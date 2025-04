Las confesiones de Angy Fernández: de su primer viaje internacional a su conflicto con Iker Jiménez y su pasión por oficiar bodas

Angy Fernández ha concedido una de sus entrevistas más sinceras y divertidas en el programa A las bravas de la Cadena Ser. Una charla con Raúl Pérez en la que la cantante ha revelado algunas anécdotas de su vida y recordado sus inicios en Física o Química: «Como todos mis compañeros, lo llevé como pude, porque obviamente fue algo increíble, precioso, y lo volvería a hacer una y mil veces. Pero tienes 17 años y no te preparan, nadie te prepara para tener esa fama y esa exposición de repente». Fue precisamente con dos de sus compañeras de reparto con las que hizo su primer viaje internacional.

«Lo hice con Andrea Duro, Úrsula Corberó y su madre, nos fuimos a Nueva York una semana. Y fuimos a ver Chicago, porque yo quería ver un musical y cuando vas a Nueva York hay que ver un musical. Y a ver Chicago es verdad que si lo ves ahora me gusta más, porque estoy más madura y tal... Pero al principio, después de ver la peli, la escenografía era muy sencilla...», ha recordado la mallorquina. «Andrea se medio durmió, yo no, porque era como yo 'no me duermo por mis narices', pero éramos muy pequeñas. Yo creo que si lo viese otra vez lo disfrutaría mucho más», y es que la actriz tenía por aquel entonces 18 años.

🗽Andrea Duro sorprende a Angy (@AngyFdz) en A las Bravas haciéndole recordar una anécdota de su viaje a Nueva York con Úrsula Corberó. 🔥Programa al completo disponible en #alasbravas @La_SER : https://t.co/YiiwGXwoyN🔥 pic.twitter.com/DF6i9JbRBB — A las bravas (@alasbravasSER) April 26, 2025

Además, Pérez ha sorprendido a los oyentes al compartir que Angy, además de cantar y bailar, «también oficia bodas muy bien», y es que fue la encargada de oficiar una de las tres ceremonias de sus amigos Andrea Guasch y Rosco (Rubén Tajuelo). «Estaba nerviosa pero fue muy bonito la verdad. Yo lloré mucho porque fue precioso. Luego había unos paparazis en el agua intentando hacer fotos...», ha recordado, a la vez que ha asegurado que le gustaría volver a repetir esta experiencia: «Quiero volver a casar a alguien. Así que amigos que me escuchéis, yo encantada de casaros».

El humorista también le ha preguntado por su conflicto con Iker Jiménez tras Eurovisión. Todo ocurrió cuando el presentador de Horizonte, con motivo del triunfo de Nemo en el festival, publicó un tuit en la red social X: «Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy ‘emocionade’. No nos extraña nada», unas palabras que molestaron a la artista. «Como soy muy pesada y lo cuento todo, pues dije voy a escribirle porque me parece una falta de respeto. Creo que hay que respetarlo todo, y ya que Iker habla tanto en su programa de tantas cosas y es tan abierto de mente, que cree en cosas paranormales y todo, pues me dolió ver que no respetaba eso, fue como una manera de desprestigiar».

💍Angy (@AngyFdz) quiere oficiar más bodas, cómo la vez que lo hizo en la de Andrea Guash y Rosco. 🔥Programa al completo disponible en #alasbravas @La_SER : https://t.co/YiiwGXwWol🔥 pic.twitter.com/FRWJ9V5AY2 — A las bravas (@alasbravasSER) April 27, 2025

El pasado 25 de abril Angy Fernández presentó el tema No nos va tan mal, una balada en la que el deseo y el dolor conviven y que en su videoclip cuenta con una colaboración especial: la aparición del actor David Castillo, famoso por su trabajo en la serie Aída. La mallorquina también estrenó hace un mes un documental en el que comparte su experiencia en el Benidorm Fest, una producción que se puede ver en abierto en Youtube y en la que muestra todo lo que pasó en su participación en el concurso detrás de las cámaras.