Siempre será la hermana

Siempre un paso por detrás de su hermana, la princesa Leonor, poco sabemos de la infanta Sofia. Periodistas y ciudanía destacan que ha sido excelentemente educada y cumpliendo estrictamente el protocolo, bajo la supervisión de la reina Letizia, así ve la mayoría de la gente a la hija menor de los reyes de España, que hoy cumple la mayoría de edad.

En sus 18 años, su paso por Mallorca, durante la Pascua y las vacaciones de verano, en el Palacio de Marivent, se reducen a escasas instantáneas. Una estancia en la que podemos ver a la joven en el tradicional posado de la familia real o en contadas salidas por el centro de Palma, siempre ‘escoltada’ por la reina Letizia, su hermana Leonor, heredera al trono, y su abuela Sofía. Pocas, muy pocas veces la hemos visto con sus primos, Felipe Juan Froilan, Victoria Federica y Pablo, Juan, Miguel e Irene Urdangarín. Una sensación de hermetismo le rodea a doña Sofia. La falta de cercanía y naturalidad, que siempre derrocharon sus abuelos paternos contrasta con la actitud de esta nueva generación de miembros de Casa Real. Sin embargo, y las comparaciones en esta ocasión no la favorecen, los ciudadanos de a pie, sí vemos a algunos de sus primos jugar a balonmano, participar en un concurso de televisión o ir de fiesta.

Cierto que la infanta Sofía no es una joven, ya mujer, cualquiera. Se la debe tratar de alteza y es la segunda en la línea de sucesión al trono español, por detrás de su hermana Leonor. Pero aún así, y por mucho que a avanzado la monarquía en los últimos años, la vida de Sofía de Borbón y Ortiz, hasta el momento, no es la de una chica de su edad. Tampoco, y de ello no podemos estar seguros, almenos de puertas de palacio hacia afuera, tendrá una gran fiesta por sus 18 años con amigas y compañeros de clase.

En Mallorca la hemos visto crecer, incluso descubrir de un verano a otro como superaba a su hermana en altura, aunque solo sean unos centímetros. La infanta Sofía va por el mismo camino que la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina emérita. A doña Irene siempre la vemos acompañando a doña Sofía yendo a comprar a El Corte Inglés, tomándose un helado en Puerto Portals o saliendo de paseo por el centro de Palma, siendo siempre la hermana de la reina. ¡Lástima!.