El ‘museo’ del fútbol

Se puede cambiar de ciudad, de trabajo, de gustos, de religión o de pareja. Demonios, se puede hasta cambiar de sexo, pero jamás -de los jamases- se cambia de equipo de fútbol. Pocas cosas generan un sentimiento de pertenencia, identidad y militancia tan inquebrantable como la camiseta de tu equipo. Ah, el fútbol... drama, historia, habilidad, arte, fe, estilo y pasión se conjugan en un rectángulo de juego, el lugar donde no importa tu procedencia porque el único pasaporte que cuenta es el del gol.

Y si hablamos de camisetas de fútbol, los modelos retro son las piezas más codiciadas, han encontrado su propio nicho en la moda y no sólo por su estética, también por su valor emocional. Además, tal y como advirtió Coco Chanel: ‘una moda que no llega a las calles no es moda’. Y, amigos, el fútbol está en todas partes... Así que nos desplazamos hasta Unico, que más que una tienda es un museo del fútbol, repleto de camisetas de los años ‘60, ‘70, ‘80 y ‘90. Un lujo para cualquier amante del balón, de la historia y de la cultura pop. Me atiende Benjamín Fernández, un tipo que como describió el personaje de Morfeo en You’re the one, es de esas personas que ‘cuando te dan los buenos días lo hacen de verdad’. ‘Benji’ -como le gusta que le llamen-, me muestra el copioso fondo de camisetas que cuelgan de las paredes.

«Hay mucho curioso, esto parece un museo, entran a pasearse y mirar», desliza nuestro protagonista. Cuya pasión por el fútbol se remonta a su infancia, «mi padre me apuntó al San Pedro, un equipo de barriada de Palma, y estaba todo el día con el balón. Jugué hasta los 19, llegando a debutar en Segunda Regiona. Luego lo dejé y me metí en otras cosas, pero ahora, al trabajar aquí se me ha vuelto a despertar la pasión por el fútbol», reconoce con una sonrisa. Es más blanco que el flequillo de Ramón Mendoza, «si no mi padre no me dejaba comer en la mesa (risas)», pero ante todo le gusta el fútbol y respeta «a los equipos que lo juegan bien, sea cual sea el color de su camiseta».

‘Benji’, que reconoce ser también «un poquito del Mallorca», nos explica que «los modelos más caros los colgamos arriba, abajo están los más económicos». Y añade que «algunas camisetas las han llevado jugadores TOP», apunta mientras señala una preciosidad de manga larga confeccionada en felpa, con el escudo de la vecchia signora estampado en el pecho. «Es de los años sesenta», agrega. Le pregunto cuáles son las camisetas más demandadas, «sin duda las del Madrid y el Barça llaman mucho la atención». Aunque a él la que le ha robado el corazón es la de Zidanne, «es el mismo modelo que vistió en la final del Mundial en el que Francia se enfrentó a Italia. También me gustan mucho los diseños del Calcio».

Exclusivos

Por contra, los modelos más exclusivos son «la camiseta de Romario y Messi de selecciones». También las de Iniesta y Totti, dice mientras señala dos elásticas, una giallorossa de la Roma, y otra del F.C. Barcelona. Ambas están enmarcadas y cuentan con un documento acreditativo de uso. Pero su precio no es apto para todos los bolsillos...