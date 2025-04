Hilaria Baldwin y la polémica sobre sus orígenes mallorquines que hizo estallar a Alec: «Es ridículo»

Este domingo 27 de abril se estrena en Movistar Plus+ Los Baldwin, un documental de ocho capítulos en el que Alec e Hilaria abren por primera vez las puertas de su casa para que los espectadores puedan conocer la vida que comparten con sus siete hijos. Una producción no exenta de polémica, ya que llega tres años después del accidente en el que el actor mató de forma accidental de un disparo a la directora de fotografía del filme Rust, Halyna Hutchins.

El pasado mes de julio Alec salió triunfante de la corte de Santa Fe (Nuevo México) después de que la jueza desestimara su caso por homicidio involuntario, al determinar que la Fiscalía había fallado en su labor de «revelar pruebas críticas para el acusado». Al escuchar la decisión el actor rompió a llorar, al igual que su esposa, ya que se enfrentaba a 18 meses de prisión en el caso de haber sido declarado culpable. Tras este complicado momento, la familia ha querido dar a conocer otra cara del actor con este reality en el que muestran su faceta más familiar.

Con motivo de este estreno recordamos la polémica que protagonizó Hilaria y que tuvo mucho que ver con Mallorca. La instructora de yoga, que conoció al artista en 2011 y se casó con él en julio de 2012, siempre se definió como mallorquina ante los medios y aseguraba que se había mudado a Nueva York cuando tenía 19 años para comenzar sus estudios universitarios. Hilaria se identificaba como 'española' y se declaraba una seguidora de 'la roja' hasta el punto que después de su boda vieron la final de la Eurocopa.

Incluso en sus alianzas el matrimonio lleva una inscripción en español en la que se puede leer «somos un buen equipo». Pero esto no es todo, ya que en su perfil profesional afirmaba que «nació en Mallorca y se crio en Boston», una historia que se vino abajo cuando la periodista Tracie Morrisey desveló que su nombre real era Hillary Hayworth Thomas y que había nacido en Boston. Entonces usuarios en Twitter e Instagram empezaron a cuestionar su origen español compartiendo vídeos en los que hablaba sin acento, polémica que obligó a la mujer de Alec a responder.

Hilaria, a través de sus redes, aseguró que se habían tergiversado sus palabras y que nunca había dicho que fuese mallorquina: «He visto rumores online que cuestionan mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo seriamente y, para quienes preguntan, voy a reiterar mi historia como he hecho muchas veces antes. Nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachusetts y España». Además explicó que su familia vive en España desde hace años pero que «nunca» había dicho que su madre fuese española. El actor, tras ver los ataques a su esposa, publicó un vídeo defendiendo a su mujer: «Se están diciendo cosas últimamente sobre personas a las que amo y por las que me preocupo profundamente que son simplemente ridículas».

Además denunció que los usuarios aprovechaban el anonimato para lanzar estos mensajes: «Dicen cosas, muy a menudo no hay foto de perfil, a veces sí; no hay rasgos identificativos ahí, escondidos detrás del anonimato de las redes sociales. Solo quieren disparar sobre ti y rociarte con su veneno y su odio». La realidad es que Hilaria, hija de dos profesionales anglosajones de clase alta, nació en Boston y estudió en Massachussets, tal y como detalla Vanity Fair. Aunque la familia pasaba las vacaciones en Mallorca, sus padres no se mudaron definitivamente a la Isla hasta un año antes de que Hillary y Alec se conociesen. De este modo, se desmontó la mentira que la instructora de yoga mantuvo durante años.