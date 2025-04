«Porque siempre hay un rayo de luz, algo a lo que agarrarse para sobrevivir»

La historia de Belén Simón Reche es muy dura. La conocimos gracias al fotógrafo Rubén Díaz, a quién habíamos entrevistado unas semanas antes. Sabíamos, a través de terceros, que dedicaba parte de su tiempo libre a ayudar a los más necesitados, y que lo hacía gratia et amore, voluntariamente, sin recibir nada a cambio, lo cual, en el mundo en que vivimos, no es habitual.

«Si te interesa –nos dijo el fotógrafo solidario–, te puedo presentar a una mujer que ha tenido una vida nada fácil». Por supuesto que me interesa, le respondí. Me interesa porque ese tipo de personas que han vivido durante años un auténtico infierno, y que, sin apenas recursos, a base de voluntad y con la ayuda de gente de a pie, han logrado salir adelante, pueden ser un ejemplo para quiénes están a punto de caer en el abismo –si no han caído ya–, ya sea por el alcohol, las drogas o las malas compañías. Ellas son prueba de que nada está perdido si se sabe reaccionar. No es fácil, pero tampoco imposible.

Quedamos con ella, a través de Rubén, en un bar, al que llegó acompañada por él, que se quedó con nosotros. Belén nos contó que era de Granada, donde había nacido hacía 52 años. «Pero, por problemas que había en casa, mi padre me mandó aquí, con su hermanastro».

—¿Cómo fueron aquellos años?

—Estudié en la Escuela Graduada, de Palma, y estudié hasta cierto punto, porque a los 14 años fui madre, mientras que el padre, tenía dos años más que yo. El niño nació bien y estuvo sano, a pesar de que en el entorno en el que vivíamos había mucha droga… Droga que consumíamos y traficábamos, por lo que acabé en la cárcel. Eso sucedió cuando mi hijo, Francis, tenía dos años, al que antes de entrar, lo mandé con mi padre, a Granada. Y cuando salí de prisión, volví a lo de antes. Los fines de semana salía de fiesta, traficaba... Me convertí en una ‘camella’, hasta que me pillaron terminando de nuevo en la cárcel. Al salir, viajé a Andalucía a por mi hijo y me lo traje a Palma, para que pudiera ir al colegio. Mientras tanto, yo seguía traficando y, en ocasiones, robando. Hasta que volví a ingresar en prisión, esta vez por robo. Sí, me pillaron robando en una máquina tragaperras. El niño se quedó en casa de un amigo mientras cumplía condena: dos años y medio.

—Sale otra vez de la cárcel… ¿Y qué pasa?

—Poco después de recuperar la libertad, me dio un ataque. Sí, seguía consumiendo, y un día sufrí un infarto por una sobredosis. Entonces tendría unos 30 años. Al recuperarme, sentí como si me hubiera tocado la mano de Dios… Fue como si una luz me hablara, lo que me llevó a alejarme de la gente con la que me relacionaba hasta entonces. Poco después, me junté con un chico con el que tuve tres hijos. Encontré trabajo en un hotel, donde pasaba muchas horas sin saber lo que ocurría en casa. Y lo que ocurría era que mi pareja traficaba mientras yo trabajaba, y lo hacía en casa, estando allí mis hijos.

—¿Cómo se enteró?

—Una vecina, que veía entrar y salir gente de casa cuando yo no estaba, me lo dijo. Le pedí prestada una cámara de fotos a una persona del bar al que solía ir, y se la di a la vecina para que, desde su balcón, hiciera fotos a quiénes entraban en casa. Cuando tuve las pruebas hablé con él, le mostré las fotos y le pedí que se fuera. No me hizo caso, y además me pegó. Entonces tuve que abandonar la vivienda, llevándome a los niños. Tras denunciarlo en la Guardia Civil, se lo conté a mi padre que vino a buscarnos. Nos llevó a Granada, donde permanecimos durante tres años, hasta que regresé a Palma. No me llevaba bien con mi madre, así que dejé allí a mis hijos, con mi padre. Una vez en la Isla, trabajé limpiando pisos, como camarera, como pinche de cocina, etc., gracias a lo cual fui sobreviviendo sin grandes problemas. Viajaba cuando podía a Granada para ver a mis niños y dejar algo de dinero a mi padre, para los gastos que ocasionaban.

Belén Simón con sus tres perros, con los que vive en su nuevo hogar.

—¿Siempre regresaba a Palma?

—Sí. Me encontraba bien, tenía trabajo, vivía en un piso con mis perros, que intenté comprar… Pero llegó la covid y todo se fue al traste. La dueña del piso quiso echarme, pero como me negué, me denunció por los perros. El 4 de noviembre me vi en la calle, con mis perros. Acudí a los Servicios Sociales y a Cruz Roja, que me ofrecieron un techo, pero solo para mí, no para mí y mis perros. «¿Y qué hago con ellos?», les pregunté. «¡A la perrera!», me respondieron. Contesté que no, que mis perros siempre iban conmigo, y... Pues que viví en la calle, con ellos. ¿Que cómo lo hacía para seguir trabajando? De lo que ganaba, le pagaba a una persona para que me los cuidara. El resto, que no era mucho, lo usaba para sobrevivir. Así fui tirando hasta que un día, en el mercado del Olivar, me encontré con un ángel. Él –señala a Rubén, que permanece en silencio, sentado a nuestro lado–. Sí, él y unos amigos suyos me ofrecieron ayuda. Y, a partir de ahí, mi vida empezó a cambiar. Además, se hizo muy amigo de los perros, lo que fortaleció el vínculo entre nosotros. Luego, durante un tiempo, dejamos de vernos, hasta que me enteré de que hacía una exposición de sus fotos. Fui, le compré una, preciosa, y me la llevé. Él siguió ayudándome. Por eso digo que mis Asuntos Sociales han sido él y también el grupo Proyecto Encuentro e Iglesia Católica San José Obrero.

—¿Sigue viviendo en la calle?

—No. Ahora vivo en un contenedor, con mis perros. Y es que, dentro de lo mal que he vivido, siempre hay una luz. Y esa luz fue un matrimonio que tiene un negocio en un polígono industrial, y junto al negocio, un contenedor. A cambio de ocuparme de las labores domésticas, me lo han cedido. Allí tengo una cama, una mesa… Todo lo necesario para vivir. Humildemente, pero vivir. Y, además, vivir con mis perros. Como digo, siempre hay un rayo de luz, algo a lo que agarrarse para sobrevivir. Por eso, desde que conocí a Rubén y la obra social que realiza –ayudando a la gente a cambio de nada–, mi vida ha cambiado por completo. ¡Ojalá las instituciones ayudasen a quiénes están en la calle o a los que apenas pueden sobrevivir, del mismo modo como ayudan a los que llegan en patera a España! Mientras tanto, queda la esperanza de que uno pueda sobrevivir, como, repito, me ha pasado a mí, pues hace 14 años que estoy limpia de todo, trabajando, feliz con mis tres perros, y muy agradecida a todas personas que me han ayudado.

—Usted ha tenido siete hijos. Sabemos lo qué ha pasado con los cuatro primeros, pero, ¿qué ha sido de los otros tres?

—Antes de conocer a Rubén, trabajaba, pero seguía metiéndome droga. Conocí a un chaval, que me hizo un hijo, que me quitó Menores por mi situación económica, que no me permitía tener una vivienda digna. Tiempo después conocí a otro chico, que me hizo otros dos hijos, a los que, como seguía tonteando con la droga, también me los quitó Menores.

—¿Y dónde están, los ve…?

—El mayor, de 37 años, vive en Barcelona, tres viven en Granada, a los que veo cada vez que viajo hasta allí. Y a los otros tres, los que Menores me retiró por mi situación inestable, no los veo, ya que fueron adoptados. Es más, ni se dónde viven.