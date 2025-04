Patri cumplió años rodeada de su familia y sus amigos

Como cada año, Patricia Chinchilla celebra su cumpleaños, y en este no ha ido la excepción, ya que al igual que el anterior lo festejó entre la familia y los amigos, y lo celebró en el mismo lugar que la última vez, en la magnífica terraza de la casa de su tía Asún, en la Gruta, desde la que se divisa una magnífica vista y una no menos hermosa puesta de sol.

De regreso, provisional, a casa

Patricia, muy guapa, luciendo un vestido oscuro, largo, hasta los tobillos, que le sentaba divinamente, como diría cualquier enviado especial de Socialité a las fiestas, saraos y alfombras rojas -porque de verdad, estaba muy guapa-, fue recibiendo a los invitados que casi llegaron todos al mismo tiempo, que fueron tomando posiciones en la terraza, donde dieron buena cuenta de los manjares distribuidos sobre la mesa, junto a las botellas de vino y de cava, además de la carne que en otro extremo de aquella, el marido de la anfitriona, Cipri, iba preparando. Entre ellos estaban el pintor Pascual de Cabo, con su esposa, quién, según nos dijo, no le deja realizar el viaje de su vida: Portugal-Birmania en tren.

«Pues llévatela contigo -se nos ocurrió decirle-, porque igual a ella también le gustaría hacerlo. O si no, invítala a un Transiberiano, Moscú-Bladivostok, o Moscu-Irkets-Mongolia o China, y, de paso, celebráis una segunda luna de miel a bajo cero».

Andaba también por allí, Carlos Ordinas, recién llegado de Almería, dónde reside, y a donde regresará en dos meses, o tres, pues allí vive divinamente, frente al mar, con un alquiler muy asequible, desde luego nada que ver con los de aquí... A no ser que en Mallorca encuentre una mujer que le quiera, pues, viendo que lleva barba y bigote como en los viejos tiempos, entendemos que sigue soltero y sin compromiso, y que por muy bien que esté en Almería, Mallorca le sigue tirando.

Premiado

Durante la velada charlamos también con Eduardo de la Fuente, recién galardonado con el premio de novela corta Ánima Ignis por su obra Año bisiesto, «un premio, para mí de gran valor», nos dijo. También tuvimos ocasión de encontrarnos con personas que no conocíamos, que sin embargo ellos si nos conocían, sobre todo a través de nuestras aventuras periodísticas allende nuestros mares -¡jo!, que tiempos aquellos-, con lo que quedé para charlar, para que les cuente y para que me contaran... Porque tienen que contar, pues uno es un gran viajero, y el otro un policía nacional retirado, por tanto policía de los viejos tiempos.

Con música en directo

Nos encontramos también con Jaime de España, del hotel Artmadams, los pintores Tolo Albertí y Miguel Reche, el diseñador floral Juan, de Jfloraldesigner, Elizabeth Gil Rentería, Andrea Jonsdottir y Beatriz Barón, ésta sin Martín Garrido, «pues está en Manacor, con su amigo el actor, Pep Munné -exjugador del Mallorca y Rayo Vallecano-, que presenta una obra. También estaban el pintor y escritor Carlos Pena, con su compañera del alma, Mercedes, con la que me eché dos bailes, que casi compartimos con la doctora, neurocirujana, Cleo, que no paró de bailar durante gran parte de la tarde al son del grupo formado por Ricardo Juárez, hijo de Patri, tocando la batería y el cajón, y Frank, guitarrista y cantante.

Por último, Patri apagó la vela que representaba los años que cumplía, y luego fue abriendo los numerosos regalos que recibió, dando las gracias por ellos. En este último acto actuó como maestra de ceremonias, Aina, hija de la homenajeada.

Pues ¡molts d’anys...! Y hasta el año que viene.

Alumna de De Cabo

Un poco más arriaba os he hablado de Pascual de Cabo, del viaje que querría hacer, y del que le he recomendado que hiciera con su mujer. Pues bien, Pascual, que tiene una escuela de pintores muy cerquita de donde estaba el Luis Sitjar, me comentó que una de sus alumnas, Natalia Aguilar, presentó una obra en un certamen de pintura que se celebró en ses Selines y consiguió el primer premio. «Ella no cabe de felicidad -nos dijo Pascual-, y yo, ni te cuento. Y encima, va la chica, y en sus redes sociales, que es donde cuenta lo del premio, y cómo, y por qué hizo el cuadro -dos precioso perros-, tras dar las gracias a sus padres y a los niños por el apoyo recibido, me menciona como mi gran maestro Pascual de Cabo, añadiendo que, para mi es un orgullo y un lujo aprender de vos. También tiene un recuerdo para sus compañeros del taller/escuela y para más gente. Y es que es una chica sensacional».

Por otra parte, Pascual nos dice que posiblemente veamos obra suya en Palma, sin adelantar qué obra y dónde se expondrá. Así que, ¡atención!