. Es lo que creen quiénes viven y trabajan allí.

El plan de vigilancia que anunció el alcalde Martínez en la Platja de Palma ha mejorado respecto al de años pasados, pero hay que prolongarlo un poquito más.

Por todo ello, ¡bien, senyor batle! Bien respecto a como estaba y está ahora la Platja de Palma. Pero habrá que mejorar, prolongando los servicios policiales hasta el alba, con lo cual se conseguirá lo que nunca se ha logrado: orden y tranquilidad para quiénes trabajan y veranean en dicho lugar. De lo contrario, el delincuente esperará a que pasada la media noche y la vigilancia disminuya para así poder entrar en acción.