Homenaje a Tamara Lempika l De gira por Londres l La Platja de Palma, ¿para cuándo?

El pasado sábado, Santa Maria del Camí fue escenario de una vibrante y emotiva tarde cultural impulsada por la artista Sandra de Jaume, en colaboración con la asociación Ben Amics. Fue, como ya adelantamos, un acto que reivindicó la visibilidad del colectivo LGTBI+ a través de la figura de la pintora Tamara Lempicka.

Pareja sentimental y artística

Más de 150 personas acudieron a ses Cases des Mestres para presenciar esta performance, que fue organizada y coordinada por Gabriel Morell, pareja de Sandra de Jaume. Según supimos hablando con ellos, Morell, fotógrafo y productor de cine y de teatro, se ha convertido en un pilar fundamental en la carrera artística de Sandra, dado que –según nos contaron–, desde que iniciaron su relación, ha participado activamente en la ideación, organización y coordinación de sus exposiciones e intervenciones y para un futuro inmediato tienen previstas nuevas actuaciones conjuntas que prometen sorprender por su originalidad y sensibilidad.

Se puede decir que con esta foto se hace oficial el compromiso sentimental entre Sandra de Jaume y Gabriel Morell, productor de cine y fotógrafo. Ambos van a colaborar artísticamente para crear obras cargadas de simbolismo.

Sandra y sus alumnos

Durante la actuación, Sandra de Jaume pintó en directo un fondo abstracto en colaboración con los estudiantes de su escuela de arte. Como símbolo de inclusión y diversidad, cosió en la obra una bandera LGTBI+. Uno de los momentos más conmovedores del evento fue la lectura de un manifiesto escrito y leído por un alumno transexual de Sandra, en el que reivindicó la integración plena de las personas del colectivo LGTBI+ en la sociedad.

Sandra de Jaume, con los alumnos de su escuela que colaboraron en la ejecución de la obra en homenaje a la icónica pintora Tamara Lempika.

El acto culminó de manera impactante cuando Sandra arrancó cuidadosamente una parte del lienzo, dejando al descubierto una figura de Tamara de Lempicka, pintada digitalmente por ella misma. Este momento fue acompañado por una canción especialmente creada para la ocasión mediante inteligencia artificial por Gabriel Morell dedicada a la vida y al legado de la pintora polaca.

Obra donada a Ben Amics

La pareja, que comparte una profunda afinidad por el arte, la teatralidad y el cine, ha encontrado en su colaboración artística una vía para crear obras únicas y cargadas de simbolismo, apostando por un arte que emociona, conmueve y reivindica.

La obra resultante de esta performance será donada a Ben Amics como muestra de compromiso y apoyo y permanecerá expuesta temporalmente en ses Cases des Mestres para que todos puedan acercarse a su poderoso mensaje de diversidad y libertad.

Desde Ben Amics han agradecido la participación y han invitado a toda la ciudadanía a seguir apoyando iniciativas que, como esta, buscan transformar la sociedad a través del arte.

La Platja de Palma

¿Ha comenzado ya la operación vigilancia en la Platja de Palma? Porque lo que sí ha comenzado es la temporada turística, donde, de momento, la vida sigue igual. Por eso preguntamos si ya se ha puesto en marcha el operativo policial, este año, según se dijo, reforzado con más policías, cámaras de vigilancia y drones. Y lo preguntamos porque allí no se nota. Los trileros, las prostitutas y los vendedores ambulantes de todo ahí siguen. También los descuideros y encima reforzados, ya que a los que había se les han sumado los de Magaluf, que han salido pitando de dicha zona viendo que allí, ya el verano pasado, la policía les había puesto las cosas muy difíciles.

No se nota porque noches atrás nos dimos una vuelta por las calles más conflictivas y todo estaba igual que la última vez que estuvimos –hace de ello cinco semanas–, aunque con más turistas. Y si hablabas con empresarios, te decían que estaban esperando a que llegaran dichos refuerzos. Pues eso, que a ver si un año más hemos de dar la razón a los que dicen que «cada año nos dicen que habrá refuerzos de policía a fin de tener controlada la zona y, al final, ni refuerzos ni na».

Esperemos que a quien le corresponda se ponga las pilas y ponga en marcha el operativo que dijo que se pondría en marcha cuando comenzara la temporada, que ya ha comenzado, como es evidente.

En Londres

Después de ganar en el Festival Los Ángeles Short Film Awards el premio al mejor videoclip, con Shadows in your way, y para hacer la correspondiente promoción del mismo, Caterina Ross se ha desplazado a Londres para actuar en distintos locales de la capital británica y ofrecer un show case o concierto para periodistas y profesionales del sector, de alguno de sus temas, entre ellos los de su último disco, Yes, I’m Cat.

El jueves fue en The White Horse, en la zona Shepherd’s Bush; el viernes en Covent Garden y el sábado en The Bishop’s en Fulham. Ni que decir tiene que Caterina está muy contenta por doble motivo: por la respuesta del público y porque ha sido invitada a participar este verano en diversos festivales.