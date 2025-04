«No venderte como si fueses un producto es lo más importante»

La vida de Manu Mariño (Riveira, Galicia, 1966) está profundamente marcada por el camino de Santiago, especialmente por aquel mes de peregrinaje que lo cambió para siempre. Desde entonces lo ha recorrido varias veces y realizado numerosos caminos y retiros de silencio. Fruto de todas las enseñanzas en una vida en la que la música rock y el silencio se convierten en uno, Mariño participará en los Encuentros del Corazón el 9 de mayo en el centro de espiritualidad Espai Buit con «un formato en el que estamos abiertos a lo que pase sin un tema común».

Mallorca es un lugar especial para usted...

Totalmente. Es muy significativo para mí venir a Palma porque en el año 2024 me pasó algo muy interesante. Hace 33 años hice mi primer camino de Santiago. Salí solo desde Roncesvalles y el primer día me encontré con tres chicos de Son Sardina con los que recorrí todo el trayecto. Caminamos juntos un mes y establecí con ellos un vínculo muy fuerte, sobre todo con uno de ellos al que me unió una conexión muy fuerte. Los primeros dos años nos carteamos y luego, como suele pasar, lo fuimos dejando.

¿Cómo terminó esta historia?

El año pasado le busqué por las redes sociales y por suerte le encontré. Fue muy bonito. Resulta que toca el bajo en una banda que se llama Antònia Font. Después de 30 años, nos vimos en Santiago porque vino a tocar y fue muy bonito volver a reconectar. Ahora, una de mis motivaciones en Mallorca es ir a ver a Joan Roca.

¿En qué momento vital hace su primer Camino de Santiago?

Tenía 26 años y a raíz de una experiencia de nueve días con mi padre viví un estado digamos que no dual. Él había estado vomitando sangre y le dijeron que podía tener cáncer de pulmón y después de nueve días de pruebas le diagnosticaron tuberculosis. Hice la promesa que si no era cáncer haría el camino. Me cambió la forma de percibir la realidad. Estaba totalmente con lo que estaba pasando y no proyectando lo que iba a venir. Consolidó ese lugar interno en mi. Desde ese momento he hecho varios trayectos largos a pie, algunos en silencio: caminando desde Sevilla a Santiago o de Oporto a Santiago con un cartelito que lo explica y una pizarra en la que escribir lo que quiero comunicar.

Hace tres años, TV3 entrevistó a una de las pocas ermitañas de Catalunya. Vive sola en la cumbre de una montaña con lo mínimo. Le preguntaron si se aburría y ella contestó que no, porque cada día es diferente. Un día desde su ventana ve pasar una zorra, otro a un grupo de excursionistas y así...

Fíjate que, independientemente de que aunque no pasara nada ni nadie, siempre sería diferente porque todo es impermanente. A medida de que vas siendo más consciente, la mente se vuelve más apreciativa. No de algo que proyectas, sino de algo que está pasando y nos perdemos porque estamos pensando en otra cosa. Muchas veces vamos de un lugar a otro toda la vida y luego nos encontramos con cosas que siempre habían estado allí y no habíamos visto porque nuestra mente no está allí.

¿Recurrimos a la contemplación?

La contemplación no depende de la voluntad. Esto es muy interesante: tu puedes tener una vida contemplativa en medio del bullicio y puedes estar totalmente con la mente bulliciosa en un retiro de silencio. A mi me ha pasado. Yo organizo o asisto a muchos retiros de silencio pero mi mayor experiencia de silencio fue en un concierto de Bruce Springsteen en el estadio Santiago Bernabéu con 80.000 personas. Mira que había ruido externo pero el lugar interno en el que estuve hizo que experimentara un silencio vital de contemplación pura en un lugar el que aparentemente no tiene las condiciones para ello. Por otro lado, en algunos retiros largos de silencio estaba lleno de ruido porque mi mente se encontraba así. En el Bernabéu no tuve un yo contemplando, sino una comunión y no tuve un solo pensamiento en todo el concierto.

Hoy, muchos van a conciertos a hacerse fotos y compartir en redes que han estado allí en vez de a disfrutar de la música...

Esto es una creencia porque cuando eres más tú mismo si no que no tratas venderte a ti mismo como si fueses un producto, eso es lo más importante. Siempre buscamos algo en el futuro y nos perdemos el presente que es lo único que tenemos.

¿El sentido de la vida consiste en ser feliz lo máximo posible y no hacer daño a nadie?

Puede ser una descripción clara y buena. El tema es qué es ser feliz. Para mí es un concepto demasiado abstracto. Me conformo con tener paz y no dañar a un tercero. Pero sabemos que eso no siempre es así porque todo cambia. Transitar desde lugares de paz a otros de desasosiego, pero eso no importa. Lo importante es contemplar lo que cambia. En ese lugar de paz todo está bien independientemente de lo que esté sucediendo.