Mario Conde y su novia, de paseo por la Palma Boat Show

Mario Conde y su pareja, María José Castellví, han disfrutado la mañana de este miércoles de la feria náutica Palma Boat Show. El financiero mantiene una relación desde el mes de febrero con la empresaria, heredera de una de las familias más poderosas de Cataluña. Castellví, viuda y madre de dos hijos, ha centrado su labor profesional en el sector inmobiliario y turístico y está al frente de Liberia Investments. Según Informalia, gestiona activos inmobiliarios que rozan los 67 millones de euros. Precisamente en Mallorca la catalana fundó en el año 2017 la firma de joyas Jouells, que mezcla la tradición artesanal y la sofisticación contemporánea.

El romance entre Conde y Castellví, tal y como se ha publicado en medios nacionales, comenzó el 14 de febrero de 2025 tras coincidir en una fiesta en Sevilla. Ahora la pareja, con una diferencia de edad 23 años, pasea su amor por la Palma International Boat Show. Esta cita, que se celebra del 30 de abril al 3 de mayo, supera por vez primera los 300 expositores gracias a la ampliación del espacio dedicado a la feria náutica con el añadido de una nueva zona situada en el Club de Mar. El evento cuenta con unas 600 embarcaciones entre las expuestas en tierra (350) y las que permanecerán en el mar (250).

Mario Conde es un habitual de Mallorca, tal y como él mismo explicaba en una entrevista concedida a este periódico: «Yo vine aquí en 1974, y aquella Mallorca no se parece en nada a la actual. Yo he vivido aquí muy gusto, y mi exmujer, Lourdes, consideraba Mallorca como su segunda patria. Igual que yo. Es más, lo mejores años de mi vida los he pasado aquí».