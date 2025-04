Lo que está mal, si no se arregla, empeora

Hace unos días advertí que si vas en coche por Carrer de Manacor, confluencia con Reis Catòlics, hay que ir con cuidado, pues la tapa de EMAYA que te encontrarás, como está algo hundida, origina un bache, por lo que si pasas por encima de ella lo vas a notar. Y más que tú, puede que lo note la rueda del coche en que vas. Lo digo porque lo sufrí. Y el coche más que yo.

Pero es que otra vez que pasé por allí andando, a partir de ese bache, y hasta la rotonda con la autopista, conté doce, o trece, tapas de EMAYA que cuando el coche las pisa, lo notas. Y el coche también. Y si vas en moto, pues lo mismo. Sí, y porque, además, entre tapa y tapa hay trozos de calle con el asfalto en mal estado. ¿Qué significa eso? Pues que hay que arreglarlo. EMAYA, a través de su sección de subsuelo, o alcantarillas, por la cuenta que le toca, ha de poner remedio, pues tal y como está ahora ese trozo yendo hacía la rotonda, es un problema, sobre todo para ruedas y amortiguadores del vehículo que conduces. Así, pues, mientras se pone solución, ¡ojo con ese tramo!

​Esperanzador

Tras insistir en varias ocasiones sobre el mal estando en que se encuentran algunos tramos de la acera existente entre los institutos Ramón Llull y Joan Alcover, en la que los ladrillos se resquebrajan, se mueven, se levantan y algunos hasta están rotos, vemos que hemos avanzado. Sí porque hemos visto que el trozo de ladrillo arrancado, que descansaba junto a la farola que está al lado de la papelera, ha sido retirado, imaginamos que por los servicios de EMAYA, lo cual puede considerarse como un éxito. Eso sí, los demás siguen igual, o peor.

​Ya que estaban allí…

Pues como casi siempre, dejan la reforma a medias. Nos referimos a la reforma que ha hecho Cort en la acera del carrer de Manacor, junto a las parada del bus, en dirección a Avenidas. Reforma consistente en fijar a base de cemento las dos tapas de alcantarilla, trabajo que se ha hecho muy bien y… Pues ya que estaban los obreros allí, podrían haber arreglado la superficie de asfalto que hay entre la acera y la línea discontinua, en amarillo, que la limita con la calzada. Superficie completamente deteriorada, parte de la cual queda -para más detalles- entre las dos alcantarillas fijadas.

​La alcantarilla

En la acera de la derecha de Gilabert de Centelles, que deja a su izquierda la parte de atrás del edificio de El Corte Inglés, de Avenidas, hay varias alcantarillas, casi todas debidamente fijadas a ella. Y decimos casi todas, porque una no lo está. Es más, no solo no lo está, sino que está en un lugar en el que faltan los ladrillos, y que encima está algo hundido. Y encima, si la levantas verás que cede suavemente, dejando al descubierto aguas sucias en las que flotan colillas , entre otras porquerías.

Pues eso, que pensamos que antes de que acabe el día, a quién corresponda habrá dado la orden de resolver el problema, y ya que está allí los obreros, pues que arreglen también ese tramo de acera… ¡Y es que lo uno y lo otro cantan tanto…!

​Paseo Marítimo

Para finalizar, dos cositas más. Son sobre el Paseo Marítimo, al que han renovado -o están renovando aún- para convertirlo, como bien diría el alcalde Martínez, en un referente de Palma. Y es que, con lo bonito que está quedando, habría dos cositas a las que se les tendría que prestar atención, ya que ahora mismo están desmereciendo el trabajo.

Una, los molinos del Jonquet, que vistos desde el Paseo Marítimo dan pena. Sí, porque mientras dos están sin aspas, el otro la tiene rota, y ve tú saber si segura, lo cual da que pensar de que en un día de viento igual acaban sobre la capota de un coche que circule metros más abajo. Aparte, atentan a la estética.

Y dos, en Sa Riera, en la recta final de su recorrido hacia el mar, parte del cual es por debajo del Paseo Marítimo, observamos un árbol reseco, arrancado, también vaya uno a saber de dónde, yaciendo sobre su cauce, entre porquerías. Ante lo cual, se nos ocurre, a) habría que quitar ese árbol, y b), habría que quitar las porquerías que hay en esa recta final, o lo que es lo mismo: limpiarlo. De lo contrario, desmerece al Paseo Marítimo.