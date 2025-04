«En la Platja de Palma la policía está vigilada por los clanes de los delincuentes»

Antonio Seijas es uno de los grande conocedores de la Platja de Palma, y entre otras cosas lo es porque, primero, su formación en turismo tuvo lugar allí y, segundo, ya como profesional, ha trabajado para hoteles y empresas de la zona, entre ellos el suyo, el Hotel Cristóbal Colon, a cuyo frente estuvo hasta 2017, año que lo vendió.

Pues bien, de todo eso, y de que, posiblemente, sea el mejor embajador de Galicia, tierra donde nació, nos sentamos la otra mañana en un bar, frente a dos cortados.

-Usted, ahora mismo, en el caso de haber seguido los estudios eclesiásticos y no haber salido del seminario, estaría en Roma, como cardenal, para encerrarse en el cónclave y elegir nuevo Papa.

- Pues sí, quién sabe -Seijas se echa a reír, entre otras cosas porque, seguramente no había caído en ese detalle -. Sí, posiblemente estaría en Roma, pues los estudios se me daban muy bien. Sin embargo, al final lo dejé. Todo porque tras uno de los cursos…. No me acuerdo cual fue, pero por entonces tendría 20 años, en el seminario me propusieron que hiciera un estudio referente al Turismo. ¿Y qué hice…? Pues me vine a Palma, y me enrolé en un hotel… Porque, ¿qué mejor que estar dentro de algo para saber cómo funciona, no? Pasa que entré, me gustó y no volví nunca más al seminario. Vamos, que colgué la sotana de seminarista y me dediqué plenamente al Turismo, empezando desde abajo. Trabajando en un hotel de la Platja de Palma, como ayudante de camarero, y estudiando al mismo tiempo Técnico de Empresas y Actividades Turísticas. Pasé luego a la compañía hotelera CHM (Compañía Hotelera Mediterránea: Hoteles Java, Timor, etc.), en la que desarrollé distintas funciones, entre otras, jefe de recepción. En 1973, pasé al Hotel Taurus, primero como jefe de recepción y luego como jefe de conserjería y facturación con agencias y como director general adjunto. Y cuando se crea la Compañía Taurus me ocupé de la dirección comercial. Por último, en 1993, compré la sociedad Cristóbal Colon, que incluía el hotel del mismo nombre, al frente del cual estuve hasta 2017, que fue cuando lo vendí a la compañía Allsun -Todo sol-, tiempo después me jubilé y…¡ Pues a vivir, ¿no?!... Pero siguiendo haciendo cosillas.

-Al margen de su actividad hotelera, que no fue poca, fue -y sigue siéndolo- el mejor embajador de Galicia en Mallorca.

-No sé si seré el mejor embajador, pero es cierto que he hecho muchas cosas en Mallorca con productos gallegos, con el fin de darlos a conocer. Y lo he hecho porque me gusta, no porque nadie me lo haya encomendado. Y he hecho aquí, en Palma, durante los últimos 28 años, la Fiesta del vino Albariño D.O. Rías Baixas, que al cerrar el hotel Cristóbal Colon, que es donde se hacía, la venimos haciendo en el Náutico, de Ramón Andreu. La de este año la celebraremos el 11 de junio. Aparte, en 2008, he organizado la presentación de algún vino tinto de la Ribeira Sacra, al año siguiente por estas fechas, la presentación de Le Fabas D.O. Lourenza de Mariña Lucense, la Fiesta del marisco de O Grove, que cada año celebramos en la primera quincena de octubre, en esta última ocasión, en Molí des Comte.

-Y todo eso por el simple hecho de ser gallego, que no por otra cosa.

-Pues sí. Todo, simplemente, por dar a conocer en esta isla los principales productos gallegos, sean del mar, sean de la tierra. Y porque, a través de la gastronomía, es la mejor forma de unir a dos comunidades… Y también porque nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Por eso, aquí me llaman gallego… Aunque en Galicia me llaman mallorquín, debido a que siempre hablo muy bien de la isla y de su gente, contando, además, a lo gusto que me siento aquí. Y es que no puedo hablar de otro modo.

- ¿Y qué le dice 'Tourist go home', frase que leemos en paredes de edificios de Palma y de otras localidades?

-Sin duda, la gran empresa que tenemos en Baleares desde hace muchísimos años, es el turismo, por tanto debe de ser valorada y apreciada como tal. A día de hoy es muy fácil, por parte de una minoría, decir 'Tourist go home', pero para mí esa frase está fuera del tiesto, ya que, insisto, con los pies puestos en el suelo, y siendo objetivos, está claro que todos, de algún modo, sea directa o indirectamente, vivimos de él. ¿Qué se puede mejorar? ¡Claro que sí. Y se puede, facilitando la formación de los trabajadores de este sector, que al trabajar con personas, se ha de conseguir que las traten de forma cordial, y educadamente. Por otra parte, las autoridades, dictando normas , y ofreciendo seguridad, han de contribuir a mejorar la calidad y el comportamiento de los turistas…. Aunque también -apostilla- no estaría de más saber quién paga a los que escriben en las paredes Tourist go home.

-Se habla también de masificación, o exceso del número de turistas en un territorio no muy grande…

-Es algo que no es fácil de entender, porque, por ejemplo, la Platja de Palma, que es lo que conozco muy bien, tiene una planta hotelera de primerísimo nivel, con establecimientos, casi todos, o nuevos, o renovados, y en su mayoría, de cuatro y cinco estrellas. Ahora bien, ¿Qué se puede mejorar…? Por supuesto. Mejorar a base de llevar un control total de la oferta, mal llamada alojamientos turísticos, puesto que no todos tienen permiso, por lo que ahí, los inspectores de trabajo tienen mucho que hacer, sobre todo para eliminar a los que carecen de él, o bien de condiciones, o bien de permisos en general. Y por otra parte, en la Platja de Palma, por ejemplo, está el orden, a cargo de la Policía local (Palma y Llucmajor), Guardia Civil y Policías Nacional, que deberían estar más coordinadas, lo cual depende de ambos ayuntamientos y de la Delegación de Gobierno. Porque, así, a vuela pluma, en esa tramo de cinco kilómetros de playa hay prácticamente de todo fuera de la ley: venta ambulante de bebidas, sobre todo a partir de cuando cierran los establecimientos que las venden, y top manta, ambas una competencia desleal para empresarios que pagan sus alquileres y sus impuestos. Trileros, que se distribuyen en distintos puntos, pero que están a la vista. Masajistas dando masajes a los turista, sobre la arena, sin ninguna norma sanitaria. Prostitutas, que en realidad son ladronas camufladas de trabajadoras del oficio más antiguo del mundo. Carteristas apostados en lugares estratégicos. Violencia en ciertas calles, en las que se roba a los turistas, todo porque la vigilancia no está a la altura, y con ello no ponemos en duda la calidad de los policías y la entrega a su trabajo, sino que lo que pasa es que no hay suficientes policías para intimidar a los violentos y delincuentes, que a su vez, sí están súper organizados, en el sentido de que conocen cuándo se llevan a cabo los cambios de turnos de los agentes, para actuar, pues saben que durante una hora, la calle se queda sin ellos. Vamos, que la policía viene a estar vigilada por los clanes de los delincuentes de la zona, lo cual les permite campar a sus anchas. Por ello digo que ahí lo que falta es mayor número de efectivos policiales, lo cual hará que el delincuente se sienta vigilado y se marche, como se han ido de Magaluf a causa de que allí sí se ha incrementado la vigilancia entre policías uniformados y policías de paisano, y… Pues que, como ya he apuntado antes, a todo esto se ha sumar una inspección de establecimientos para ver quién tiene permiso y quién no para llevar a cabo las actividades que están haciendo, al mismo tiempo si están en condiciones en cuanto a seguridad, y si cierran y abren a la hora que está establecida.

El hombre pasó del seminario en Ferrol a dedicarse al turismo en Palma.

-Pues parece ser que este año, el alcalde va a incrementar la vigilancia con más policías, drones y cámaras…

-Ya veremos, ¡que ojalá! Pero es que cada año se dice lo mismo, que van a poner más vigilancia, y no se hace nada.

-Recuerdo que hace años usted propuso a Cort que iluminara la Platja de Palma. ¿Se mantiene en ello?

-Por supuesto que sí. Mire, la Platja de Palma son cinco kilómetros reconocidos a nivel internacional como una gran playa, entre otras cosas por su limpieza y calidad de su arena, que por las noche, e iluminada, ganaría prácticamente en todo, pero, sobre todo, en seguridad y belleza, convirtiéndose en un lugar atractivo de noche, tanto para turistas como para los mallorquines.